7 продуктів, які мають бути на кухні здорової людини

Серед них – авокадо, яйця, морква, горіхи. У них багато корисних елементів, необхідних нашому організму

Ні, це не означає, що треба терміново бігти до холодильника і "вичищати" його від "шкідливого". Потрібно ознайомитися зі списком продуктів, які важливі для здоров'я. Наприклад, яйця, горіхи, морква, авокадо та інші. Яйця – прекрасне джерело омега-3, морква – це багато клітковини, ще нею можна заспокоювати тяжіння до солодкого, якщо ви боретеся з цією залежністю, горіхи – джерело корисних жирів. дієтолог Альона Гаврилюк назвала 7 продуктів, які важливі для нашого організму, і пояснила, чому саме вони.

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Фото: Альона Гаврилюк, дієтолог

1. Насіння різних рослин. Містить корисні жири

Це може бути насіння льону, кунжут, чіа, гарбузове та соняшникове насіння. Наприклад, кунжут багатий на кальцій. Це важливо для тих, хто виключив або скоротив кількість молочних продуктів. У насінні конопель багато клітковини і омега-3. Для більшого їхнього ефекту насіння краще подрібнювати.

Куди додавати насіння:

у салати і смузі

у випічку

у кашу

2. Оливкова олія холодного віджиму. Містить насичені жирні кислоти

На оливковій олії краще не смажити і не запікати, а вживати тільки в сирому вигляді. Справа в тому, що у Extra Vergin – температура стійкості 160 градусів, це мало для готування на ньому.

Куди додавати оливкове масло:

у салати

у песто

до запечених овочів

у суп перед подачею

3. Горіхи. Джерело білка і жирів

Важливо пам'ятати, що горіхи містять фітинову кислоту, яка дозволяє їм дозрівати, захищаючи від хижаків. Однак потрапляючи в організм, фітинова кислота ускладнює їхнє перетравлення. Процес замочування дозволяє позбутися кислоти, отже, поліпшити засвоюваність горіхів, а так само всмоктування вітамінів та інших поживних речовин.

Якщо ви замочите горіхи в гарячій воді, шкірка з них зніматиметься легше. Додавання солі дозволить нейтралізувати ферменти. До того ж вода усуне пил і дубильні речовини.

Куди додавати горіхи:

у каші та мюслі

використовувати в якості перекусу

у хліб і випічку після подрібнення

посипати ними салати

додавати в корисні соуси для макаронів

4. Морква. Містить клітковину та вітаміни

Це мультифункціональний овоч. І недорогий. Багато хто заспокоюють цим коренеплодом тяжіння до солодкого.

Куди додавати моркву:

у котлети і фрикадельки, натерши її на тертці

у салати і супи

у корисну випічку

використовувати для перекусів

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5. Яйця. Джерело омега-3 і вітамінів

Ще в яйцях містяться вітаміни групи В, А, Д, йод, селен і незамінні амінокислоти. Якщо любите варені яйця, то бажано залишати сируватим жовток.

Що робити з яйцями:

смажити

варити

додавати у випічку й млинці

готувати корисні запіканки з овочами

6. Авокадо. Містить рослинні корисні жири

Про те, що це суперфуд, відомо всім. Крім корисних рослинних жирів, в авокадо містяться калій і клітковина.

Як використовувати авокадо:

додавати в салати

додавати в смузі. Жири в смузі дозволять не збивати цукор в крові та забезпечують ситість

їсти з корисним хлібом. Смачно трохи посолити авокадо і капнути на нього оливкову олію

7. Песто. Містить важливі вітаміни та мікроелементи

Готуйте його за класичним рецептом. Так ви отримаєте вітаміни В12, Е, С, В9, А, а також магній, кальцій, фосфор, натрій. Домашній песто не міститиме небезпечних харчових добавок.

Куди додавати песто:

в овочеві салати

намазувати на хлібці

як соус для макаронів

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