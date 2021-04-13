Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

7 продуктів, які мають бути на кухні здорової людини

Сьогодні, 14:11

Серед них – авокадо, яйця, морква, горіхи. У них багато корисних елементів, необхідних нашому організму

Ні, це не означає, що треба терміново бігти до холодильника і "вичищати" його від "шкідливого". Потрібно ознайомитися зі списком продуктів, які важливі для здоров'я. Наприклад, яйця, горіхи, морква, авокадо та інші. Яйця – прекрасне джерело омега-3, морква – це багато клітковини, ще нею можна заспокоювати тяжіння до солодкого, якщо ви боретеся з цією залежністю, горіхи – джерело корисних жирів. дієтолог Альона Гаврилюк назвала 7 продуктів, які важливі для нашого організму, і пояснила, чому саме вони.

Якщо ви вважаєте себе майстром дріжджової випічки і готові поділитися своїми рецептами, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.

Фото: Альона Гаврилюк, дієтолог

1. Насіння різних рослин. Містить корисні жири

Це може бути насіння льону, кунжут, чіа, гарбузове та соняшникове насіння. Наприклад, кунжут багатий на кальцій. Це важливо для тих, хто виключив або скоротив кількість молочних продуктів. У насінні конопель багато клітковини і омега-3. Для більшого їхнього ефекту насіння краще подрібнювати.

Куди додавати насіння:

  • у салати і смузі
  • у випічку
  • у кашу

2. Оливкова олія холодного віджиму. Містить насичені жирні кислоти

На оливковій олії краще не смажити і не запікати, а вживати тільки в сирому вигляді. Справа в тому, що у Extra Vergin – температура стійкості 160 градусів, це мало для готування на ньому.

Куди додавати оливкове масло:

  • у салати
  • у песто
  • до запечених овочів
  • у суп перед подачею

Читайте також:
Вибираємо олію для смаження, щоби було смачно та корисно

3. Горіхи. Джерело білка і жирів

Важливо пам'ятати, що горіхи містять фітинову кислоту, яка дозволяє їм дозрівати, захищаючи від хижаків. Однак потрапляючи в організм, фітинова кислота ускладнює їхнє перетравлення. Процес замочування дозволяє позбутися кислоти, отже, поліпшити засвоюваність горіхів, а так само всмоктування вітамінів та інших поживних речовин.

Якщо ви замочите горіхи в гарячій воді, шкірка з них зніматиметься легше. Додавання солі дозволить нейтралізувати ферменти. До того ж вода усуне пил і дубильні речовини.

Куди додавати горіхи:

  • у каші та мюслі
  • використовувати в якості перекусу
  • у хліб і випічку після подрібнення
  • посипати ними салати
  • додавати в корисні соуси для макаронів

4. Морква. Містить клітковину та вітаміни

Це мультифункціональний овоч. І недорогий. Багато хто заспокоюють цим коренеплодом тяжіння до солодкого.

Куди додавати моркву:

  • у котлети і фрикадельки, натерши її на тертці
  • у салати і супи
  • у корисну випічку
  • використовувати для перекусів

Читайте також:
Чому коренеплоди корисні та необхідні в нашому раціоні

5. Яйця. Джерело омега-3 і вітамінів

Ще в яйцях містяться вітаміни групи В, А, Д, йод, селен і незамінні амінокислоти. Якщо любите варені яйця, то бажано залишати сируватим жовток.

Що робити з яйцями:

  • смажити
  • варити
  • додавати у випічку й млинці
  • готувати корисні запіканки з овочами

6. Авокадо. Містить рослинні корисні жири

Про те, що це суперфуд, відомо всім. Крім корисних рослинних жирів, в авокадо містяться калій і клітковина.

Як використовувати авокадо:

  • додавати в салати
  • додавати в смузі. Жири в смузі дозволять не збивати цукор в крові та забезпечують ситість
  • їсти з корисним хлібом. Смачно трохи посолити авокадо і капнути на нього оливкову олію

    7. Песто. Містить важливі вітаміни та мікроелементи

    Готуйте його за класичним рецептом. Так ви отримаєте вітаміни В12, Е, С, В9, А, а також магній, кальцій, фосфор, натрій. Домашній песто не міститиме небезпечних харчових добавок.

    Куди додавати песто:

    • в овочеві салати
    • намазувати на хлібці
    • як соус для макаронів

    Тут дізнаєтеся про корисні властивості щавлю і про те, з чим його краще їсти.

    Підпишись на наш telegram

    Лише найважливіше та найцікавіше

    Підписатися
     Читайте Segodnya.ua у Google News
    Ще кілька матеріалів по темі:
    З чим треба їсти картоплю, щоб вона не нашкодила фігурі - розбираємося з дієтологом Соєвий соус - як вибирати, в чому користь і з чим краще поєднувати Що купувати на ринку та в магазині в квітні Фрукти - чи справді вони так безпечні та скільки їх потрібно їсти
    яйця морква корисні продукти авокадо оливкова олія песто
    Реклама

    Новини партнерів

    Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
    Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
    Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
    Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
    Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
    Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
    Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"
    Алан Бадоев похвастался 16-летней дочерью: "Расцветает"

    Популярні статті

    Сьогодні, 14:47Фаново

    Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

    Сьогодні, 05:08Психо

    Гороскоп на сьогодні 13 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, виходьте за рамки і не будьте занудою!

    Вчора, 15:39Зірково

    Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою

    Вчора, 14:27Зірково

    Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

    Вчора, 11:45Зірково

    Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

    Вчора, 09:52Фаново

    Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео)

    Вчора, 05:40Психо

    Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

    11 квітняЗірково

    Галкін показав рідкісне фото Пугачової з її дочками

    11 квітняБлог

    Як треба зберігати каву, щоб вона не розгубила свій аромат і смак

    11 квітняПсихо

    Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: всі знаки зодіаку

    11 квітняПсихо

    Гороскоп на сьогодні 11 квітня для всіх знаків зодіаку: Рак, в будь-незрозумілій ситуації ставай в планку!

    10 квітняЗірково

    Названо переможця шоу Маска

    10 квітняЗірково

    DZIDZIO розсекретив Дракона на шоу Маска

    10 квітняЗірково

    У таке чудовисько залізла: на шоу Маска прийшла відома співачка в костюмі Рака

    10 квітняЗірково

    На шоу Маска розсекретили Носорога, який закоханий в Олю Полякову

    10 квітняЗірково

    Олена Зеленська показала нову стрижку в Туреччині (фото)

    Новини партнерів

    Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
    Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
    Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
    Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
    Аллегрову показали без парика и макияжа
    Аллегрову показали без парика и макияжа
    Три самых нервных знака зодиака
    Три самых нервных знака зодиака
    71-летняя Пугачева показала лицо без прикрас
    71-летняя Пугачева показала лицо без прикрас
    Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
    Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
    Арсен Мирзоян поделился подробностями о личной жизни
    Арсен Мирзоян поделился подробностями о личной жизни
    Размер в порядке: Дзюбу оценила бывшая жена "динамовца"
    Размер в порядке: Дзюбу оценила бывшая жена "динамовца"

    Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

    Прийняти