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Лляна каша – інструкція із застосування для тих, хто стежить за здоров'ям

Сьогодні, 16:58

Вона містить важливі для організму вітаміни та мікроелементи і практично не має протипоказань

У світі суперфудів прибуло. Не заслужено забута каша з насіння льону знову актуальна. Усе через те, що вона, як і зелений чай сенча, певною мірою допомагає схуднути. А ще в такій каші багато корисних вітамінів і мікроелементів, без якої нашій молодості не протриматися. І ще, як вибрати хороше насіння й приготувати з них правильну лляну кашу теж потрібно знати. Нутриціолог Яна Легеза поділилася своїми рекомендаціями з цього приводу.

Фото: Яна Легеза, нутриціолог

"Насіння льону – один з найдавніших злаків, відомих людству. І якщо додавати насіння льону в салати і каші ми давно звикли, то безпосередньо лляну кашу готуємо не так часто. І дарма. Розберемося у всьому детальніше", – каже Яна Легеза.

Навіщо нам їсти лляну кашу?

  • Через вміст в насінні льону вітамінів групи В, А, "вітаміну молодості" Е
  • мінералів: кальцію, магнію, заліза, цинку, натрію, калію
  • фітоестрогенів, тобто рослинного аналога жіночого гормону
  • ненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6
  • насіння льону – один з лідерів за наявністю в складі білка

І ще: насіння льону зараз часто додають у різні хлібці, тож, замінюючи ними хліб, ви теж отримаєте додаткову можливість витягти з них корисні речовини.

Як лляна каша допомагає організму?

  • Підтримує молодість
  • Допомагає знизити рівень поганого холестерину
  • Поліпшує роботу судин і роботу шлунково-кишкового тракту
  • Має сечогінні властивістю і допоможе впоратися з набряками
  • Корисне насіння і при схудненні, бо допомагає кишечнику вивести зайве, очищаючи його стінки
  • Неоціненна користь при закрепах – воно має обволікальний ефект і прийом їх на ніч у помеленому вигляді, через 3 години після вечері, поліпшить ранкове очищення ще до сніданку

Чи є у цієї каші протипоказання?

  • Не застосовувати при індивідуальній непереносимості
  • Не рекомендується при непрохідності кишечника, гострих запальних процесах у шлунково-кишковому тракті
  • Тільки при схильності до розладів треба бути обережними, адже насіння льону мають легкий проносний ефект

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На що треба звертати увагу при купівлі насіння льону?

  • Упаковка не має бути прозорою, так корисні властивості насіння зберігаються краще
  • Термін придатності якісного насіння не може перевищувати 12 місяців
  • У складі не мають бути присутніми жодні добавки – ароматизатори та підсилювачі смаку
  • Упаковка мають бути розрахована на кілька порцій. Адже при зіткненні з повітрям мелені насіння льону починають втрачати свої властивості.

Як правильно їсти лляну кашу?

Навіть якщо у вас немає непереносимості або протипоказань, не варто нею зловживати. Оптимальна норма лляної каші – двічі на тиждень.

Важливо: пити при цьому багато води.

Як смачно приготувати кашу з насіння льону?

Почнемо з того, що перемелювати насіння потрібно тільки в тій кількості, яка плануєте зараз з'їсти, так як вони швидше окислюються в молотом вигляді. Тобто робити це перед кожним приготуванням.

Спосіб №1. Замочити на ніч мелені насіння льону, в пропорціях 1: 2, а вранці можна залити рослинним молоком або змішати з фруктовим смузі.

Спосіб №2. Подрібнити 3 ст. л. насіння в кавомолці, залити 100 г окропу і настоювати 5-10 хвилин.

І на завершення – якщо вам не сильно до душі смак лляної каші, додайте в неї корицю, банан, печене яблуко або курагу. Так ви створите ситний, корисний і смачний сніданок.

Тут читайте про користь і шкоду найранковішу каші – вівсянку.

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