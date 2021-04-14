Лляна каша – інструкція із застосування для тих, хто стежить за здоров'ям
Вона містить важливі для організму вітаміни та мікроелементи і практично не має протипоказань
У світі суперфудів прибуло. Не заслужено забута каша з насіння льону знову актуальна. Усе через те, що вона, як і зелений чай сенча, певною мірою допомагає схуднути. А ще в такій каші багато корисних вітамінів і мікроелементів, без якої нашій молодості не протриматися. І ще, як вибрати хороше насіння й приготувати з них правильну лляну кашу теж потрібно знати. Нутриціолог Яна Легеза поділилася своїми рекомендаціями з цього приводу.
"Насіння льону – один з найдавніших злаків, відомих людству. І якщо додавати насіння льону в салати і каші ми давно звикли, то безпосередньо лляну кашу готуємо не так часто. І дарма. Розберемося у всьому детальніше", – каже Яна Легеза.
Навіщо нам їсти лляну кашу?
- Через вміст в насінні льону вітамінів групи В, А, "вітаміну молодості" Е
- мінералів: кальцію, магнію, заліза, цинку, натрію, калію
- фітоестрогенів, тобто рослинного аналога жіночого гормону
- ненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6
- насіння льону – один з лідерів за наявністю в складі білка
І ще: насіння льону зараз часто додають у різні хлібці, тож, замінюючи ними хліб, ви теж отримаєте додаткову можливість витягти з них корисні речовини.
Як лляна каша допомагає організму?
- Підтримує молодість
- Допомагає знизити рівень поганого холестерину
- Поліпшує роботу судин і роботу шлунково-кишкового тракту
- Має сечогінні властивістю і допоможе впоратися з набряками
- Корисне насіння і при схудненні, бо допомагає кишечнику вивести зайве, очищаючи його стінки
- Неоціненна користь при закрепах – воно має обволікальний ефект і прийом їх на ніч у помеленому вигляді, через 3 години після вечері, поліпшить ранкове очищення ще до сніданку
Чи є у цієї каші протипоказання?
- Не застосовувати при індивідуальній непереносимості
- Не рекомендується при непрохідності кишечника, гострих запальних процесах у шлунково-кишковому тракті
- Тільки при схильності до розладів треба бути обережними, адже насіння льону мають легкий проносний ефект
На що треба звертати увагу при купівлі насіння льону?
- Упаковка не має бути прозорою, так корисні властивості насіння зберігаються краще
- Термін придатності якісного насіння не може перевищувати 12 місяців
- У складі не мають бути присутніми жодні добавки – ароматизатори та підсилювачі смаку
- Упаковка мають бути розрахована на кілька порцій. Адже при зіткненні з повітрям мелені насіння льону починають втрачати свої властивості.
Як правильно їсти лляну кашу?
Навіть якщо у вас немає непереносимості або протипоказань, не варто нею зловживати. Оптимальна норма лляної каші – двічі на тиждень.
Важливо: пити при цьому багато води.
Як смачно приготувати кашу з насіння льону?
Почнемо з того, що перемелювати насіння потрібно тільки в тій кількості, яка плануєте зараз з'їсти, так як вони швидше окислюються в молотом вигляді. Тобто робити це перед кожним приготуванням.
Спосіб №1. Замочити на ніч мелені насіння льону, в пропорціях 1: 2, а вранці можна залити рослинним молоком або змішати з фруктовим смузі.
Спосіб №2. Подрібнити 3 ст. л. насіння в кавомолці, залити 100 г окропу і настоювати 5-10 хвилин.
І на завершення – якщо вам не сильно до душі смак лляної каші, додайте в неї корицю, банан, печене яблуко або курагу. Так ви створите ситний, корисний і смачний сніданок.
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