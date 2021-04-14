Лляна каша – інструкція із застосування для тих, хто стежить за здоров'ям

Вона містить важливі для організму вітаміни та мікроелементи і практично не має протипоказань

У світі суперфудів прибуло. Не заслужено забута каша з насіння льону знову актуальна. Усе через те, що вона, як і зелений чай сенча, певною мірою допомагає схуднути. А ще в такій каші багато корисних вітамінів і мікроелементів, без якої нашій молодості не протриматися. І ще, як вибрати хороше насіння й приготувати з них правильну лляну кашу теж потрібно знати. Нутриціолог Яна Легеза поділилася своїми рекомендаціями з цього приводу.

Фото: Яна Легеза, нутриціолог

"Насіння льону – один з найдавніших злаків, відомих людству. І якщо додавати насіння льону в салати і каші ми давно звикли, то безпосередньо лляну кашу готуємо не так часто. І дарма. Розберемося у всьому детальніше", – каже Яна Легеза.

Навіщо нам їсти лляну кашу?

Через вміст в насінні льону вітамінів групи В, А, "вітаміну молодості" Е

мінералів: кальцію, магнію, заліза, цинку, натрію, калію

фітоестрогенів, тобто рослинного аналога жіночого гормону

ненасичених жирних кислот омега-3 і омега-6

насіння льону – один з лідерів за наявністю в складі білка

І ще: насіння льону зараз часто додають у різні хлібці, тож, замінюючи ними хліб, ви теж отримаєте додаткову можливість витягти з них корисні речовини.

Як лляна каша допомагає організму?

Підтримує молодість

Допомагає знизити рівень поганого холестерину

Поліпшує роботу судин і роботу шлунково-кишкового тракту

Має сечогінні властивістю і допоможе впоратися з набряками

Корисне насіння і при схудненні, бо допомагає кишечнику вивести зайве, очищаючи його стінки

Неоціненна користь при закрепах – воно має обволікальний ефект і прийом їх на ніч у помеленому вигляді, через 3 години після вечері, поліпшить ранкове очищення ще до сніданку

Чи є у цієї каші протипоказання?

Не застосовувати при індивідуальній непереносимості

Не рекомендується при непрохідності кишечника, гострих запальних процесах у шлунково-кишковому тракті

Тільки при схильності до розладів треба бути обережними, адже насіння льону мають легкий проносний ефект

На що треба звертати увагу при купівлі насіння льону?

Упаковка не має бути прозорою, так корисні властивості насіння зберігаються краще

Термін придатності якісного насіння не може перевищувати 12 місяців

У складі не мають бути присутніми жодні добавки – ароматизатори та підсилювачі смаку

Упаковка мають бути розрахована на кілька порцій. Адже при зіткненні з повітрям мелені насіння льону починають втрачати свої властивості.

Як правильно їсти лляну кашу?

Навіть якщо у вас немає непереносимості або протипоказань, не варто нею зловживати. Оптимальна норма лляної каші – двічі на тиждень.

Важливо: пити при цьому багато води.

Як смачно приготувати кашу з насіння льону?

Почнемо з того, що перемелювати насіння потрібно тільки в тій кількості, яка плануєте зараз з'їсти, так як вони швидше окислюються в молотом вигляді. Тобто робити це перед кожним приготуванням.

Спосіб №1. Замочити на ніч мелені насіння льону, в пропорціях 1: 2, а вранці можна залити рослинним молоком або змішати з фруктовим смузі.

Спосіб №2. Подрібнити 3 ст. л. насіння в кавомолці, залити 100 г окропу і настоювати 5-10 хвилин.

І на завершення – якщо вам не сильно до душі смак лляної каші, додайте в неї корицю, банан, печене яблуко або курагу. Так ви створите ситний, корисний і смачний сніданок.

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