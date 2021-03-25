Обережно, ртуть, алюміній і олово: 7 продуктів, де вони точно є

От деякі з них – кленовий сироп, суші та шипучі напої

Кожен з нас намагається дбайливо ставитися до себе, до свого здоров'я і до того, що, коли і скільки ми їмо. Наприклад, виважено ставимося до того, що можна їсти перед сном, а що не можна. Продукти харчування ми вибираємо якомога якісніше, в перевірених місцях і у відомих виробників. Але є одна серйозна небезпека, про яку ми можемо не здогадуватися. Це важкі метали. Вони є в продуктах, в тому, в чому продають нам ці продукти і навіть у речах, якими ми користуємося на кухні щодня. Дієтолог Валентина Яковлєва назвала продукти, в яких містяться алюміній, ртуть і олово.

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Фото: Валентина Яковлєва, дієтолог

Як важкі метали потрапляють до нас в організм?

"Важкі метали є в довкіллі і це норма. Проблема виникає тоді, коли важкі метали потрапляють в організм людини через забруднене повітря, воду, їжу, грунт і споживчі товари. Ртуть, алюміній і олово – дуже небезпечні метали. Основне джерело – це продукти харчування. І про це важливо знати! ", – каже Валентина Яковлєва.

Які метали бувають і чим вони небезпечні для нас?

Деякі метали можуть бути нейротоксичними (призводять до нейродегенеративних захворювань), генотоксичними (призводять до генних мутацій, в наслідок чого – до раку) і канцерогенними (призводять до раку).

У яких продуктах є ртуть?

У високофруктозному кукурудзяному сиропі. При його виробництві кукурудзу замочують у розчині з ртуттю.

Кукурудзяний сироп використовують для виготовлення солодощів, напівфабрикатів і газованих напоїв, замість звичайного цукру.

У рибі. Ртуть з величезної кількості джерел потрапляє в воду. Проблема не тільки з ртуттю, а й з великою кількістю інших забруднювачів.

Рекомендується їсти рибу, виловлену в диких умовах і бути обережним дітям і вагітним. Що більше риба, то більше ртуті вона містить. Багато ртуті містить тунець.

У суші або ролах. Купуючи їх у магазині, майте на увазі, що велика їхня частина робиться з не найякіснішої риби. Тунець, наприклад, часто обробляється монооксидом вуглецю для отримання червоного апетитного кольору і продовження терміну придатності. Якщо тунець після заморозки зберігає яскраво-червоний колір, то без хімії тут не обійшлося.



У яких продуктах є алюміній?

Це важкий метал, який не несе жодної користі організму. У наших організмах є природна його кількість, але в передозуванні він дуже небезпечний. Важливо знати, де він міститься, і це:

Суміш для випічки і для підняття тесту

Біле борошно

Деякі види вина

Шипучі напої

Більшість оброблених продуктів

Фольга

У чому міститься олово?



Потрібно пояснити, що цей важкий метал взаємодіє з іншими важкими металами і створює сполуки. Деякі з них легко поглинаються тілом людини, а деякі з них – ні. Отруєння оловом відбувається при поглинанні його всередину.

Перше джерело – це консервні бляшанки з пошкодженими краями

Звичайно, ми не можемо повністю ізолюватися від цього світу, але багато речей ми можемо все-таки зробити. Наприклад: викинути алюмінієвий посуд і фольгу або перестати купувати печиво і консерви.

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