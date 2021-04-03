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Субпродукти – модно чи корисно для організму? Розбираємося з дієтологом

Сьогодні, 10:00

І запишемо рецепт курячих сердечок у томатному соусі

Субпродукти. Як часто ми думаємо, що це прекрасний продукт. По-перше, ціна, по-друге, з печінки, сердечок і шлуночків можна приготувати безліч смачного. Але є припущення, що мало хто замислювався, якими небезпечними можуть бути субпродукти, а деякі з них – не можна їсти категорично. Як, наприклад, і продукти, в яких містяться небезпечні метали. Разом з дієтологом Наталею Ківою розберемося із субпродуктами детальніше та запишемо рецепт курячих сердечок у томатній пасті.

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Фото: Наталя Ківа, дієтолог

Чим небезпечні субпродукти?

"Субпродукти – це фільтри, що накопичують шкідливі речовини, такі, як свинець, ртуть, кадмій та інші отрути і токсини. А також, велика кількість холестерину. Що може призвести до утворення холестеринових бляшок і закупорки судин. Особливо схильні до цього люди похилого віку, з недостатнім обміном речовин. Тепер про кожен субпродукт детальніше", – каже Наталя Ківа.

Найнебезпечніші субпродукти:

  • Свиняча, яловича печінка

Крім холестерину, небезпечна ще й наявністю пуринової кислоти, що стимулює синтез сечової кислоти в організмі, що зрештою призводить до розвитку подагри.

  • Куряча печінка

Містить протеїни, що спричиняють алергічні реакції, насамперед у маленьких дітей. А також протипоказана людям з хронічними захворюваннями нирок.

Навіть якщо і дозволяється вживання печінки, то не більше 100 г жінкам і 150 г чоловікам, і не більше 2-х разів на місяць.

Чисті субпродукти:

Чистими субпродуктами, рекомендованими до вживання в їжу, є: серце, язик і шлуночки птиці.

Язик яловичий і телячий містять:

  • мідь
  • залізо
  • цинк
  • вітаміни групи В
  • корисні білки

Рекомендується включати в раціон харчування дітей, вагітних жінок, хворих на анемію.

  • Серце

Це найчистіший і найбезпечішний субпродукт. У ньому є:

  • магній
  • залізо
  • мідь
  • білки

Курячі сердечка в томатному соусі – рецепт

Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Інгредієнти

  • Курячі серця – 500 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Томатна паста – 100 г
  • Нежирна сметана – 100 мл
  • Сіль, перець, часник, зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. Курячі серця промити. Відокремити від непотрібної білої частини (включаючи аорти), відрізавши ножем.
  2. Цибулю нарізати дрібно. На сковороду налити трохи води. Тушкувати під кришкою, не додаючи вогню і помішуючи періодично, 15 хвилин.
  3. Змішати томатну пасту і сметану до однорідності та вилити в сковороду. Потім – склянку теплої води.
  4. Посолити, поперчити за смаком. Додати улюблених прянощів і за бажанням часник. Тушкувати 30 хвилин.
  5. Якщо вам здасться, що сердечка не готові, а соусу замало – додайте трохи води.
  6. Прикрасити зеленню. Подавати з улюбленим гарніром.

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