Субпродукти – модно чи корисно для організму? Розбираємося з дієтологом

І запишемо рецепт курячих сердечок у томатному соусі

Субпродукти. Як часто ми думаємо, що це прекрасний продукт. По-перше, ціна, по-друге, з печінки, сердечок і шлуночків можна приготувати безліч смачного. Але є припущення, що мало хто замислювався, якими небезпечними можуть бути субпродукти, а деякі з них – не можна їсти категорично. Як, наприклад, і продукти, в яких містяться небезпечні метали. Разом з дієтологом Наталею Ківою розберемося із субпродуктами детальніше та запишемо рецепт курячих сердечок у томатній пасті.

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Фото: Наталя Ківа, дієтолог

Чим небезпечні субпродукти?

"Субпродукти – це фільтри, що накопичують шкідливі речовини, такі, як свинець, ртуть, кадмій та інші отрути і токсини. А також, велика кількість холестерину. Що може призвести до утворення холестеринових бляшок і закупорки судин. Особливо схильні до цього люди похилого віку, з недостатнім обміном речовин. Тепер про кожен субпродукт детальніше", – каже Наталя Ківа.

Найнебезпечніші субпродукти:

Свиняча, яловича печінка

Крім холестерину, небезпечна ще й наявністю пуринової кислоти, що стимулює синтез сечової кислоти в організмі, що зрештою призводить до розвитку подагри.

Куряча печінка

Містить протеїни, що спричиняють алергічні реакції, насамперед у маленьких дітей. А також протипоказана людям з хронічними захворюваннями нирок.

Навіть якщо і дозволяється вживання печінки, то не більше 100 г жінкам і 150 г чоловікам, і не більше 2-х разів на місяць.

Чисті субпродукти:

Чистими субпродуктами, рекомендованими до вживання в їжу, є: серце, язик і шлуночки птиці.

Язик яловичий і телячий містять:

мідь

залізо

цинк

вітаміни групи В

корисні білки

Рекомендується включати в раціон харчування дітей, вагітних жінок, хворих на анемію.

Серце

Це найчистіший і найбезпечішний субпродукт. У ньому є:

магній

залізо

мідь

білки

Курячі сердечка в томатному соусі – рецепт

Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Інгредієнти

Курячі серця – 500 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Томатна паста – 100 г

Нежирна сметана – 100 мл

Сіль, перець, часник, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Курячі серця промити. Відокремити від непотрібної білої частини (включаючи аорти), відрізавши ножем. Цибулю нарізати дрібно. На сковороду налити трохи води. Тушкувати під кришкою, не додаючи вогню і помішуючи періодично, 15 хвилин. Змішати томатну пасту і сметану до однорідності та вилити в сковороду. Потім – склянку теплої води. Посолити, поперчити за смаком. Додати улюблених прянощів і за бажанням часник. Тушкувати 30 хвилин. Якщо вам здасться, що сердечка не готові, а соусу замало – додайте трохи води. Прикрасити зеленню. Подавати з улюбленим гарніром.

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