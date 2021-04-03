Субпродукти – модно чи корисно для організму? Розбираємося з дієтологом
І запишемо рецепт курячих сердечок у томатному соусі
Субпродукти. Як часто ми думаємо, що це прекрасний продукт. По-перше, ціна, по-друге, з печінки, сердечок і шлуночків можна приготувати безліч смачного. Але є припущення, що мало хто замислювався, якими небезпечними можуть бути субпродукти, а деякі з них – не можна їсти категорично. Як, наприклад, і продукти, в яких містяться небезпечні метали. Разом з дієтологом Наталею Ківою розберемося із субпродуктами детальніше та запишемо рецепт курячих сердечок у томатній пасті.
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Чим небезпечні субпродукти?
"Субпродукти – це фільтри, що накопичують шкідливі речовини, такі, як свинець, ртуть, кадмій та інші отрути і токсини. А також, велика кількість холестерину. Що може призвести до утворення холестеринових бляшок і закупорки судин. Особливо схильні до цього люди похилого віку, з недостатнім обміном речовин. Тепер про кожен субпродукт детальніше", – каже Наталя Ківа.
Найнебезпечніші субпродукти:
- Свиняча, яловича печінка
Крім холестерину, небезпечна ще й наявністю пуринової кислоти, що стимулює синтез сечової кислоти в організмі, що зрештою призводить до розвитку подагри.
- Куряча печінка
Містить протеїни, що спричиняють алергічні реакції, насамперед у маленьких дітей. А також протипоказана людям з хронічними захворюваннями нирок.
Навіть якщо і дозволяється вживання печінки, то не більше 100 г жінкам і 150 г чоловікам, і не більше 2-х разів на місяць.
Чисті субпродукти:
Чистими субпродуктами, рекомендованими до вживання в їжу, є: серце, язик і шлуночки птиці.
Язик яловичий і телячий містять:
- мідь
- залізо
- цинк
- вітаміни групи В
- корисні білки
Рекомендується включати в раціон харчування дітей, вагітних жінок, хворих на анемію.
- Серце
Це найчистіший і найбезпечішний субпродукт. У ньому є:
- магній
- залізо
- мідь
- білки
Курячі сердечка в томатному соусі – рецепт
Інгредієнти
- Курячі серця – 500 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Томатна паста – 100 г
- Нежирна сметана – 100 мл
- Сіль, перець, часник, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Курячі серця промити. Відокремити від непотрібної білої частини (включаючи аорти), відрізавши ножем.
- Цибулю нарізати дрібно. На сковороду налити трохи води. Тушкувати під кришкою, не додаючи вогню і помішуючи періодично, 15 хвилин.
- Змішати томатну пасту і сметану до однорідності та вилити в сковороду. Потім – склянку теплої води.
- Посолити, поперчити за смаком. Додати улюблених прянощів і за бажанням часник. Тушкувати 30 хвилин.
- Якщо вам здасться, що сердечка не готові, а соусу замало – додайте трохи води.
- Прикрасити зеленню. Подавати з улюбленим гарніром.
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