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Сало – яке вибрати і з чим потрібно їсти, щоби було корисно

Сьогодні, 13:12

Сало можна всім, тільки 20 грам на день і з овочами

Скільки існує наука, стільки існує і всіляких досліджень щодо користі та шкоди сала. Одного разу нам сказали, що сало – це шкідливий холестерин і їсти його не можна. Багато любителів цього продукту вирішили все-таки не відмовлятися від нього, знижуючи або нейтралізуючи рівень поганого холестерину за допомогою харчування. Потім почали говорити, що сало корисно, тільки в розумних кількостях. Отже, всі за і проти сала, як його вибрати і з чим його краще їсти розповіла дієтолог Альона Чернікова.

Фото: Альона Чернікова, дієтолог

Так їсти чи не їсти сало?

"Сало – це дуже спірний продукт. Зазвичай його вважають недієтичним і не для здорового харчування. Кажуть, і в жир відкладається, і холестерин підвищує. Але є одного величезне ЗА у вживанні цього чудового смачненького жиру, а саме те, що наш мозок більш ніж на 70% складається із жиру", – говорить Альона Чернікова.

Навіщо нам потрібні жири?

Жири відіграють ключову роль у регуляції імунної системи. Жири потрібні для всмоктування і транспортування вітамінів А, D, E і К. Ці вітаміни не розчиняються у воді та можуть всмоктуватися в кишечнику тільки в поєднанні із жиром.

Тому ми в жодному разі не виключаємо жири з раціону, вони зберігають і підтримують роботу мозку. Хороші жири сприяють процвітанню організму – і холестерин один з них.

А що буде, якщо їсти мало жирів?

Дефіцит жирів у раціоні може призвести до порушення структури клітин і навіть до онкології. Недостатнє споживання жирів і насамперед низький рівень холестерину не тільки провокує розвиток деменції, а й пов'язані з іншими неврологічними порушеннями.

Чим корисно сало?

Сало містить и сприяє:

  • рідкісний вітамін F
  • незамінні насичені жирні кислоти
  • містить арахідонову кислоту, яка бере участь у побудові статевих гормонів
  • підвищенню імунітету

Як вибрати хороше сало?

  • сало має бути молодої тварини
  • завтовшки сало має бути 3-4 см
  • беріть сало без м'яса, лише чистий продукт
  • сало має бути зі шкіркою

У якому вигляді їсти сало?

Найкраще солоне. Засолити бажано самостійно. Якщо їсти із часником, користь збільшується вдвічі.

Смажене відкладається в жир, копчене – це канцероген.

Скільки можна сала на день і з чим його краще їсти?

Денна норма 2 шматочки. Це 20-30 г. Сало можна всім, тільки в невеликих кількостях. Найкраще його їсти з овочами. Завдяки жиру вітаміни з них краще засвоюються.

Тут дізнаєтеся, з чим найкраще їсти сир.

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