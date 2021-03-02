Морквяне різото з печінкою: рецепт Григорія Германа
Страва доступна та дуже корисна
Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман в авторській рубриці "Смачний ранок" розповів, як приготувати корисну під час весняного авітамінозу страву – морквяне різото з печінкою. Це доступна й дуже проста страва стане однією з ваших коронних. А гості та близькі оцінять різото за видовищність під час приготування.
Для приготування різото за рецептом Григорія Германа знадобляться:
- Рис – 120 г
- Бульйон – 500 мл
- Печінка куряча – 200 г
- Морква – 400 г
- Вершкове масло – 100 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Цукор – 1 ч. л.
- Оцет винний – 1 ст. л.
- Коньяк – 50 г
- Вершки 20-33% – 100 мл
- Вино біле – 100 мл
- Петрушка, сіль і перець
Спосіб приготування
- Поставити сковороду на вогонь, додати олію та 1 зубчик часнику. Тим часом подрібнити цибулю і зубчик часнику, відправити на сковороду смажитися. Моркву натерти і збити блендером разом з курячим бульйоном.
- Засипати промитий рис у сковороду і потроху додавати морквяну суміш, даючи їй випаровуватися. Коли вся зайва волога випарується, додати 50 г вершкового масла і жирні вершки. Подрібнити зелень і змішати з морквяним різото.
- На окремій сковороді обсмажити печінку. Наприкінці приготування влити коньяк і підпалити. Техніка "фламбе" допоможе випарувати зайвий алкоголь. Тільки потім додати оцет, цукор, сіль і перець. Дати печінці просочитися спеціями і додати 25 г масла.
- Подавати різото, виклавши зверху печінку.
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