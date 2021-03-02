Морквяне різото з печінкою: рецепт Григорія Германа

Страва доступна та дуже корисна

Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман в авторській рубриці "Смачний ранок" розповів, як приготувати корисну під час весняного авітамінозу страву – морквяне різото з печінкою. Це доступна й дуже проста страва стане однією з ваших коронних. А гості та близькі оцінять різото за видовищність під час приготування.

Для приготування різото за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Рис – 120 г

Бульйон – 500 мл

Печінка куряча – 200 г

Морква – 400 г

Вершкове масло – 100 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зуб.

Цукор – 1 ч. л.

Оцет винний – 1 ст. л.

Коньяк – 50 г

Вершки 20-33% – 100 мл

Вино біле – 100 мл

Петрушка, сіль і перець

Читайте також: Що приховує бурий рис і чи справедливо його вважають корисним

Спосіб приготування

Поставити сковороду на вогонь, додати олію та 1 зубчик часнику. Тим часом подрібнити цибулю і зубчик часнику, відправити на сковороду смажитися. Моркву натерти і збити блендером разом з курячим бульйоном. Засипати промитий рис у сковороду і потроху додавати морквяну суміш, даючи їй випаровуватися. Коли вся зайва волога випарується, додати 50 г вершкового масла і жирні вершки. Подрібнити зелень і змішати з морквяним різото. На окремій сковороді обсмажити печінку. Наприкінці приготування влити коньяк і підпалити. Техніка "фламбе" допоможе випарувати зайвий алкоголь. Тільки потім додати оцет, цукор, сіль і перець. Дати печінці просочитися спеціями і додати 25 г масла. Подавати різото, виклавши зверху печінку.

Тут знайдете рецепт шніцеля в оригінальному клярі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися