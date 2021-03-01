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Як уникнути весняного авітамінозу: відповідь лікаря

Сьогодні, 16:19

Дефіцит вітамінів – поширена проблема зараз

Усы з нетерпінням чекали весни . Адже це час пробудження природи, сонце з'являється частіше, а температурні значення наближаються до нульової позначки. Незважаючи на це, багато хто не помічають, що організм в цілому відчуває себе слабким і виснаженим. 80% українців, які зараз звертаються до лікарів, мають нестачу вітамінів. І хоча частіше скаржаться на сухість волосся або почервоніння шкіри жінки, однак чоловікам навесні теж важко. Ведучі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Марія Мельник і Григорій Герман, з'ясували, чи існує такий діагноз як авітаміноз і в яких випадках потрібно приймати вітаміни в таблетках.

Чи не кожен українець в холодну пору думає, що страждає авітамінозом. Однак ця хвороба виникає тоді, коли в організмі людини відсутній один або кілька вітамінів повністю. Досягти такого стану – кажуть лікарі – в сучасному світі неможливо. А той вітамінний голод, який людина відчуває навесні – справа неповноцінного харчування взимку, а також еволюції.

Марія Мельник і Григорій Герман
Марія Мельник і Григорій Герман
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Навесні кількість поживної їжі зменшувався, а деякі тварини навіть недоїдали, тому до весни вони доходили в стані виснаження. Такі еволюційні зміни відклалися у нас на рівні підсвідомості ", – пояснив сімейний лікар Михайло Соколовський.

Навесні у більшості людей спостерігається дефіцит фолієвої кислоти, вітаміну D, а ще – заліза і йоду.

"Дефіцит вітамінів дуже різноманітний. Він може варіюватися від почуття хронічної втоми, сонливості, зниження рівня енергії людини до появи різних висипань, що лущаться поверхонь шкіри ", – зазначила дієтолог Карина Дайнеко в ефірі каналу" Україна ".

Фото: Pinterest

Якщо у вас схожі симптоми – не поспішайте купувати додаткові вітаміни в таблетках. Наприклад, якщо кальцій з молочних продуктів засвоюється майже повністю, то харчові добавки всього на 3-4%. І це стосується всіх полівітамінів. Відновити запаси допоможуть відповідні продукти. Так, для поповнення в організмі вітаміну С, слід вживати часник або ківі, а червоне м'ясо свинини або яловичини містить в кілька разів більше заліза, ніж курятина.

"Фолієвої кислотою багаті всі листові продукти – це може бути шпинат, всі види капусти. Також варто звернути увагу на пророщені зерна, наприклад, зерна пророслої гречки або пшениці ", – коментує дієтолог.

Додаткові ж вітаміни в таблетках потрібні людям, які не можуть повноцінно харчуватися. Наприклад, космонавтам або підводникам. Також тим, хто переніс тяжку хворобу або має надмірні розумові або фізичні навантаження. Але в будь-якому випадку таблетки повинен призначати лікар.

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