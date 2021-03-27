5 варіантів трендових і корисних сніданків

У добірці рецепти на будь-який смак і для тих, хто стежить за фігурою

Снідати потрібно обов'язково. Важливо – вся ваша ранкова їжа має бути корисною і поживною. Звісно, можна приготувати вранці корисні тости. Але це дуже просто, а тішити себе треба. Нижче зібрані рецепти справді цікавих сніданків від йоркширського пудингу до ніжних бананових сирників. Обов'язково скористайтеся цими варіантами.

Якщо потрібні небанальні варіанти для подарунків – знайдете їх у нашому березневому календарі свят.

Конвертики із сиром і шпинатом (дієтичний сніданок)

Фото: instagram.com/yummy.morn/

Інгредієнти

Лаваш – 1 упаковка

Сир 5% – 180 г

Сир легкий – 100 г

Шпинат – 300 г

Кріп – пучок

Жовток – 1 шт.

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Спосіб приготування

Шпинат і кріп помити, злити воду і дрібно нарізати. Натерти сир і змішати з сиром і зеленню. Лаваш нарізати на смужки шириною близько 5 см. Викласти начинку на лаваш і згорнути конвертик. Змастити жовтком і обсмажити на краплі оливкової олії.

Йоркширський пудинг

Фото: instagram.com/manouilenko/

Інгредієнти

Борошно – 75 г

Яйця – 2 шт.

Молоко – 100 мл

Сіль – 0,5 ч. л.

Соняшникова олія

Спосіб приготування ⠀

Змішати борошно, сіль і яйця до однорідної маси. Додати молоко і знову перемішати. Прибрати тісто в холодильник на 15 хвилин. Розігріти духовку до 200 градусів. У форми для мафінів налити трохи соняшникової олії. Поставити форму з маслом в духовку на 10 хвилин, потім налити тісто на половину формочки. Випікати в духовці 20 хвилин. Подавати із сиром, слабосоленою рибою, яйцем пашот і шпинатом.

Лінива сирна піца

Фото: instagram.com/vkus_nyuta/

Інгредієнти

200 мл молока

1 яйце

1 ч. л. солі (залежить від солоності сиру)

160 г борошна

1 ч. л. розпушувача

300 г сиру (сулугуні, можна моцарелу або інший твердий жовтий сир)

Спосіб приготування

У мисці змішати вінчиком яйце з молоком і сіллю. Просіяти борошно і розпушувач і перемішати. Додати сир, натертий на крупній тертці і все перемішати. Розігріти сковороду, змастити невеликою кількістю олії. Викласти масу, рівномірно розподілити. Накрити кришкою і смажити на слабкому вогні 10 хвилин з кожного боку. Перевертати краще за допомогою двох дерев'яних лопаток.

Гранола із журавлиною і горіхами

Фото: instagram.com/popo_pek/

Інгредієнти

250 г вівсянки

100 г сушеної журавлини

100 г горіхів (на вибір)

70 г вершкового масла

70 г кокосового урбеча (можна замінити на горіховий)

80 г меду

Спосіб приготування

Змішати вівсянку із журавлиною і крупно рубаними горіхами. У сотейник викласти масло, урбеч і мед, розчинити до однорідності. Вилити суміш до вівсянки і добре перемішати. Випікати до золотистого кольору 40-50 хвилин у духовці за 160 градусів, помішуючи кожні 7 хвилин, щоб гранола не згоріла. Остудити і подавати з йогуртом або молоком.

Бананові сирники

Фото: instagram.com/popo_pek/

Інгредієнти

2 пачки брикетного сиру 5%

3 середніх банана

4 ст. л. кокосової борошна

2 ст. л. пшеничного борошна

1 яйце

Кокосове масло для смаження

Кокосова стружка для подачі

Спосіб приготування

Розім'яти виделкою сир і 2 банани, додати борошно і яйце, перемішати до однорідності. Сформувати мокрими руками сирники і обсмажити їх. Потім нарізати залишився банан кружечками і також обсмажити на кокосовому маслі.

Тут зібрано рецепти їжі, яка стала трендом Instagram.

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