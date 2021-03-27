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5 варіантів трендових і корисних сніданків

Сьогодні, 08:00

У добірці рецепти на будь-який смак і для тих, хто стежить за фігурою

Снідати потрібно обов'язково. Важливо – вся ваша ранкова їжа має бути корисною і поживною. Звісно, можна приготувати вранці корисні тости. Але це дуже просто, а тішити себе треба. Нижче зібрані рецепти справді цікавих сніданків від йоркширського пудингу до ніжних бананових сирників. Обов'язково скористайтеся цими варіантами.

Якщо потрібні небанальні варіанти для подарунків – знайдете їх у нашому березневому календарі свят.

Конвертики із сиром і шпинатом (дієтичний сніданок)

Фото: instagram.com/yummy.morn/

Інгредієнти

  • Лаваш – 1 упаковка
  • Сир 5% – 180 г
  • Сир легкий – 100 г
  • Шпинат – 300 г
  • Кріп – пучок
  • Жовток – 1 шт.


Спосіб приготування

  1. Шпинат і кріп помити, злити воду і дрібно нарізати.
  2. Натерти сир і змішати з сиром і зеленню.
  3. Лаваш нарізати на смужки шириною близько 5 см.
  4. Викласти начинку на лаваш і згорнути конвертик.
  5. Змастити жовтком і обсмажити на краплі оливкової олії.

Йоркширський пудинг

Фото: instagram.com/manouilenko/

Інгредієнти

  • Борошно – 75 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Соняшникова олія

Спосіб приготування ⠀

  1. Змішати борошно, сіль і яйця до однорідної маси. Додати молоко і знову перемішати.
  2. Прибрати тісто в холодильник на 15 хвилин.
  3. Розігріти духовку до 200 градусів. У форми для мафінів налити трохи соняшникової олії.
  4. Поставити форму з маслом в духовку на 10 хвилин, потім налити тісто на половину формочки.
  5. Випікати в духовці 20 хвилин.
  6. Подавати із сиром, слабосоленою рибою, яйцем пашот і шпинатом.

Лінива сирна піца

Фото: instagram.com/vkus_nyuta/

Інгредієнти

  • 200 мл молока
  • 1 яйце
  • 1 ч. л. солі (залежить від солоності сиру)
  • 160 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 300 г сиру (сулугуні, можна моцарелу або інший твердий жовтий сир)

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати вінчиком яйце з молоком і сіллю. Просіяти борошно і розпушувач і перемішати. Додати сир, натертий на крупній тертці і все перемішати.
  2. Розігріти сковороду, змастити невеликою кількістю олії. Викласти масу, рівномірно розподілити.
  3. Накрити кришкою і смажити на слабкому вогні 10 хвилин з кожного боку.
  4. Перевертати краще за допомогою двох дерев'яних лопаток.

Гранола із журавлиною і горіхами

Фото: instagram.com/popo_pek/

Інгредієнти

  • 250 г вівсянки
  • 100 г сушеної журавлини
  • 100 г горіхів (на вибір)
  • 70 г вершкового масла
  • 70 г кокосового урбеча (можна замінити на горіховий)
  • 80 г меду

Спосіб приготування

  1. Змішати вівсянку із журавлиною і крупно рубаними горіхами.
  2. У сотейник викласти масло, урбеч і мед, розчинити до однорідності. Вилити суміш до вівсянки і добре перемішати.
  3. Випікати до золотистого кольору 40-50 хвилин у духовці за 160 градусів, помішуючи кожні 7 хвилин, щоб гранола не згоріла.
  4. Остудити і подавати з йогуртом або молоком.

Бананові сирники

Фото: instagram.com/popo_pek/

Інгредієнти

  • 2 пачки брикетного сиру 5%
  • 3 середніх банана
  • 4 ст. л. кокосової борошна
  • 2 ст. л. пшеничного борошна
  • 1 яйце
  • Кокосове масло для смаження
  • Кокосова стружка для подачі

Спосіб приготування

  1. Розім'яти виделкою сир і 2 банани, додати борошно і яйце, перемішати до однорідності.
  2. Сформувати мокрими руками сирники і обсмажити їх.
  3. Потім нарізати залишився банан кружечками і також обсмажити на кокосовому маслі.

Тут зібрано рецепти їжі, яка стала трендом Instagram.

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