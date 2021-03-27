5 варіантів трендових і корисних сніданків
У добірці рецепти на будь-який смак і для тих, хто стежить за фігурою
Снідати потрібно обов'язково. Важливо – вся ваша ранкова їжа має бути корисною і поживною. Звісно, можна приготувати вранці корисні тости. Але це дуже просто, а тішити себе треба. Нижче зібрані рецепти справді цікавих сніданків від йоркширського пудингу до ніжних бананових сирників. Обов'язково скористайтеся цими варіантами.
Якщо потрібні небанальні варіанти для подарунків – знайдете їх у нашому березневому календарі свят.
Конвертики із сиром і шпинатом (дієтичний сніданок)
Інгредієнти
- Лаваш – 1 упаковка
- Сир 5% – 180 г
- Сир легкий – 100 г
- Шпинат – 300 г
- Кріп – пучок
- Жовток – 1 шт.
⠀
Спосіб приготування
- Шпинат і кріп помити, злити воду і дрібно нарізати.
- Натерти сир і змішати з сиром і зеленню.
- Лаваш нарізати на смужки шириною близько 5 см.
- Викласти начинку на лаваш і згорнути конвертик.
- Змастити жовтком і обсмажити на краплі оливкової олії.
Йоркширський пудинг
Інгредієнти
- Борошно – 75 г
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 100 мл
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Соняшникова олія
Спосіб приготування ⠀
- Змішати борошно, сіль і яйця до однорідної маси. Додати молоко і знову перемішати.
- Прибрати тісто в холодильник на 15 хвилин.
- Розігріти духовку до 200 градусів. У форми для мафінів налити трохи соняшникової олії.
- Поставити форму з маслом в духовку на 10 хвилин, потім налити тісто на половину формочки.
- Випікати в духовці 20 хвилин.
- Подавати із сиром, слабосоленою рибою, яйцем пашот і шпинатом.
Лінива сирна піца
Інгредієнти
- 200 мл молока
- 1 яйце
- 1 ч. л. солі (залежить від солоності сиру)
- 160 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 300 г сиру (сулугуні, можна моцарелу або інший твердий жовтий сир)
Спосіб приготування
- У мисці змішати вінчиком яйце з молоком і сіллю. Просіяти борошно і розпушувач і перемішати. Додати сир, натертий на крупній тертці і все перемішати.
- Розігріти сковороду, змастити невеликою кількістю олії. Викласти масу, рівномірно розподілити.
- Накрити кришкою і смажити на слабкому вогні 10 хвилин з кожного боку.
- Перевертати краще за допомогою двох дерев'яних лопаток.
Гранола із журавлиною і горіхами
Інгредієнти
- 250 г вівсянки
- 100 г сушеної журавлини
- 100 г горіхів (на вибір)
- 70 г вершкового масла
- 70 г кокосового урбеча (можна замінити на горіховий)
- 80 г меду
Спосіб приготування
- Змішати вівсянку із журавлиною і крупно рубаними горіхами.
- У сотейник викласти масло, урбеч і мед, розчинити до однорідності. Вилити суміш до вівсянки і добре перемішати.
- Випікати до золотистого кольору 40-50 хвилин у духовці за 160 градусів, помішуючи кожні 7 хвилин, щоб гранола не згоріла.
- Остудити і подавати з йогуртом або молоком.
Бананові сирники
Інгредієнти
- 2 пачки брикетного сиру 5%
- 3 середніх банана
- 4 ст. л. кокосової борошна
- 2 ст. л. пшеничного борошна
- 1 яйце
- Кокосове масло для смаження
- Кокосова стружка для подачі
Спосіб приготування
- Розім'яти виделкою сир і 2 банани, додати борошно і яйце, перемішати до однорідності.
- Сформувати мокрими руками сирники і обсмажити їх.
- Потім нарізати залишився банан кружечками і також обсмажити на кокосовому маслі.
Тут зібрано рецепти їжі, яка стала трендом Instagram.
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