Готуємо на карантині: рецепт повітряних марокканських млинців

Їх смажать тільки з одного боку і називають – "1000 бульбашок"

Якщо ви думали, що млинці випікають тільки у нас, то ні. Млинці є навіть в Африці. У нашому випадку в цьому матеріалі будемо говорити про марокканські млинці, які називаються багрир. Їхня особливість в тому, що випікаються вони тільки з одного боку і відрізняються наявністю сотні бульбашок у текстурі. Ви поки що не досягли досконалості у випіканні традиційних млинців – тут зібрані найпоширеніші помилки цього процесу. А якщо ви вважаєте себе майстром випічки, то діліться своїми рецептами з усією країною і вигравайте призи.

Фото: instagram.com/simplydeliciousdishes/

Інгредієнти

Манка – 250 г

Борошно – 80 г

Цукор – 2 ст. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Дріжджі – 1 ч. л.

Розпушувач – 2 ч. л.

Вода – 500 мл (тепла)

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти, крім розпушувача блендером або міксером. Додати розпушувач, перемішати, накрити рушником і залишити на 30 хвилин, щоб дріжджі активізувалися. Через 30 хвилин ще раз перемішати все міксером впродовж 1 хвилини. Змастити олією сковороду, добре розігріти. Помістити невелику кількість рідкого тіста (як і для будь-якого млинця) на добре розігріту сковороду, злегка розрівняти і залишити млинець, поки він не висохне. Тісто має почати пузиритися. Як тільки млинець перестане бути вологим (це займе близько хвилини), марокканський млинець готовий.

Щоб марокканські млинці вийшли смачними, важливо врахувати:

Випікати млинці треба на добре розігрітй сковороді, інакше не вийде багато дірок

Багрири готуються тільки з одного боку. Ніколи не перевертайте їх під час випічки, інакше бульбашки зникнуть

Якщо при випіканні не народжуються бульбашки, то ваше тісто дуже густе. Додайте трохи теплої води і залиште тісто на 15 хвилин

Не складайте в стопку марокканські млинці, поки вони ще гарячі, бо вони будуть прилипати одне до одного

Подавати багрири треба з медом і розтопленим вершковим маслом. Пропорції – 1:1

Тут дізнаєтеся, що треба робити, якщо ваші млинці виходять товстими.

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