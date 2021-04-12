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Готуємо на карантині: рецепт повітряних марокканських млинців

Сьогодні, 11:15

Їх смажать тільки з одного боку і називають – "1000 бульбашок"

Якщо ви думали, що млинці випікають тільки у нас, то ні. Млинці є навіть в Африці. У нашому випадку в цьому матеріалі будемо говорити про марокканські млинці, які називаються багрир. Їхня особливість в тому, що випікаються вони тільки з одного боку і відрізняються наявністю сотні бульбашок у текстурі. Ви поки що не досягли досконалості у випіканні традиційних млинців – тут зібрані найпоширеніші помилки цього процесу. А якщо ви вважаєте себе майстром випічки, то діліться своїми рецептами з усією країною і вигравайте призи.

Фото: instagram.com/simplydeliciousdishes/

Інгредієнти

  • Манка – 250 г
  • Борошно – 80 г
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Дріжджі – 1 ч. л.
  • Розпушувач – 2 ч. л.
  • Вода – 500 мл (тепла)

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти, крім розпушувача блендером або міксером.
  2. Додати розпушувач, перемішати, накрити рушником і залишити на 30 хвилин, щоб дріжджі активізувалися.
  3. Через 30 хвилин ще раз перемішати все міксером впродовж 1 хвилини.
  4. Змастити олією сковороду, добре розігріти.
  5. Помістити невелику кількість рідкого тіста (як і для будь-якого млинця) на добре розігріту сковороду, злегка розрівняти і залишити млинець, поки він не висохне. Тісто має почати пузиритися.
  6. Як тільки млинець перестане бути вологим (це займе близько хвилини), марокканський млинець готовий.

Щоб марокканські млинці вийшли смачними, важливо врахувати:

  • Випікати млинці треба на добре розігрітй сковороді, інакше не вийде багато дірок
  • Багрири готуються тільки з одного боку. Ніколи не перевертайте їх під час випічки, інакше бульбашки зникнуть
  • Якщо при випіканні не народжуються бульбашки, то ваше тісто дуже густе. Додайте трохи теплої води і залиште тісто на 15 хвилин
  • Не складайте в стопку марокканські млинці, поки вони ще гарячі, бо вони будуть прилипати одне до одного
  • Подавати багрири треба з медом і розтопленим вершковим маслом. Пропорції – 1:1

Тут дізнаєтеся, що треба робити, якщо ваші млинці виходять товстими.

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