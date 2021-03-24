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Ця їжа стала трендом в Instagram – 5 модних рецептів

Сьогодні, 16:08

Вона справді цікава і приготувати її неважко

Соцмережі беруть своє: кулінари-аматори зі своєю бурхливою діяльністю тепер перед очима мільйонів. А мистецтва приготування їжі (від простої до самої неймовірної) сьогодні можна вчитися завдяки відео з Instagram. Та й взагалі, просувати свої таланти та сімейні рецепти, якими пишаються цілі країни, теж стало легше. Чого вартий французький омлет Пуляр, який отримав друге життя за допомогою Інтернету. У цьому матеріалі знайдете 5 рецептів, і десертів, і основних страв, які стали трендами в Instagram і поки що не послаблюють своїх позицій.

Хочете здивувати друзів найоригінальнішим подарунком, але не знаєте яким, шукайте ідеї в календарі березневих свят.

Мінікруасани

Фото: instagram.com/florianeskitchen/

Мінікруасани – результат карантину. У прямому сенсі. Люди, які мали пристрасть до випічки, отримали масу часу для експериментів. Звісно, щоб спекти такі круасани, знадобиться серйозне терпіння, адже вони такі маленькі, що їх, грубо кажучи, можна їсти ложкою.

Для міні-круасанів треба взяти:

  • 1 упаковка – листкове тісто
  • 1 шт. – яєчний жовток
  • 1 ч. л. – цукрова пудра

Спосіб приготування

  1. Наріжте листкове тісто на смужки приблизно по 2/3 см, потім виріжте маленькі трикутники.
  2. Скачайте трикутники, щоб вийшли маленькі півмісяці.
  3. Підрум'янити сумішшю яєчного жовтка і цукрової пудри і запікати десять хвилин за 180 градусів.

Якщо хочете круасани з начинкою, то її вибирайте на свій смак.

Тости з арахісовим маслом

Фото: instagram.com/foodyfirst/

Уже з одного фото стає зрозуміло, що можна знайти на сторінці в Instagram у дієтолога Бетані Біреми. Це справді шедеври, що заслуговують на окрему увагу. Ясна річ, з огляду на професію, основна маса тостів від Бетані – корисні, тобто не тільки красиві. Особливих вимог до рецептури немає, хліб вибираєте на свій смак. Те, що його оформлятиме, – теж.

Отже, що потрібно:

  • Підсмажити тост
  • Змастити мигдальним або арахісовим маслом.
  • Капнути зверху меду або сиропу агави.
  • Зубочисткою або кінчиком виделки провести згори вниз через центр краплі так, щоб вийшло серце.
  • Прикрасити кунжутом.

Запечена фета з томатами

Фото: іnstagram.com/sugar_spice_biriyani_rice/
Фото: іnstagram.com/sugar_spice_biriyani_rice/

Цей рецепт за секунду став вірусним і не тільки в Instagram. Користувачі ТікТок теж підхопили цей тренд і почали ділитися своїми готовими стравами з підписниками.

Це дуже красива і затишна їжа. Запечені помідори з фетою в правильно підібраних спеціях – неймовірне задоволення.

Для цієї страви треба взяти:

  • 500 г – коктейльні помідори
  • 1 упаковка – сир фета (250 г)
  • 2-3 зуб. – часник
  • 1 шт. – невеликий перець чилі
  • Оливкова олія холодного віджиму
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком
  • Базилік для прикраси

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до 200 градусів.
  2. Покласти фету в середину форми для запікання. Помідори розкласти навколо фети в формі для запікання.
  3. На помідори викласти зубчики часнику або видавити часник. Посипати томати дрібно нарізаним перцем чилі. (Семена з перцю потрібно видалити).
  4. Потім рясно скропити фету і помідори оливковою олією. Посолити, поперчити.
  5. Запікати близько 15 хвилин (залежно від товщини фети), доки сир не стане м'яким, а помідори злегка не протушкуються

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Баскський чизкейк

Фото: instagram.com/flouringkitchen/

Його вважають одним з наймолодших у світі чизкейків. Придумав його іспанський шеф-кухар Сантьяго Рівера 30 років тому. Коли обпалений чизкейк завоював чи не всі бари і кав'ярні Країни Басків, Сантьяго охоче розкрив секрет приготування свого сирно-кремового дітища.

Сьогодні в Instagram-спільності маса людей від європейців до азіатів, які з гордістю діляться рецептами і фото особистих баскськихих чизкейків.

Для того, щоб відтворити класичний рецепт вам знадобляться:

  • 680 г – крем-сир
  • 430 г – вершки 30%
  • 5 штук. – великі яйця
  • 160 г – цукор
  • 30 г – борошно
  • 1 ст. л – ванільний екстракт (рідкий)

Спосіб приготування

  1. Розігріти духовку до максимальної температури (якщо вона у вас лише до 250 градусів, додайте конвекцію).
  2. Дно рознімної форми викласти пекарським папером так, щоб аркуш був вище краю форми на 3-4 см.
  3. У чаші міксера на невеликій швидкості змішати всі інгредієнти, збивати не потрібно.
  4. Перелити в форму і випікати 25 хвилин.
  5. За бажанням прикрасити свіжими ягодами.

Секрети приготування баскського чизкейку

  • нарізати його потрібно гострим ножем, вмочуючи його в окріп
  • чизкейк (корочка) повинен майже згоріти. Не можна перевіряти його готовність зубочисткою
  • після випікання його начинка рідка, тому чизкейк має добре охолонути

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Дальгона-кава

Фото: Instagram / sweetsandlifestyle

Придумана в Південній Кореї. За смаком нагадує іриску. З'явилася в кав'ярнях Сеула з початком карантинних часів, дуже швидко її рецепти перекочували в Instagram. Тому це кавове диво можна самостійно вдома і без особливих на те навичок.

Що потрібно для дальгона-кави:

  • Молоко – 1 склянка
  • Цукор коричневий – 2 ст. л.
  • Кава розчинна – 2 ст. л.
  • Кориця мелена – ½ ч. л.
  • Окріп – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. У глибокий стакан від блендера або миску насипати кави, цукор і корицю.
  2. Додати окріп і збити суміш вінчиком до утворення густої світло-коричневої піни. Збивати кілька хвилин.
  3. У склянку налити молоко – воно може бути як теплим, так і холодним – зверху розподілити кавову масу.
  4. У холодний напій можна додати шматочки льоду.

Тут дізнаєтеся, які тренди в світі кави будуть цього року.

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