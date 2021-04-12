Макаронный тренд в Instagram: как приготовить пасту-гортензию

Автор пасты невероятных форм и цветов – американка Линда Нихолсон

Похоже, что паста и все, что с ней связано, не будет стоять на месте еще очень много времени. Мы рассказывали о каскателли, которые бросили вызов спагетти, теперь узнаем о самых популярных в Instagram цветных макаронах. Выводов быстрых делать не стоит, это не просто разноцветные макароны, это что-то невероятное. Ведь их цвета и абсолютно непредсказуемая форма действительно впечатляют. Автор тренда – американка Линда Нихолсон. Узнаем подробней об этом и о том, как такие макароны можно приготовить дома.

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Фото: instagram.com/saltyseattle/

Детское хобби, которое переросло в макаронное искусство

Свои первые макароны Линда Нихолсон приготовила в 4 года. Ее страсть к макаронам взыграла с большей силой, когда девушка жила в Италии. И, после работы в нескольких ресторанах, Линда решила заниматься своим любимым делом дома и делиться результатами в соцсетях.

Сначала это были цветные макароны в форме горошка, пледов, звезд и т.д. Со временем это все обрело более сложные формы и сочетания цветов. Теперь их более Линда – главный инфлюэнсер по цветным макаронам. Убедитесь сами. И это всего лишь несколько работ Линды.

"Цветочная паста" Фото: Инстаграм "Цветочная паста" Фото: Инстаграм "Цветочная паста" Фото: Инстаграм "Цветочная паста" Фото: Инстаграм "Цветочная паста" Фото: Инстаграм 1/5

Чем красите, Линда?

Интересно, что несмотря на комментарии злопыхателей, Линда уверяет: свои макароны она "окрашивает" исключительно натуральными продуктами – куркумой, соком шпината и свеклу, чаем матчи и другими. Попробуем приготовить пасту-гортензию от замеса теста до соуса, который будет ее украшать.

Паста-гортензия: рецепт

Фото: https://www.instagram.com/saltyseattle/

Ингредиенты для теста

Мука грубого помола из твердых сортов пшеницы – 400 г

Яйца куриные – 4 шт.

Соль – по вкусу

Натуральные красители (голубая матча, куркума, сок шпината, сок свеклы)

Для соуса

Горошек зеленый свежий или мороженый – 50 г

Сливки 20% – 20 мл

Пармезан – 80 г

Масло оливковое – 3 ст. л.

Тимьян измельченный – щепотка

Молотый черный перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

Вырезать из теста круги диаметром 2-2,5 см. Сложить кружок пополам и сформировать при помощи зубочистки цветы. Шумовкой опустить в кипящую подсоленную воду, чтобы цветы не слипались. Варить 5-7 минут. Для соуса в сковороду с оливковым маслом высыпать зеленый горошек, налить сливки, на медленном огне довести до кипения. Добавить в соус с горошком натертый пармезан. Перемешивать, пока сыр не расплавится. Вынуть шумовкой пасту, залить соусом из сливок и пармезана.

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