Улюблений десерт Кейт Міддлтон: королівський рецепт шоколадно-фінікового пудингу

Він подається із соусом з чорного шоколаду і морозивом

Герцогині теж їдять солодке. Йдеться про герцогиню Кембриджську. Шеф-кухар Даррен МакГрейді, який готував для королеви Єлизавети, принца Філіппа, принцеси Діани і принців Вільяма та принца Гаррі упродовж 15 років, поділився секретом класичного британського десерту. І це шоколадно-фініковий пудинг. Так, Кейт Міддлтон – прихильниця здорового харчування, але, як пише видання Hello, іноді герцогиня любить поласувати цим десертом. Тепер і ми дізнаємося, як його приготувати.

Шоколадно-фініковий пудинг

Фото: theroyalchef.com

Інгредієнти

Фініки, дрібно нарізані – 170 г

Сода – 1 ч. л

Окріп – 200 мл

Вершкове масло – 60 г

Цукор – 170 г

Чорний шоколад – 100 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 250 г

Ванілін, розпушувач – по 1 ч. л

Для соусу

Коричневий цукор – 300 г

Вершкове масло – 200 г

Чорний шоколад – 50 г

Жирні вершки – 9 ст. л

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Спосіб приготування

З'єднати всі інгредієнти для соусу в сотейнику з товстим дном. Довести до кипіння і тушкувати 4 хвилини. Вилити трохи соусу в жаростійку ємність для пудингу, попередньо змастивши її маслом. Дати охолонути. Соус, що залишився, потрібен для прикраси пудингу. Помістити фініки в миску з окропом, додати соду. Перемішати, дки сода не розчиниться, і дати охолонути. Збити вершкове масло і цукор до утворення пишної маси, додати яйце і ваніль і продовжувати збивати. Додати борошно і розпушувач, потім суміш фініків і шоколадну стружку. Викладіть тісто в миску поверх холодного соусу. Випікати пудинг у пароварці або духовці близько 1,5 годин до готовності. Коли пудинг буде готовий, розігріти соус, що залишився. Перевернути пудинг на теплу тарілку і полити соусом. Подавати зі збитими вершками або морозивом.

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