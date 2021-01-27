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Улюблений десерт Кейт Міддлтон: королівський рецепт шоколадно-фінікового пудингу

Сьогодні, 18:28

Він подається із соусом з чорного шоколаду і морозивом

Герцогині теж їдять солодке. Йдеться про герцогиню Кембриджську. Шеф-кухар Даррен МакГрейді, який готував для королеви Єлизавети, принца Філіппа, принцеси Діани і принців Вільяма та принца Гаррі упродовж 15 років, поділився секретом класичного британського десерту. І це шоколадно-фініковий пудинг. Так, Кейт Міддлтон – прихильниця здорового харчування, але, як пише видання Hello, іноді герцогиня любить поласувати цим десертом. Тепер і ми дізнаємося, як його приготувати.

Шоколадно-фініковий пудинг

Фото: theroyalchef.com

Інгредієнти

  • Фініки, дрібно нарізані – 170 г
  • Сода – 1 ч. л
  • Окріп – 200 мл
  • Вершкове масло – 60 г
  • Цукор – 170 г
  • Чорний шоколад – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 250 г
  • Ванілін, розпушувач – по 1 ч. л

Для соусу

  • Коричневий цукор – 300 г
  • Вершкове масло – 200 г
  • Чорний шоколад – 50 г
  • Жирні вершки – 9 ст. л

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Спосіб приготування

  1. З'єднати всі інгредієнти для соусу в сотейнику з товстим дном. Довести до кипіння і тушкувати 4 хвилини.
  2. Вилити трохи соусу в жаростійку ємність для пудингу, попередньо змастивши її маслом. Дати охолонути. Соус, що залишився, потрібен для прикраси пудингу.
  3. Помістити фініки в миску з окропом, додати соду. Перемішати, дки сода не розчиниться, і дати охолонути.
  4. Збити вершкове масло і цукор до утворення пишної маси, додати яйце і ваніль і продовжувати збивати.
  5. Додати борошно і розпушувач, потім суміш фініків і шоколадну стружку. Викладіть тісто в миску поверх холодного соусу.
  6. Випікати пудинг у пароварці або духовці близько 1,5 годин до готовності.
  7. Коли пудинг буде готовий, розігріти соус, що залишився. Перевернути пудинг на теплу тарілку і полити соусом. Подавати зі збитими вершками або морозивом.

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