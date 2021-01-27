Улюблений десерт Кейт Міддлтон: королівський рецепт шоколадно-фінікового пудингу
Він подається із соусом з чорного шоколаду і морозивом
Герцогині теж їдять солодке. Йдеться про герцогиню Кембриджську. Шеф-кухар Даррен МакГрейді, який готував для королеви Єлизавети, принца Філіппа, принцеси Діани і принців Вільяма та принца Гаррі упродовж 15 років, поділився секретом класичного британського десерту. І це шоколадно-фініковий пудинг. Так, Кейт Міддлтон – прихильниця здорового харчування, але, як пише видання Hello, іноді герцогиня любить поласувати цим десертом. Тепер і ми дізнаємося, як його приготувати.
Інгредієнти
- Фініки, дрібно нарізані – 170 г
- Сода – 1 ч. л
- Окріп – 200 мл
- Вершкове масло – 60 г
- Цукор – 170 г
- Чорний шоколад – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 250 г
- Ванілін, розпушувач – по 1 ч. л
Для соусу
- Коричневий цукор – 300 г
- Вершкове масло – 200 г
- Чорний шоколад – 50 г
- Жирні вершки – 9 ст. л
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Спосіб приготування
- З'єднати всі інгредієнти для соусу в сотейнику з товстим дном. Довести до кипіння і тушкувати 4 хвилини.
- Вилити трохи соусу в жаростійку ємність для пудингу, попередньо змастивши її маслом. Дати охолонути. Соус, що залишився, потрібен для прикраси пудингу.
- Помістити фініки в миску з окропом, додати соду. Перемішати, дки сода не розчиниться, і дати охолонути.
- Збити вершкове масло і цукор до утворення пишної маси, додати яйце і ваніль і продовжувати збивати.
- Додати борошно і розпушувач, потім суміш фініків і шоколадну стружку. Викладіть тісто в миску поверх холодного соусу.
- Випікати пудинг у пароварці або духовці близько 1,5 годин до готовності.
- Коли пудинг буде готовий, розігріти соус, що залишився. Перевернути пудинг на теплу тарілку і полити соусом. Подавати зі збитими вершками або морозивом.
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