Кейт Міддлтон назвали найледачішою в королівській родині

У 2020 році дружина принца Вільяма відвідала найменше заходів

У 2020 році Кейт Міддлтон визнали найстильнішою модницею Британії, а недавно герцогиню Кембріджську назвали ледачою. Виною всьому рейтинг найпрацьовитіших членів королівської сім'ї. Про це пише Daily Express.

В основі рейтингу – кількість офіційних заходів, які відвідав кожен член монаршого сімейства. Згідно з підрахунками SavoyStewart.co.uk у Кейт Міддлтон було тільки 79 ділових виходів.

Кейт Міддлтон Фото: instagram.com/kensingtonroyal

На першій сходинці – принцеса Анна. Незважаючи на локдаун дочки Єлизавети II вдалося відвідати 148 заходів. На другому місці опинився принц Чарльз – 146 заходів. Королева посіла третє місце. У минулому році у неї було 136 разів з'являлася на публіца.

Варто зазначити, що вже не перший рік герцогиню Кембріджську визнають самої ледачою. Згідно зі статистикою, в 2017 році Кейт відвідала тільки 39 заходів, а в 2018 році з'являлася на публіці 87 разів. Винятком став 2019 рік, тоді ледачою назвали Меган Маркл, а дружина принца Уільма виходила у світ 126 разів.

Раніше ми розповідали про поповнення у сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися