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Любимый десерт Кейт Миддлтон: королевский рецепт шоколадно-финикового пудинга

Сегодня, 18:28

Он подается с соусом из черного шоколада и мороженым

Герцогини тоже едят сладкое. Речь идет о герцогине Кембриджской. Шеф-повар Даррен МакГрейди, который готовил для королевы Елизаветы, принца Филиппа, принцессы Дианы и принцев Уильяма и принца Гарри в течение 15 лет, поделился секретом классического британского десерта. Его подают королевской семье и сегодня. И это шоколадно-финиковый пудинг. Конечно, Кейт Миддлтон – приверженец здорового питания, но, как пишет издание Hello, иногда герцогиня любит полакомиться этим десертом. Теперь и мы узнаем, как его приготовить.

Шоколадно-финиковый пудинг

Фото: theroyalchef.com

Ингредиенты

  • Финики, мелко нарезанный – 170 г
  • Сода – 1 ч. л
  • Кипяток – 200 мл
  • Сливочное масло – 60 г
  • Сахар – 170 г
  • Черный шоколад – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 250 г
  • Ванилин, разрыхлитель – по 1 ч. л

Для соуса

  • Коричневый сахар – 300 г
  • Сливочное масло 200 г
  • Черный шоколад – 50 г
  • Жирные сливки – 9 ст. л

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Способ приготовления

  1. Соединить все ингредиенты для соуса в сотейнике с толстым дном. Довести до кипения и тушить 4 минуты.
  2. Вылить немного соуса в жаростойкую емкость для пудинга, предварительно смазав ее маслом. Дать остыть. Оставшийся соус нужен для украшения пудинга.
  3. Поместить финики в миску с кипящей водой, добавить соду. Перемешать, пока сода не растворится, и дайте остыть.
  4. Взбить сливочное масло и сахар до образования пышной массы, добавить яйцо и ваниль и продолжать взбивать.
  5. Добавить муку и разрыхлитель, затем смесь фиников и шоколадную стружку. Выложить тесто в миску поверх холодного соуса.
  6. Готовить пудинг в пароварке или духовке около 1,5 часов до готовности.
  7. Когда пудинг будет готов, разогреть оставшийся соус. Перевернуть пудинг на теплую тарелку и полить соусом. Подавать со взбитыми сливками или мороженым.

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