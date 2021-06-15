Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

Сьогодні, 07:01

Найвідомішу кашу Норвегії готують із цукром і медом. Цукор цілком можна замінити родзинками, що не погіршить смак. Особливість – рис потрібно варити довго, як для ризото

Норвезька каша рисгрот
Норвезька каша рисгрот
Фото: instagram.com/meny_matglede/

У кожного з нас своя ранкова каша. Зрозуміло, що вівсяна – улюблений вибір для більшості. Разом з її простотою, приготувати вівсянку ідеально теж треба вміти. А коли хочеться різноманітності, то можна спробувати норвезьку рисгрот, що можна перекласти, як каша з рису. У цієї каші особлива консистенція, адже рис для неї вариться трохи більше звичайного. Кількість цукру і меду варіюється, все це можна замінити родзинками.

Як приготувати кашу рисгрот

З розрахунку одна чашка – 240 мл

  • ¾ чашки круглозернистого рису;
  • 1,5 чашки води;
  • 2,5 чашки молока;
  • 1 ст. л. топленого або вершкового масла;
  • 1 ст. л. меду;
  • 1 ст. л. цукру;
  • по 1 ч. л. солі, ванільного екстракту;
  • кориця, родзинки – за смаком;
  • масло для подачі.

Спосіб приготування

  1. У сотейнику довести до кипіння рис з водою, зменшити вогонь і варити, доки практично вся вода не вбереться в рис (близько 10 хвилин).
  2. Додати молока, накрити кришкою і варити, помішуючи, доки більша частина молока не вбереться. Щоразу потрібно додавати молоко, коли попереднє увібралося в рис.
  3. Весь процес варіння має тривати 45-55 хвилин.
  4. Наприкінці додати в кашу масло, мед, цукор, сіль і ваніль, перемішати.
  5. Розкласти по тарілках, посипати родзинками і меленою корицею. Прикрасити маслом.

Також до сніданку можна приготувати запіканку з італійським акцентом.

І ще один рецепт сирних млинців для сніданку знайдете тут.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Без жодної грудочки - 6 правил для ідеальної манної каші Кускус - калорійна каша. З чим і коли її треба їсти без шкоди для здоров'я 12 кращих страв з рисом - від плову і долми до сирної запіканки і запечених яблук Ідеальний рис щодня - інструкція до обов'язкового застосування Ніжніше запіканки: 3 рецепти пудингу з сиру на сніданок
сніданок каша рецепт рисова каша
Джерело: instagram.com/meny_matglede/
Реклама

Новини партнерів

Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Беременная Осадчая решилась показать животик в модном бикини
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь

Популярні статті

Вчора, 16:30Здорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

Вчора, 15:55Здорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

Вчора, 15:15Зірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

Вчора, 13:55Фаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

Вчора, 12:18Зірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

Вчора, 09:20Зірково

Молодша на 51 рік і багатша: що відомо про останню дружину Григорія Чапкіса

Вчора, 08:30Events

Всесвітній день донора крові: зустрічаємо свято дарування

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 14 червня для всіх знаків зодіаку: Леви, вас чекає не день, а бомба!

Вчора, 00:45Зірково

Не стало Григорія Чапкіса: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

13 червняЗірково

Помер хореограф Григорій Чапкіс

13 червняЗірково

7 найнесподіваніших розлучень знаменитостей за останні півроку

13 червняЗірково

Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику

12 червняСмачно

Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

12 червняЗірково

Помер син Євгена Моргунова – Бувалого з комедій Леоніда Гайдая

12 червняЗірково

Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною: Наші дороги розійшлись

12 червняЗірково

Кейт Міддлтон носить браслет, який належав принцесі Діані (фото)

Новини партнерів

Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Леся Никитюк показала, как загорает в «жатом» купальнике
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти