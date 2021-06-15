Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки
Найвідомішу кашу Норвегії готують із цукром і медом. Цукор цілком можна замінити родзинками, що не погіршить смак. Особливість – рис потрібно варити довго, як для ризото
У кожного з нас своя ранкова каша. Зрозуміло, що вівсяна – улюблений вибір для більшості. Разом з її простотою, приготувати вівсянку ідеально теж треба вміти. А коли хочеться різноманітності, то можна спробувати норвезьку рисгрот, що можна перекласти, як каша з рису. У цієї каші особлива консистенція, адже рис для неї вариться трохи більше звичайного. Кількість цукру і меду варіюється, все це можна замінити родзинками.
Як приготувати кашу рисгрот
З розрахунку одна чашка – 240 мл
- ¾ чашки круглозернистого рису;
- 1,5 чашки води;
- 2,5 чашки молока;
- 1 ст. л. топленого або вершкового масла;
- 1 ст. л. меду;
- 1 ст. л. цукру;
- по 1 ч. л. солі, ванільного екстракту;
- кориця, родзинки – за смаком;
- масло для подачі.
Спосіб приготування
- У сотейнику довести до кипіння рис з водою, зменшити вогонь і варити, доки практично вся вода не вбереться в рис (близько 10 хвилин).
- Додати молока, накрити кришкою і варити, помішуючи, доки більша частина молока не вбереться. Щоразу потрібно додавати молоко, коли попереднє увібралося в рис.
- Весь процес варіння має тривати 45-55 хвилин.
- Наприкінці додати в кашу масло, мед, цукор, сіль і ваніль, перемішати.
- Розкласти по тарілках, посипати родзинками і меленою корицею. Прикрасити маслом.
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