Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

Сегодня, 07:01

Самую известную кашу Норвегии готовят с сахаром и медом. Сахар вполне можно заменить изюмом, что не ухудшит вкус. Особенность – рис нужно варить долго, как для ризотто

Норвежская каша рисгрот
Норвежская каша рисгрот
Фото: instagram.com/meny_matglede/

У каждого из нас своя утренняя каша. Понятно, что овсяная – любимый выбор для большинства. Вместе с ее простотой, приготовить овсянку идеально тоже нужно уметь. А когда хочется разнообразия, то можно попробовать норвежскую рисгрот, что можно перевести, как каша из риса. У этой каши особенная консистенция, ведь рис для нее варится чуть больше обычного. Количество сахара и меда варьируется, все это можно заменить изюмом.

Как приготовить кашу рисгрот

Из расчета одна чашка – 240 мл

  • ¾ чашки круглозернистого риса;
  • 1,5 чашки воды;
  • 2,5 чашки молока;
  • 1 ст. л. топленого или сливочного масла;
  • 1 ст. л. меда;
  • 1 ст. л. сахара;
  • по 1 ч. л. соли, ванильного экстракта;
  • корица, изюм – по вкусу;
  • масло для сервировки.

Способ приготовления

  1. В сотейнике довести до кипения рис с водой, уменьшить огонь и варить, пока практически вся вода не впитается в рис (около 10 минут).
  2. Добавить молока, накрыть крышкой и варить, помешивая, пока большая часть молока не впитается. Каждый раз нужно добавлять молоко, когда предыдущее впиталось в рис.
  3. Весь процесс варки должен занять 45-55 минут.
  4. В самом конце добавить в кашу масло, мед, сахар, соль и ваниль, перемешать.
  5. Разложить по тарелкам, посыпать изюмом и молотой корицей. Украсить маслом.

Также к завтраку можно приготовить и съесть оригинальную запеканку с итальянским акцентом.

И еще один рецепт сырных блинов для завтрака найдете здесь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Без единого комочка - 6 правил для идеальной манной каши Кускус - калорийная каша. С чем и когда ее нужно есть без вреда для здоровья 12 лучших блюд с рисом - от плова и долмы до творожной запеканки и запеченных яблок Идеальный рис каждый день - инструкция к обязательному применению Нежнее запеканки: 3 рецепта пудинга из творога на завтрак
завтрак каша рецепт рисовая каша
Источник: instagram.com/meny_matglede/
Реклама

Новости партнеров

Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Тина Кароль, показывая свой дом, рассекретила, с кем живет
Тина Кароль, показывая свой дом, рассекретила, с кем живет
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Незаметные признаки рака легких: на что обратить внимание
Драники по-советски: вспоминаем детство
Драники по-советски: вспоминаем детство

Популярные статьи

Вчера, 16:30Здорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

Вчера, 15:55Здорово

Что нужно знать, прежде чем стать донором

Вчера, 15:15Звездно

Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины – СМИ

Вчера, 13:55Фаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 12:18Звездно

Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

Вчера, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Вчера, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Вчера, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

13 июняЗвездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

13 июняЗвездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

13 июняЗвездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

12 июняЗвездно

Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

12 июняЗвездно

Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

12 июняЗвездно

Кейт Миддлтон носит браслет, который принадлежал принцессе Диане (фото)

Новости партнеров

Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Алла Пугачева на юбилее дочери встретилась с Киркоровым
Алла Пугачева на юбилее дочери встретилась с Киркоровым
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Больше шансов выздороветь. Алла Мазур обратилась к украинцам
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Леся Никитюк сразила поклонников откровенными снимками
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах
Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Модные сумки на лето 2021: тренды, цвета и формы
Модные сумки на лето 2021: тренды, цвета и формы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять