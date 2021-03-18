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Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція

Сьогодні, 11:49

Варіть вівсянку на середньому вогні, а спеції і молоко додавайте наприкінці

Здавалося б, що складного в приготуванні вівсянки? Залити водою, поставити на вогонь, варити до готовності, приправити за смаком. Ну не гречка ж, її то точно смачно приготувати трохи складніше. Але з вівсянкою теж є свої тонкощі, її справді треба вміти варити. Дізнаймося, як приготувати по-справжньому смачну вівсяну кашу. Ми будемо говорити про звичайну вівсянку, а не про вівсяні пластівці швидкого приготування.

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Інструкція з приготування вівсянки

Фото: freepik.com

Як правильно варити вівсяну кашу?

Правильні пропорції 1:2. Наприклад, на 100 грамів пластівців беріть 200 мілілітрів води. Спочатку потрібно довести воду до кипіння, закинути пластівці та помішувати вінчиком. Робити це треба акуратно, не збивати кашу. У гарячій воді вівсянка приготується рівномірно, а перемішування дасть потрібну консистенцію.

Експерти також радять використовувати для розмішування вівсяної каші дерев'яну лопатку.

Скільки треба варити вівсяну кашу?

10 хвилин. Інакше вона перевариться. Якщо варити кашу довше, вона втрачає свою текстуру і навіть смак.

Коли краще солити вівсяну кашу?

Сіль або цукор рекомендують додавати в процесі приготування. Після того, як вона приготується, можна додати потрібну для вас кількість солі, цукру або інших приправ.

Рекомендації з приготування вівсянки

  • Варіть кашу на середньому або повільному вогні, інакше вона буде не такою вологою або пригорить
  • Варіть кашу на воді 1 тільки наприкінці додайте молоко за смаком. Пам'ятайте, вівсянка на молоці виходить густішою
  • Обсмажте вівсянку в невеликій кількості олії перед приготуванням. Це розкриє у вівсянці горіховий смак
  • Використовуйте порошкоподібні спеції і тільки наприкінці приготування. Спеції грубого помелу не розкриються в готовій каші

За матеріалами: Вonappetit.com, Simplyrecipes.com.

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