Без жодної грудочки – 6 правил для ідеальної манної каші
Вибирайте каструлю з товстим дном, а помішувати кашу краще вінчиком
Іноді таке трапляється – хочеться приготувати манку. Але таку, щоб це було насправді смачно й найголовніше – без грудочок. Адже для багатьох – це один з найголовніших гастрономічних "страхів" дитинства. Ми вже знаємо, як отримати ідеальну вівсянку, тепер настав час для манки. Тут зібрано 6 правил, як це зробити швидко та легко.
Як приготувати смачну манну кашу
Правило №1.Брати каструлю з товстим дном
Так манка ніколи не пригорить. Перед тим, як вливати в каструлю молоко, спочатку її треба сполоснути холодною водою.
Правило №2. Не засипати манку в окріп або гаряче молоко
Як багато хто продовжує робити, тому й отримують в результаті кашу з грудочками. Експерти радять спочатку класти крупу в холодну рідину і, не розмішуючи, залишити на 10-15 хвилин. Крупиці набухнуть і не склеюватимуться, тобто каша буде без грудочок.
Правило №3. Брати правильні пропорції крупи і рідини
Це важливо. Ніжну кашу можна отримати, якщо дотримуватися встановлених пропорцій. Правильний варіянт – 6 столових ложок крупи на літр молока. Якщо потрібна рідка манна каша, додайте трохи менше крупи.
Правило №4. Безперервно помішувати кашу
Так ви досягнете легкості й ніжної консистенції каші. Помішувати треба під час усього приготування і краще не лопаткою або ложкою, а вінчиком. Таким чином ви наповните манку повітрям і вона не пригорить.
Правило №5. Не забувати про сіль, цукор і масло
Інакше вона буде прісною. Сіль і цукор треба додавати під час закипання молока або води. Масло та інші спеції, наприклад, корицю додаємо після приготування.
Правило № 6. Дати каші настоятися після приготування
Манка має властивість розбухати. Щойно ви бачите, що вона готова – одразу ж зніміть з вогню. Каша має охолонути. У цьому процесі важливо обмотати каструлю щільним рушником і дати постояти 25-30 хвилин.
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