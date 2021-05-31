Без жодної грудочки – 6 правил для ідеальної манної каші

Вибирайте каструлю з товстим дном, а помішувати кашу краще вінчиком

Манна каша Фото: freepik.com

Іноді таке трапляється – хочеться приготувати манку. Але таку, щоб це було насправді смачно й найголовніше – без грудочок. Адже для багатьох – це один з найголовніших гастрономічних "страхів" дитинства. Ми вже знаємо, як отримати ідеальну вівсянку, тепер настав час для манки. Тут зібрано 6 правил, як це зробити швидко та легко.

Як приготувати смачну манну кашу

Правило №1.Брати каструлю з товстим дном

Так манка ніколи не пригорить. Перед тим, як вливати в каструлю молоко, спочатку її треба сполоснути холодною водою.

Правило №2. Не засипати манку в окріп або гаряче молоко

Як багато хто продовжує робити, тому й отримують в результаті кашу з грудочками. Експерти радять спочатку класти крупу в холодну рідину і, не розмішуючи, залишити на 10-15 хвилин. Крупиці набухнуть і не склеюватимуться, тобто каша буде без грудочок.

Правило №3. Брати правильні пропорції крупи і рідини

Це важливо. Ніжну кашу можна отримати, якщо дотримуватися встановлених пропорцій. Правильний варіянт – 6 столових ложок крупи на літр молока. Якщо потрібна рідка манна каша, додайте трохи менше крупи.

Правило №4. Безперервно помішувати кашу

Так ви досягнете легкості й ніжної консистенції каші. Помішувати треба під час усього приготування і краще не лопаткою або ложкою, а вінчиком. Таким чином ви наповните манку повітрям і вона не пригорить.

Правило №5. Не забувати про сіль, цукор і масло

Інакше вона буде прісною. Сіль і цукор треба додавати під час закипання молока або води. Масло та інші спеції, наприклад, корицю додаємо після приготування.

Правило № 6. Дати каші настоятися після приготування

Манка має властивість розбухати. Щойно ви бачите, що вона готова – одразу ж зніміть з вогню. Каша має охолонути. У цьому процесі важливо обмотати каструлю щільним рушником і дати постояти 25-30 хвилин.

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