Ніжніше запіканки: 3 рецепти пудингу з сиру на сніданок

Це коли хочеться урізноманітнити сніданок і перетворити улюблений сир на пудинг. Його треба запікати в духовці, а як додаткові інгредієнти візьміть сухофрукти, банан або вівсяні пластівці

Сирний пудинг з вівсянкою Фото: Pexels

Для багатьох сир – це кращий сніданок і смачний початок дня. Його можна їсти просто так, з медом і горіхами, з ягодами або фруктами. А якщо перетворити улюблений продукт на щось особливе? Наприклад, на пудинг. Він трохи ніжніше за запіканку і більше схожий на суфле. Рецепти сирного пудингу з вівсянкою, бананом і сухофруктами знайдете нижче.

Пудинг сирний із сухофруктами

Пудинг із сиру Фото: freepik.com

Інгредієнти:

60 г вершкового масла

150 г сухофруктів

500 г сиру

4 яйця

100 г цукру

50 г манної крупи

Цедра 1 апельсина або лимона

3 ст. л. панірувальних сухарів

Олія – для змащування форми

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Попередньо залити окропом сухофрукти, розтопити вершкове масло, відокремити жовтки від білків. Сир протерти через сито, додати жовтки, вершкове масло, цукор, манну крупу і дрібно натерту цедру. Сухофрукти промити, обсушити за допомогою рушника, нарізати, змішати із сирною масою. Білки збити до міцної піни, обережно додати в сир, перемішуючи. Викласти у форми, змащені маслом і посипані сухарями. Випікати сирний пудинг за 180 градусів 25 хвилин. Подавати теплий або холодний. Пудинг із сиру можна посипати цукровою пудрою або прикрасити ягодами.

Сирний пудинг з вівсянкою

Сирний пудинг з вівсянкою Фото: Pexels

Інгредієнти

250 г сир 5%

2 шт. яйця

100 г висівки вівсяні мелені

1 ст. л. мед

Спосіб приготування

Яєчні жовтки відокремити від білків. Жовтки додати в сир, туди ж – мед і висівки. Білки збити в білу стійку піну. Додати в сирну суміш. Розкласти масу в силіконові формочки і готувати в духовці, розігрітій до 180 градусів 15 хвилин. Прикрасити ягодами або горіхами.

Сирний пудинг з рисом і бананом

Сирний пудинг з бананом Фото: instagram.com/lyubov___pp/

Інгредієнти

70 г рису

100 г сиру

2 шт. яйця

1 шт. банан

1 ст. л. меду

Спосіб приготування

Відварити рис. Банан із сиром подрібнити в блендері. Білки збити до піків. З'єднати рис з творожно-банановою сумішшю, акуратно ввести білки і вилити в формочки. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 17-20 хвилин.

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Тут зібрано 10 кращих рецептів різних страв із сиру.

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