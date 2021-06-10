Ніжніше запіканки: 3 рецепти пудингу з сиру на сніданок
Це коли хочеться урізноманітнити сніданок і перетворити улюблений сир на пудинг. Його треба запікати в духовці, а як додаткові інгредієнти візьміть сухофрукти, банан або вівсяні пластівці
Для багатьох сир – це кращий сніданок і смачний початок дня. Його можна їсти просто так, з медом і горіхами, з ягодами або фруктами. А якщо перетворити улюблений продукт на щось особливе? Наприклад, на пудинг. Він трохи ніжніше за запіканку і більше схожий на суфле. Рецепти сирного пудингу з вівсянкою, бананом і сухофруктами знайдете нижче.
Пудинг сирний із сухофруктами
Інгредієнти:
- 60 г вершкового масла
- 150 г сухофруктів
- 500 г сиру
- 4 яйця
- 100 г цукру
- 50 г манної крупи
- Цедра 1 апельсина або лимона
- 3 ст. л. панірувальних сухарів
- Олія – для змащування форми
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Попередньо залити окропом сухофрукти, розтопити вершкове масло, відокремити жовтки від білків.
- Сир протерти через сито, додати жовтки, вершкове масло, цукор, манну крупу і дрібно натерту цедру.
- Сухофрукти промити, обсушити за допомогою рушника, нарізати, змішати із сирною масою.
- Білки збити до міцної піни, обережно додати в сир, перемішуючи.
- Викласти у форми, змащені маслом і посипані сухарями.
- Випікати сирний пудинг за 180 градусів 25 хвилин.
- Подавати теплий або холодний. Пудинг із сиру можна посипати цукровою пудрою або прикрасити ягодами.
Сирний пудинг з вівсянкою
Інгредієнти
- 250 г сир 5%
- 2 шт. яйця
- 100 г висівки вівсяні мелені
- 1 ст. л. мед
Спосіб приготування
- Яєчні жовтки відокремити від білків. Жовтки додати в сир, туди ж – мед і висівки.
- Білки збити в білу стійку піну. Додати в сирну суміш.
- Розкласти масу в силіконові формочки і готувати в духовці, розігрітій до 180 градусів 15 хвилин.
- Прикрасити ягодами або горіхами.
Сирний пудинг з рисом і бананом
Інгредієнти
- 70 г рису
- 100 г сиру
- 2 шт. яйця
- 1 шт. банан
- 1 ст. л. меду
Спосіб приготування
- Відварити рис. Банан із сиром подрібнити в блендері.
- Білки збити до піків. З'єднати рис з творожно-банановою сумішшю, акуратно ввести білки і вилити в формочки.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 17-20 хвилин.
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