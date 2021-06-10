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Ніжніше запіканки: 3 рецепти пудингу з сиру на сніданок

Сьогодні, 07:10

Це коли хочеться урізноманітнити сніданок і перетворити улюблений сир на пудинг. Його треба запікати в духовці, а як додаткові інгредієнти візьміть сухофрукти, банан або вівсяні пластівці

Сирний пудинг з вівсянкою
Сирний пудинг з вівсянкою
Фото: Pexels

Для багатьох сир – це кращий сніданок і смачний початок дня. Його можна їсти просто так, з медом і горіхами, з ягодами або фруктами. А якщо перетворити улюблений продукт на щось особливе? Наприклад, на пудинг. Він трохи ніжніше за запіканку і більше схожий на суфле. Рецепти сирного пудингу з вівсянкою, бананом і сухофруктами знайдете нижче.

Пудинг сирний із сухофруктами

Пудинг із сиру
Пудинг із сиру
Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • 60 г вершкового масла
  • 150 г сухофруктів
  • 500 г сиру
  • 4 яйця
  • 100 г цукру
  • 50 г манної крупи
  • Цедра 1 апельсина або лимона
  • 3 ст. л. панірувальних сухарів
  • Олія – для змащування форми
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Попередньо залити окропом сухофрукти, розтопити вершкове масло, відокремити жовтки від білків.
  2. Сир протерти через сито, додати жовтки, вершкове масло, цукор, манну крупу і дрібно натерту цедру.
  3. Сухофрукти промити, обсушити за допомогою рушника, нарізати, змішати із сирною масою.
  4. Білки збити до міцної піни, обережно додати в сир, перемішуючи.
  5. Викласти у форми, змащені маслом і посипані сухарями.
  6. Випікати сирний пудинг за 180 градусів 25 хвилин.
  7. Подавати теплий або холодний. Пудинг із сиру можна посипати цукровою пудрою або прикрасити ягодами.

Сирний пудинг з вівсянкою

Сирний пудинг з вівсянкою
Сирний пудинг з вівсянкою
Фото: Pexels

Інгредієнти

  • 250 г сир 5%
  • 2 шт. яйця
  • 100 г висівки вівсяні мелені
  • 1 ст. л. мед

Спосіб приготування

  1. Яєчні жовтки відокремити від білків. Жовтки додати в сир, туди ж – мед і висівки.
  2. Білки збити в білу стійку піну. Додати в сирну суміш.
  3. Розкласти масу в силіконові формочки і готувати в духовці, розігрітій до 180 градусів 15 хвилин.
  4. Прикрасити ягодами або горіхами.

Сирний пудинг з рисом і бананом

Сирний пудинг з бананом
Сирний пудинг з бананом
Фото: instagram.com/lyubov___pp/

Інгредієнти

  • 70 г рису
  • 100 г сиру
  • 2 шт. яйця
  • 1 шт. банан
  • 1 ст. л. меду

Спосіб приготування

  1. Відварити рис. Банан із сиром подрібнити в блендері.
  2. Білки збити до піків. З'єднати рис з творожно-банановою сумішшю, акуратно ввести білки і вилити в формочки.
  3. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 17-20 хвилин.

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Тут зібрано 10 кращих рецептів різних страв із сиру.

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