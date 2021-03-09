Картопляні млинці: несподівано смачний рецепт домашніх млинців для будь-якої начинки

Що приготувати на Масляну-2021: спробуйте справжні млинці з картопляного тіста

Почалася Масляна, яка триватиме цілий тиждень, з 8 по 14 березня. Зрозуміло, головною і затребуваною стравою в період Сирного тижня будуть млинці – солодкі і прісні, пухкенькі й ажурні, з начинкою і пустушки, на будь-який смак, розмір і колір. Як приготувати традиційні домашні млинці зі звичайного тіста, ми вам вже розповідали.

Не будемо на цьому зупинятися і спробуємо зробити млинці із додаванням інших інгредієнтів. Наприклад, як вам варіант домашніх млинчиків із картопляного тіста? Виходить дуже смачно, апетитно, зовсім нескладно і не схоже на прості деруни. До того ж у таку універсальну "упаковку" підійде практично будь-яка начинка, адже з картоплею поєднується безліч продуктів – від сиру, грибів і овочів до м'яса і риби.

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Картопляні млинці на Масляну-2021

Картопляні млинці: простий рецепт Фото: Depositphotos

Щоб приготувати картопляні млинці, вам знадобиться:

2 картоплини,

1 зубок часнику,

трохи кропу,

2 яйця,

1 склянка борошна,

1 ч. ложка цукру,

1,5 склянки молока,

50 г вершкового масла,

2 ст. ложки рослинної олії,

щіпка куркуми,

сіль за смаком.

Як готувати картопляні млинці – покроковий рецепт:

Яйця розітріть із сіллю і цукром, влийте молоко і збийте вінчиком. Поступово всипайте просіяне борошно і перемішуйте, щоб вийшло тісто з консистенцією рідкої сметани. Додайте 1 ст. ложку рослинної олії, щоб млинці в процесі смаження не прилипали. Дайте тісту трохи настоятися, а тим часом займіться картоплею. Сиру картоплю очистіть від шкірки і потріть на дрібній тертці. До картоплі натріть зубок часнику, додайте подрібнений кріп, куркуму і перемішайте. Можете за бажанням додати й інші улюблені спеції. Введіть картопляну масу в тісто й акуратно перемішайте вінчиком до однорідності. Гарненько розігрійте сковороду і змастіть її олією. Надалі додавати олію не знадобиться. Перемішайте тісто, налийте порцію на сковороду і розподіліть по всій площині. Випікайте картопляні млинці до золотистого кольору з обох боків, протягом приблизно 2-3 хвилин. Подавайте картопляні млинці як самостійну страву з соусом, сметаною або з будь-якою начинкою.

Смачного!

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