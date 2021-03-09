Картопляні млинці: несподівано смачний рецепт домашніх млинців для будь-якої начинки
Що приготувати на Масляну-2021: спробуйте справжні млинці з картопляного тіста
Почалася Масляна, яка триватиме цілий тиждень, з 8 по 14 березня. Зрозуміло, головною і затребуваною стравою в період Сирного тижня будуть млинці – солодкі і прісні, пухкенькі й ажурні, з начинкою і пустушки, на будь-який смак, розмір і колір. Як приготувати традиційні домашні млинці зі звичайного тіста, ми вам вже розповідали.
Не будемо на цьому зупинятися і спробуємо зробити млинці із додаванням інших інгредієнтів. Наприклад, як вам варіант домашніх млинчиків із картопляного тіста? Виходить дуже смачно, апетитно, зовсім нескладно і не схоже на прості деруни. До того ж у таку універсальну "упаковку" підійде практично будь-яка начинка, адже з картоплею поєднується безліч продуктів – від сиру, грибів і овочів до м'яса і риби.
Дивіться ідеї найкращих подарунків до головних свят березня: що подарувати на Масляну, День діджея, День святого Патріка та інші значущі дати.
Щоб приготувати картопляні млинці, вам знадобиться:
- 2 картоплини,
- 1 зубок часнику,
- трохи кропу,
- 2 яйця,
- 1 склянка борошна,
- 1 ч. ложка цукру,
- 1,5 склянки молока,
- 50 г вершкового масла,
- 2 ст. ложки рослинної олії,
- щіпка куркуми,
- сіль за смаком.
Як готувати картопляні млинці – покроковий рецепт:
- Яйця розітріть із сіллю і цукром, влийте молоко і збийте вінчиком.
- Поступово всипайте просіяне борошно і перемішуйте, щоб вийшло тісто з консистенцією рідкої сметани.
- Додайте 1 ст. ложку рослинної олії, щоб млинці в процесі смаження не прилипали.
- Дайте тісту трохи настоятися, а тим часом займіться картоплею.
- Сиру картоплю очистіть від шкірки і потріть на дрібній тертці.
- До картоплі натріть зубок часнику, додайте подрібнений кріп, куркуму і перемішайте.
- Можете за бажанням додати й інші улюблені спеції.
- Введіть картопляну масу в тісто й акуратно перемішайте вінчиком до однорідності.
- Гарненько розігрійте сковороду і змастіть її олією. Надалі додавати олію не знадобиться.
- Перемішайте тісто, налийте порцію на сковороду і розподіліть по всій площині.
- Випікайте картопляні млинці до золотистого кольору з обох боків, протягом приблизно 2-3 хвилин.
- Подавайте картопляні млинці як самостійну страву з соусом, сметаною або з будь-якою начинкою.
Смачного!
Дивіться відеорецепт французьких млинців:
Раніше ми публікували рецепти на Масляну: 12 начинок для млинців для всіх знаків зодіаку.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше