Масляна-2021: ТОП-5 рецептів несолодких начинок для млинців
З грибами, лососем і не тільки
Масляна в 2021 році проходить з 8 по 14 березня. Ми підготували для вас ідеї смачних несолодких начинок для млинців, які можна легко приготувати з доступних продуктів.
Під час Масляної церковний статут забороняє їсти м'ясо – дозволені лише молочні продукти, яйця і риба. Якщо ви ставитеся до правил строго, утримайтеся від вживання м'яса і птиці.
А що можна подарувати на Масляну, щоб порадувати близьких – читайте в нашому весняному календарі подарунків.
Час приготування:
- 30 хвилин
Інгредієнти:
- 50 г вершкового масла
- 1 цибулина
- 2-3 зубчики часнику
- 300 г печериць
- 2 ст.л. петрушки і зеленої цибулі
- Сіль
- Сметана
- 50 г твердого сиру
Спосіб приготування:
- Розтопіть на сковороді вершкове масло і обсмажте подрібнену цибулю до м'якості. Додайте пропущений через прес часник, готуйте ще кілька хвилин.
- Додайте гриби, нарізані пластинками або дрібними кубиками. Смажте 15-20 хвилин.
- Потім додайте сметану за смаком, рубану зелень і тертий сир. Приправте сіллю і перцем.
Час приготування:
- 5 хвилин
Інгредієнти:
- 300 г сиру
- 100 г жирної сметани
- Великий пучок зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля)
- Сіль, перець
Спосіб приготування:
- Сир змішайте зі сметаною, посоліть і поперчіть. Можна скористатися міксером.
- В отриману масу додайте подрібнену зелень і ще раз добре перемішайте.
- Викладіть 1-2 столові ложки сирної начинки на кожен млинець і згорніть його конвертиком, трикутником або трубочкою.
Час приготування:
- 10 хвилин
Інгредієнти:
- 150-200 г малосольної сьомги
- 300 г вершкового сиру
- Лимонний сік
- Кріп, петрушка або зелений базилік
Спосіб приготування:
- Сьомгу наріжте тонкими скибочками. Зелень вимити, обсушити і порубати.
- Кожен млинець змастіть вершковим сиром. Розкладіть зверху скибочки риби, збризніть лимонним соком і посипте пряними травами.
- Заверніть кожен млинець в тугий рулетик і розріжте на порційні шматки перед подачею.
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Час приготування:
- 20 хвилин
Інгредієнти:
- 4 яйця
- 50 г зеленої цибулі
- 5-10 г кропу
- 1 ст.л. олії
- 1 ст.л. вершкового масла
- Сіль
Спосіб приготування:
- Яйця відваріть круто і натріть на тертці.
- Зелену цибулю подрібніть і обсмажте на суміші двох масел до м'якості.
- Змішайте яйця, цибуля і нарізаний кріп, посоліть. Наповніть начинкою млинці.
Час приготування:
- 1 година
Інгредієнти:
- 500 г м'яса (можна курячого)
- 0.5-1 стакан вареного рису
- 1 цибулина
- Рослинна олія
- 1 ст.л. вершкового масла
- Сіль, перець
- Лавровий лист
- Запашний і чорний перець горошком
Спосіб приготування:
- Відваріть м'ясо разом з лавровим листом і перцем. Бульйон збережіть.
- Цибулю подрібніть і обсмажте в олії до золотистого кольору.
- М'ясо пропустіть через м'ясорубку, додайте в сковороду з цибулею.
- Посоліть і поперчіть. Влийте трохи (близько 50 мл) бульйону і тушкуйте 5 хвилин, помішуючи. Остудіть начинку і загорніть в млинці.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготували на Масляну-2021 окрім млинців: страви на кожен день.
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