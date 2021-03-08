Масляна-2021: ТОП-5 рецептів несолодких начинок для млинців

З грибами, лососем і не тільки

Масляна в 2021 році проходить з 8 по 14 березня. Ми підготували для вас ідеї смачних несолодких начинок для млинців, які можна легко приготувати з доступних продуктів.

Під час Масляної церковний статут забороняє їсти м'ясо – дозволені лише молочні продукти, яйця і риба. Якщо ви ставитеся до правил строго, утримайтеся від вживання м'яса і птиці.

А що можна подарувати на Масляну, щоб порадувати близьких – читайте в нашому весняному календарі подарунків.

Грибна начинка для млинців

Млинці з грибами Фото: Depositphotos

Час приготування:

30 хвилин

Інгредієнти:

50 г вершкового масла

1 цибулина

2-3 зубчики часнику

300 г печериць

2 ст.л. петрушки і зеленої цибулі

Сіль

Сметана

50 г твердого сиру

Спосіб приготування:

Розтопіть на сковороді вершкове масло і обсмажте подрібнену цибулю до м'якості. Додайте пропущений через прес часник, готуйте ще кілька хвилин. Додайте гриби, нарізані пластинками або дрібними кубиками. Смажте 15-20 хвилин. Потім додайте сметану за смаком, рубану зелень і тертий сир. Приправте сіллю і перцем.

Сирна начинка для млинців з зеленню

Млинці з сиром і зеленню Фото: Pixabay

Час приготування:

5 хвилин

Інгредієнти:

300 г сиру

100 г жирної сметани

Великий пучок зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля)

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Сир змішайте зі сметаною, посоліть і поперчіть. Можна скористатися міксером. В отриману масу додайте подрібнену зелень і ще раз добре перемішайте. Викладіть 1-2 столові ложки сирної начинки на кожен млинець і згорніть його конвертиком, трикутником або трубочкою.

Начинка для млинців з сьомги і вершкового сиру

Млинці з сьомгою і зеленню Фото: Depositphotos

Час приготування:

10 хвилин

Інгредієнти:

150-200 г малосольної сьомги

300 г вершкового сиру

Лимонний сік

Кріп, петрушка або зелений базилік

Спосіб приготування:

Сьомгу наріжте тонкими скибочками. Зелень вимити, обсушити і порубати. Кожен млинець змастіть вершковим сиром. Розкладіть зверху скибочки риби, збризніть лимонним соком і посипте пряними травами. Заверніть кожен млинець в тугий рулетик і розріжте на порційні шматки перед подачею.

Начинка для млинців з яйцем і зеленню

Млинці з яйцем і зеленню Фото: Depositphotos

Час приготування:

20 хвилин

Інгредієнти:

4 яйця

50 г зеленої цибулі

5-10 г кропу

1 ст.л. олії

1 ст.л. вершкового масла

Сіль

Спосіб приготування:

Яйця відваріть круто і натріть на тертці. Зелену цибулю подрібніть і обсмажте на суміші двох масел до м'якості. Змішайте яйця, цибуля і нарізаний кріп, посоліть. Наповніть начинкою млинці.

М'ясна начинка для млинців з рисом

Млинці з фаршем Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Інгредієнти:

500 г м'яса (можна курячого)

0.5-1 стакан вареного рису

1 цибулина

Рослинна олія

1 ст.л. вершкового масла

Сіль, перець

Лавровий лист

Запашний і чорний перець горошком

Спосіб приготування:

Відваріть м'ясо разом з лавровим листом і перцем. Бульйон збережіть. Цибулю подрібніть і обсмажте в олії до золотистого кольору. М'ясо пропустіть через м'ясорубку, додайте в сковороду з цибулею. Посоліть і поперчіть. Влийте трохи (близько 50 мл) бульйону і тушкуйте 5 хвилин, помішуючи. Остудіть начинку і загорніть в млинці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготували на Масляну-2021 окрім млинців: страви на кожен день.

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