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Масляна-2021: ТОП-5 рецептів несолодких начинок для млинців

Сьогодні, 15:04

З грибами, лососем і не тільки

Масляна в 2021 році проходить з 8 по 14 березня. Ми підготували для вас ідеї смачних несолодких начинок для млинців, які можна легко приготувати з доступних продуктів.

Під час Масляної церковний статут забороняє їсти м'ясо – дозволені лише молочні продукти, яйця і риба. Якщо ви ставитеся до правил строго, утримайтеся від вживання м'яса і птиці.

А що можна подарувати на Масляну, щоб порадувати близьких – читайте в нашому весняному календарі подарунків.

Грибна начинка для млинців

Млинці з грибами
Млинці з грибами
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 30 хвилин

Інгредієнти:

  • 50 г вершкового масла
  • 1 цибулина
  • 2-3 зубчики часнику
  • 300 г печериць
  • 2 ст.л. петрушки і зеленої цибулі
  • Сіль
  • Сметана
  • 50 г твердого сиру

Спосіб приготування:

  1. Розтопіть на сковороді вершкове масло і обсмажте подрібнену цибулю до м'якості. Додайте пропущений через прес часник, готуйте ще кілька хвилин.
  2. Додайте гриби, нарізані пластинками або дрібними кубиками. Смажте 15-20 хвилин.
  3. Потім додайте сметану за смаком, рубану зелень і тертий сир. Приправте сіллю і перцем.

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Сирна начинка для млинців з зеленню

Млинці з сиром і зеленню
Млинці з сиром і зеленню
Фото: Pixabay

Час приготування:

  • 5 хвилин

Інгредієнти:

  • 300 г сиру
  • 100 г жирної сметани
  • Великий пучок зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля)
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Сир змішайте зі сметаною, посоліть і поперчіть. Можна скористатися міксером.
  2. В отриману масу додайте подрібнену зелень і ще раз добре перемішайте.
  3. Викладіть 1-2 столові ложки сирної начинки на кожен млинець і згорніть його конвертиком, трикутником або трубочкою.

Начинка для млинців з сьомги і вершкового сиру

Млинці з сьомгою і зеленню
Млинці з сьомгою і зеленню
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 10 хвилин

Інгредієнти:

  • 150-200 г малосольної сьомги
  • 300 г вершкового сиру
  • Лимонний сік
  • Кріп, петрушка або зелений базилік

Спосіб приготування:

  1. Сьомгу наріжте тонкими скибочками. Зелень вимити, обсушити і порубати.
  2. Кожен млинець змастіть вершковим сиром. Розкладіть зверху скибочки риби, збризніть лимонним соком і посипте пряними травами.
  3. Заверніть кожен млинець в тугий рулетик і розріжте на порційні шматки перед подачею.

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Начинка для млинців з яйцем і зеленню

Млинці з яйцем і зеленню
Млинці з яйцем і зеленню
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 20 хвилин

Інгредієнти:

  • 4 яйця
  • 50 г зеленої цибулі
  • 5-10 г кропу
  • 1 ст.л. олії
  • 1 ст.л. вершкового масла
  • Сіль

Спосіб приготування:

  1. Яйця відваріть круто і натріть на тертці.
  2. Зелену цибулю подрібніть і обсмажте на суміші двох масел до м'якості.
  3. Змішайте яйця, цибуля і нарізаний кріп, посоліть. Наповніть начинкою млинці.

М'ясна начинка для млинців з рисом

Млинці з фаршем
Млинці з фаршем
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1 година

Інгредієнти:

  • 500 г м'яса (можна курячого)
  • 0.5-1 стакан вареного рису
  • 1 цибулина
  • Рослинна олія
  • 1 ст.л. вершкового масла
  • Сіль, перець
  • Лавровий лист
  • Запашний і чорний перець горошком

Спосіб приготування:

  1. Відваріть м'ясо разом з лавровим листом і перцем. Бульйон збережіть.
  2. Цибулю подрібніть і обсмажте в олії до золотистого кольору.
  3. М'ясо пропустіть через м'ясорубку, додайте в сковороду з цибулею.
  4. Посоліть і поперчіть. Влийте трохи (близько 50 мл) бульйону і тушкуйте 5 хвилин, помішуючи. Остудіть начинку і загорніть в млинці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготували на Масляну-2021 окрім млинців: страви на кожен день.

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Джерело: Сьогодні
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