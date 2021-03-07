Що приготувати на Масляну, крім млинців: страви на кожен день

Всі дні Сирного тижня мають свою назву і значення

Масляна – одне з найбільш очікуваних і тривалих народних свят. У 2021 році воно пройде з 8 по 14 березня. Головний символ Масляної – це, звичайно ж, млинці. Круглі і рум'яні, вони символізують сонце.

Кожен день Сирного тижня вважається святковим. За старих часів люди ходили один до одного в гості і влаштовували масові гуляння, каталися на санках, конях, співали і раділи закінченню зими і початку теплою і лагідної весни. А старші хлопці і дівчата активно загравали один з одним, щоб після Пасхи зіграти весілля.

Про головні прикмети свята і що не можна робити на Масляну-2021 – читайте тут. Також дізнайтеся, що можна подарувати на Масляну в нашому весняному календарі.

Понеділок – зустріч

Масляну завжди відмічають перед Великим постом Фото: Depositphotos

До цього дня добудовувалися гірки, гойдалки, балагани. А ще робили опудало з соломи, яке стояло в центрі села або міста до самого закінчення масляного тижня.

Що приготувати, крім млинців: символ Масляної в Україні – вареники . Їх робили з сиром, сметаною і маслом.

Вівторок – загравання

У вівторок молодь загравала одне з одним Фото: mamajeva-sloboda.ua

Хлопці та дівчата без пари за традицією влаштовували оглядини, щоб укласти шлюб після Пасхи. Молодь каталася з гірок і розважалася.

Що приготувати, крім млинців: сирники або сирну запіканку.

Середа – ласунка

У середу люди ласували різними стравами Фото: freepik.com

У цей день зять приходив "до тещі на млинці". Втім, і для дівочих забав було місце: дівчата вбиралися в святкові сукні і каталися по селу, співали пісні.

Що приготувати, крім млинців: ватрушки з сиром та родзинками. Ваші домашні будуть в захваті від такої випічки.

Четвер – розгуляй

На Масляну люди розважалися Фото: Depositphotos

Всі жителі проводили час за народним забавам: крижаними гірками, балаганами, гойдалками, катаням на конях, карнавалам, кулачним боям, гучним гулянкам.

Що приготувати, крім млинців: рибу – мариновану або заливну. Найпростіший варіант – оселедець з різноманітними спеціями і цибулею.

П'ятниця – тещині вечірки

На Масляну млинці робили кожен день Фото: Depositphotos

Тепер уже зяті запрошували в гості своїх тещ і пригощали їх млинцями.

Що приготувати, крім млинців: курник – великий листковий пиріг з різноманітною начинкою.

Субота – посиденьки зовиці

Субота Масляної – посиденьки зовиці Фото: Depositphotos

Молоді невістки запрошували в гості до себе зовиць на млинці.

Що приготувати, крім млинців: ще одне традиційне блюдо Масляної – картопляні деруни. Їх можна запекти в духовці з грибами і сметаною.

Прощена неділя

Це найважливіший день Масляної. У храмах на вечірньому богослужінні здійснюється чин прощення (настоятель просить вибачення у інших кліриків і прихожан). Потім і всі віруючі, кланяючись один одному, просять вибачення і у відповідь на прохання вимовляють "Бог простить".

Що приготувати, крім млинців: останнім блюдом в Прощену неділю традиційно подавалася звичайна яєчня. Її можна прикрасити помідорами, додати туди зелень, сир, гриби або рибу (а м'ясо вже і не можна!). Цю страва готували, щоб використати курячі яйця перед Великим постом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не виходять млинці. Також дізнайтеся, що можна зробити з млинців на Масляну: ТОП-5 незвичних рецептів.

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