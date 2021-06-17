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Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

Сьогодні, 20:15

Нестабільні в своїй поведінці Водолії – це м'ясо перепілки, абсолютно впевнені в собі та вперті Козероги – це баранина, а легка в приготуванні курятина – це комунікативні Близнюки

Яке ти м'ясо за гороскопом
Яке ти м'ясо за гороскопом
Фото: freepik.com

М'ясо – без нього нікуди і у кожного воно своє, улюблене. Хтось не уявляє життя без соковитої відбивної, а хтось обожнює все, де присутня курка. Ви ніколи не замислювалися, яке м'ясо характеризує той чи інший знак зодіаку? Тоді настав час це дізнатися. І так, любите доповнювати м'ясо всілякою пастою, то кожен її вид теж характеризує те чи інше сузір'я. А якщо зірки склалися так, що попереду у вас відпустка, то в нашому календарі літніх лайфхаків дізнаєтеся, як її провести незабутньо.

Овен – свинина

Надійні Овни – це добре приготовлена свинина
Надійні Овни – це добре приготовлена свинина
Фото: Pixabay

Це сміливі та амбітні люди, які розуміються практично на всьому. Навіть іноді можуть давати поради по тій темі, в якій поганенько орієнтуються. Але разом з цим Овни надійні, як добре приготовлена свинина.

Телець – яловичина

На Тельців можна покластися завжди, як і на ситний шмат яловичини на столі
На Тельців можна покластися завжди, як і на ситний шмат яловичини на столі
Фото: freepik.com

На Тельців можна покластися завжди. Вони практичні. Це стосується їжі в тому числі. Через турботу про своє здоров'я, вони вибирають яловичину. А якщо з неї приготувати котлету для бургера – це ідеальний варіянт для дружніх посиденьок, адже у Тельців друзів чимало.

Близнюки – курятина

Комунікативні Близнюки – це універсальна курятина
Комунікативні Близнюки – це універсальна курятина
Фото: freepik.com

Дещо нерішучі, але легко адаптуються до будь-якої ситуації – це Близнюки. Що, як не курка може охарактеризувати цей знак? Вона легка в приготуванні, як і Близнюки легкі на підйом, і поєднується з будь-якими овочами та гарнірами, як і ці люди вміють комунікувати.

Рак – качине м'ясо

Раків потрібно довго умовляти, як і довго готувати качку
Раків потрібно довго умовляти, як і довго готувати качку
Фото: Depositphotos

Емоційні та сентиментальні Раки – це качине м'ясо. Його потрібно довго готувати, щоб отримати смачний результат, як і умовити і схилити Раков до дій.

Лев – бекон, сало

Часом примхливе у приготуванні сало – це Леви, яких складно переконати
Часом примхливе у приготуванні сало – це Леви, яких складно переконати
Фото: Depositphotos

Леви, по суті, лояльні, але переконати їх часом буває вкрай важко. Вони, звісно, удаватимуть, що погодилися з опонентом, але це не означає, що це справді так. Наш улюблений бекон або сало – продукт примхливий. Додаси його багато в страву або переїси – може стати зле. Словом, з Левами потрібно бути напоготові.

Діва – кролятина

Сором'язливі Діви – це кролятина
Сором'язливі Діви – це кролятина
Фото: Pinterest

Діви завжди думають, вони вибагливі до того, що лежить у їхній тарілці. Часто ці люди сором'язливі та боязкі, як кролики. Але цікаві особистості, як і вся їжа з цим м'ясом – це факт.

Терези – індичатина

Для збалансованих Терезів – корисне м'ясо індички
Для збалансованих Терезів – корисне м'ясо індички
Фото: freepik.com

Збалансовані люди ці Терези. Все у них клеїться, все у них красиво розкладено по полицях. Вони обожнюють соціум, люблять усіх мирити і заспокоювати. Немов індичатина, коли хочеться привести себе в форму і при цьому смачно поїсти.

Скорпіон – м'ясо дикого кабана

Пристрасні Скорпіони – це м'ясо дикого кабана
Пристрасні Скорпіони – це м'ясо дикого кабана
Фото: Depositphotos

Страсна особистість Скорпіонів відповідає рідкісному м'ясу дикого кабана. Представники цього знаку бувают різкими, часом нестабільними, можуть вжалити ні з того ні з сього. Скорпіони завжди кудись поспішають, часто без певної мети – тому і це м'ясо.

Стрілець – жаб'ячі лапки

Пристрасні і непередбачувані Стрільці – екзотичні для багатьох жаб'ячі лапки
Пристрасні і непередбачувані Стрільці – екзотичні для багатьох жаб'ячі лапки
Фото: freepik.com

Щедрі люди, чуйні. Стрільці люблять куштувати це життя, чим привертають до себе інших. Вони не зупиняться навіть перед таким делікатесом, як жаб'ячі лапки. Адже час швидкоплинний, а емоції безцінні – це і є принцип особистості Стрільців.

Козеріг – баранина

Для дуже упертих Козерогів – баранина
Для дуже упертих Козерогів – баранина
Фото: Depositphotos

Відповідальні, у переважній своїй частині, і не менш вперті. Козерогів важко в чомусь переконати та й намагатися це робити, напевно, не варто. Вони все одно мають рацію завжди. Козероги – це специфічна для багатьох баранина.

Водолій – м'ясо перепілки

Нестримним Водоліям підходить м'ясо перепілки
Нестримним Водоліям підходить м'ясо перепілки
Фото: Depositphotos

Незалежні та прогресивні – Водолії завжди крокують в ногу з часом, обожнюють вивчати все нове, знайомитися з людьми. Вони легкі в спілкуванні, але можуть хутко полетіти, якщо раптом відчують щось недобре.

Риби – конина

Для мудрих і відданих Риб – конина
Для мудрих і відданих Риб – конина
Фото: instagram.com/myasnoy_plyus/

Мудрі, жалісливі та інтуїтивні. Риби завжди готові прийти на допомогу, якщо, звісно, у них буде на це бажання. Але своїм рідним і близьким вони готові віддати все, вони віддані, як і коні своїм господарям.

І як бонус – рецепт курячих крилець на мангалі за рецептом Григорія Германа.

Тут читайте про 12 овочів для кожного знаку зодіаку.

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