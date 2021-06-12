Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку
Козероги вперті, але справедливі – це стійкий пармезан, Риби охоче з'їдять ніжний брі, а Леви – перевірений часом класичний чедер
Від сиру складно втомитися, від нього неможливо відмовитися. Навіть ті, хто ставиться до нього байдуже, все одно час від часу його їсть. Цей матеріал присвячений усім сироманам, а також тим, хто живе за рекомендаціями зірок. Ми пам'ятаємо, яка кава відповідає кожному знаку зодіаку, тепер дізнаємося, який вид сиру треба подавати до ранкової чашки.
Овен – моцарела
Сильні, сміливі і пристрасні до всього Овни все-таки можуть зупинитися і дозволити собі трохи розслабитися. Ці люди тільки зовні непохитні й неслухняні, всередині – вони м'яка ніжна моцарела.
Телець – гауда
Трохи вперті, складно поступаються і відступають, але домовитися з Тельцями можна. Головне – не сильно з ними сперечатися і не переконувати. Гауда, тому що Тельці вдосконалюються завжди, як і цей сир, який з часом стає смачніше.
Близнюки – козячі сири
Для багатьох – сумнівний продукт, що за смаком, що за запахом. І ті, хто має в оточенні Близнюків, підтвердять – це вилиті вони. Спочатку, начебто, ти їх розумієш, потім виявляється, що ти геть нічого не знав про цю людину. Словом, як і козячий сир – ніколи не знаєш, якої гостроти він буде.
Рак – камамбер
Щільний зовні й тягучий усередині. Найбільше – коли його трохи піддати високій температурі. Не нагадує структуру ракоподібних? Якщо серйозно, то Раки – люди твердого гарту, але коли треба, вони можуть бути м'якими і ніжними.
Лев – чедер
Класичний британський сир, неймовірно смачний. Леви обожнюють, щоб усе було так, як того хочуть вони, і можуть нервуватися, коли хтось їх не послухався і вже тим паче не погодився. І так, Леви намагаються не підводити інших, як і чедер – смачний і з фруктами, і в гарячих стравах, і в салатах.
Діва – сир з пліснявою
Нехай буде горгонзола. Цей сир для справжніх цінителів, по-перше, він особливого відтінку, як і приваблива Діва, по-друге, вишуканий смак, який ці люди проявляють у всьому.
Терези – адигейський
Практично прісний легкий сир, який ідеальний з будь-якою їжею. Терези – люди почуття міри, бажання все вирівняти і все згладити. Вони не підуть на конфлікт, а навпаки, спробують його розв'язати. Навіть якщо це не на свою користь.
Скорпіон – фета
Солоний сир, який з часом може ставати солоніше. Скорпіони можуть вжалити, але це тільки в тому разіу, коли насправді накипіло. А так вони можуть бути цілком поступливими людьми.
Стрілець – сулугуні
Важко визначити якийсь конкретний вид сиру для Стрільців. Враховуючи їхній порив порив і пристрасть до нових вражень, нехай це буде грузинський сир з характерним норовом – безтурботний і відкритий до всього.
Козеріг – пармезан
Причому максимально витриманий. Пармезан складно розколоти, він насилу піддається, але якщо ви змогли зломити його неприступність, він відповість вам неймовірним смаком і залишить чудовий післясмак.
Водолій – маасдам
Або будь-який сир з великими дірками. Коли потрібно, Водолії можуть підтримати, коли у них немає настрою – можуть і образити. Але завжди вибачаться, адже близькі люди для них важливі. Це багатошарові, але віддані люди-фантазери, як і маасдам – завжди до речі на столі та завжди з різними смаковими відтінками.
Риби – брі
Витончений сир, з яким у багатьох асоціюється витончена Франція. Риби люблять усе таке. Це ніжний сир зі спокійним смаком і ароматом, але іноді може бути несподівано різким і навіть затвердіти, якщо з ним неправильно поводитися. Власне, як і з Рибами.
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