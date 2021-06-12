Який сир підходить вам найкраще за знаком зодіаку

Козероги вперті, але справедливі – це стійкий пармезан, Риби охоче з'їдять ніжний брі, а Леви – перевірений часом класичний чедер

Який ви сир за гороскопом Фото: freepik.com

Від сиру складно втомитися, від нього неможливо відмовитися. Навіть ті, хто ставиться до нього байдуже, все одно час від часу його їсть. Цей матеріал присвячений усім сироманам, а також тим, хто живе за рекомендаціями зірок. Ми пам'ятаємо, яка кава відповідає кожному знаку зодіаку, тепер дізнаємося, який вид сиру треба подавати до ранкової чашки.

Овен – моцарела

Сильні, але чуттєві всередині Овни – це моцарела Фото: freepik.com

Сильні, сміливі і пристрасні до всього Овни все-таки можуть зупинитися і дозволити собі трохи розслабитися. Ці люди тільки зовні непохитні й неслухняні, всередині – вони м'яка ніжна моцарела.

Телець – гауда

Гауда – це Тельці, які вміють ставати краще Фото: Pixabay

Трохи вперті, складно поступаються і відступають, але домовитися з Тельцями можна. Головне – не сильно з ними сперечатися і не переконувати. Гауда, тому що Тельці вдосконалюються завжди, як і цей сир, який з часом стає смачніше.

Близнюки – козячі сири

Близнюки – це козячий сир, зрозуміти який вдається не кожному Фото: freepik.com

Для багатьох – сумнівний продукт, що за смаком, що за запахом. І ті, хто має в оточенні Близнюків, підтвердять – це вилиті вони. Спочатку, начебто, ти їх розумієш, потім виявляється, що ти геть нічого не знав про цю людину. Словом, як і козячий сир – ніколи не знаєш, якої гостроти він буде.

Рак – камамбер

Тверді зовні, але ніжні всередині Раки – це камамбер Фото: freepik.com

Щільний зовні й тягучий усередині. Найбільше – коли його трохи піддати високій температурі. Не нагадує структуру ракоподібних? Якщо серйозно, то Раки – люди твердого гарту, але коли треба, вони можуть бути м'якими і ніжними.

Лев – чедер

Завзяті Леви – це класичний чедер Фото: freepik.com

Класичний британський сир, неймовірно смачний. Леви обожнюють, щоб усе було так, як того хочуть вони, і можуть нервуватися, коли хтось їх не послухався і вже тим паче не погодився. І так, Леви намагаються не підводити інших, як і чедер – смачний і з фруктами, і в гарячих стравах, і в салатах.

Діва – сир з пліснявою

Для чарівних Дів – вишукана горгонзола Фото: Pixabay

Нехай буде горгонзола. Цей сир для справжніх цінителів, по-перше, він особливого відтінку, як і приваблива Діва, по-друге, вишуканий смак, який ці люди проявляють у всьому.

Терези – адигейський

Адигейський сир – це Терези, люди з почуттям міри в усьому Фото: instagram.com/surna_nora/

Практично прісний легкий сир, який ідеальний з будь-якою їжею. Терези – люди почуття міри, бажання все вирівняти і все згладити. Вони не підуть на конфлікт, а навпаки, спробують його розв'язати. Навіть якщо це не на свою користь.

Скорпіон – фета

Скорпіони – це солона фета Фото: freepik.com

Солоний сир, який з часом може ставати солоніше. Скорпіони можуть вжалити, але це тільки в тому разіу, коли насправді накипіло. А так вони можуть бути цілком поступливими людьми.

Стрілець – сулугуні

Стрільці, які знаються на розвагах, – це сулугуні Фото: instagram.com/sirochek26/

Важко визначити якийсь конкретний вид сиру для Стрільців. Враховуючи їхній порив порив і пристрасть до нових вражень, нехай це буде грузинський сир з характерним норовом – безтурботний і відкритий до всього.

Козеріг – пармезан

Пармезан, як і Козерогів, складно розколоти, але ці зусилля виправдовуються Фото: freepik.com

Причому максимально витриманий. Пармезан складно розколоти, він насилу піддається, але якщо ви змогли зломити його неприступність, він відповість вам неймовірним смаком і залишить чудовий післясмак.

Водолій – маасдам

Цікаві Водолії завжди до речі, як і маасдам

Або будь-який сир з великими дірками. Коли потрібно, Водолії можуть підтримати, коли у них немає настрою – можуть і образити. Але завжди вибачаться, адже близькі люди для них важливі. Це багатошарові, але віддані люди-фантазери, як і маасдам – завжди до речі на столі та завжди з різними смаковими відтінками.

Риби – брі

Риби – це сир брі, з яким потрібно акуратно поводитися, інакше він засохне Фото: instagram.com/margaret_model_/

Витончений сир, з яким у багатьох асоціюється витончена Франція. Риби люблять усе таке. Це ніжний сир зі спокійним смаком і ароматом, але іноді може бути несподівано різким і навіть затвердіти, якщо з ним неправильно поводитися. Власне, як і з Рибами.

А які кулінарні пристрасті є в Нідерландах, зокрема, як там їдять оселедець і які млинці смажать дітям, дізнаєтеся з нашого нового кулінарного шоу "З'ЇЖ ЦЕ". Посол цієї країни – Людовик Смоор – про все докладно розповів.

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