Паста за знаком зодіаку: яка твоя?

Вишукані Діви – це найтонші капеліні, Раки – мушлі, які тримають соус при собі, неймовірно комунікативні Близнюки – це листи лазаньї, а шорсткі тальятеле – це Скорпіони

Яка ви поста за гороскопом Фото: freepik.com

Пасти в світі існує величезна кількість. Будемо вдячні італійцям, що вони в цій справі проявили неймовірну фантазію, створивши десятки видів макаронів. Вони відрізняються за формою і по тому, з чим їх заведено подавати. Власне, як і ми відрізняємося одне від одного, згідно зі знаком зодіаку. Якщо цікаво дізнатися, який вид пасти характеризує ваше сузір'я, то цей матеріал для вас. Ну й більше про макарони ви дізнаєтеся напевно. І так, бажано приправляти пасту спеціями, які рекомендують зірки.

Овен – фарфале або метелики

Красиві у всіх сенсах Овни – це симпатичні фарфале Фото: pexels.com

Цьому виду пасти 5 століть, кажуть, його придумали домогосподарки. Відривали шматочки тіста і кидали в окріп. Звідси і виходили чи то метелики, чи то квіти. Як і Овни, які люблять робити все навколо на краще, а світ – красивішим і добрішим.

Телець – малоредус

Тельці – це малоредус, що в перекладі означає бик Фото: instagram.com/orecchiettavagabonda/

За однією з версій, назву цих макаронів можна перекласти, як бик. Тобто малоредус просто створені для Тельців. Подають їх на свята з м'ясним соусом і томатами – все, як люблять Тельці: веселощі, поживна та ситна їжа і лаконічність.

Близнюки – лазанья

Близнюки комунікативні, як і листи лазаньї з будь-якою начинкою Фото: freepik.com

Тому що можуть порозумітися з будь-якою людиною, як і листи лазаньї з різноманітною начинкою. Ну і ще лазанья – це прапрабабуся всієї пасти, її засновниця. А Близнюки люблять відчувати авторитет над усіма і не люблять, коли з ними хтось сперечається або переконує.

Рак – мушлі

Для Раків ідеальні мушлі Фото: freepik.com

Це один з найпопулярніших видів пасти на своїй батьківщині. Зрозуміло, що через вдалу форму. Соус потрапляє всередину, не розливаючись по тарілці. Як і Ракам добре, коли все їхнє при них, і коли є місце, куди можна сховатися від усіх.

Лев – лінгвіні

Бескомпромісні Леви – це лінгвіні Фото: pexels.com

Спагеті, та не ті. Лінгвіні мають приплющену форму і люблять, коли їх подають з песто і квасолею. Можна, звичайно, і інший варіянт, але це зовсім не про Левів. Ці люди готові переступити навіть через свої принципи, але не піти на компроміси або поступки.

Діва – капеліні, або Волосся янгола

Для витончених Дів – найтонші капеліні Фото: freepik.com

Це найтонша паста, яку треба варити не більше 4 хвилин. Діви теж витончені в переважній своїй більшості, вони швидко піддаються вмовлянням і швидко приймають рішення.

Терези – кампанеле

Кампанеле добре гармонують з усім, як і Терези Фото: instagram.com/pastabiz/

Паста, що схожа на дзвіночки. Для абсолютної насолоди її потрібно добре перемішати із соусом, щоб кампанеле розкрила свій смак сповна. Як і Терези – розкривають свій величезний потенціал гармонізатора, коли відчуває, що в цьому є страшна необхідність.

Скорпіон – тальятеле

Шорсткі тальятеле – це Скорпіони Фото: freepik.com

Довга паста із шорсткою поверхнею, як і Скорпіони з їхньою різкою вдачею. Шорсткість дозволяє соусу триматися міцніше – до Скорпіонів, до речі, теж тягнуться люди, попри їхню складність.

Стрілець – папарделе

Стрільці – це папарделе, макарони для задоволення Фото: freepik.com

"Папаре" можна перекласти, як їсти з великим задоволенням. З величезним задоволенням Стрільці роблять по життю все – їдять, кохають, розважаються, але й скривдити для них – дуже просто.

Козеріг – макарони

Козероги більше схожі на традиційні макарони Фото: freepik.com

Тому що звично. У всякому разі, для Козерогів неіталійців. Ці люди не люблять проблем з їжею. До того ж з такими макаронами можна робити все – варити, запікати і смажити. Для практичних Козерогів таке підходить на всі 100%.

Водолій – рігатоні

Різноманітні за формою рігатоні – це завжди несподівані Водолії Фото: freepik.com

Трубочки різних діаметрів і розмірів з рифленою поверхнею. Прям як з Водоліями, кожен з представників цього знаку особливий по-своєму. Хтось – широкої душі людина, хтось – замкнута в собі особистість.

Риби – каскателі

Риби – зручні для багатьох, але часто не для себе, – каскателі Фото: Инстаграм

Новий вид пасти, який був придуманий цього року. Макарони мають закруглену форму і хвилясті бортики. Зрозуміло, щоб захоплювати ними якнайбільше соусу або всього іншого, що до них подадуть. Риби теж мають здатність привертати до себе інших, але з ними треба бути обережніше – іноді Риби можуть різко зісковзнути і зникнути.

З відео дізнаєтеся, як приготувати запіканку з італійським акцентом.

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