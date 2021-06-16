Паста за знаком зодіаку: яка твоя?
Вишукані Діви – це найтонші капеліні, Раки – мушлі, які тримають соус при собі, неймовірно комунікативні Близнюки – це листи лазаньї, а шорсткі тальятеле – це Скорпіони
Пасти в світі існує величезна кількість. Будемо вдячні італійцям, що вони в цій справі проявили неймовірну фантазію, створивши десятки видів макаронів. Вони відрізняються за формою і по тому, з чим їх заведено подавати. Власне, як і ми відрізняємося одне від одного, згідно зі знаком зодіаку. Якщо цікаво дізнатися, який вид пасти характеризує ваше сузір'я, то цей матеріал для вас. Ну й більше про макарони ви дізнаєтеся напевно. І так, бажано приправляти пасту спеціями, які рекомендують зірки.
Овен – фарфале або метелики
Цьому виду пасти 5 століть, кажуть, його придумали домогосподарки. Відривали шматочки тіста і кидали в окріп. Звідси і виходили чи то метелики, чи то квіти. Як і Овни, які люблять робити все навколо на краще, а світ – красивішим і добрішим.
Телець – малоредус
За однією з версій, назву цих макаронів можна перекласти, як бик. Тобто малоредус просто створені для Тельців. Подають їх на свята з м'ясним соусом і томатами – все, як люблять Тельці: веселощі, поживна та ситна їжа і лаконічність.
Близнюки – лазанья
Тому що можуть порозумітися з будь-якою людиною, як і листи лазаньї з різноманітною начинкою. Ну і ще лазанья – це прапрабабуся всієї пасти, її засновниця. А Близнюки люблять відчувати авторитет над усіма і не люблять, коли з ними хтось сперечається або переконує.
Рак – мушлі
Це один з найпопулярніших видів пасти на своїй батьківщині. Зрозуміло, що через вдалу форму. Соус потрапляє всередину, не розливаючись по тарілці. Як і Ракам добре, коли все їхнє при них, і коли є місце, куди можна сховатися від усіх.
Лев – лінгвіні
Спагеті, та не ті. Лінгвіні мають приплющену форму і люблять, коли їх подають з песто і квасолею. Можна, звичайно, і інший варіянт, але це зовсім не про Левів. Ці люди готові переступити навіть через свої принципи, але не піти на компроміси або поступки.
Діва – капеліні, або Волосся янгола
Це найтонша паста, яку треба варити не більше 4 хвилин. Діви теж витончені в переважній своїй більшості, вони швидко піддаються вмовлянням і швидко приймають рішення.
Терези – кампанеле
Паста, що схожа на дзвіночки. Для абсолютної насолоди її потрібно добре перемішати із соусом, щоб кампанеле розкрила свій смак сповна. Як і Терези – розкривають свій величезний потенціал гармонізатора, коли відчуває, що в цьому є страшна необхідність.
Скорпіон – тальятеле
Довга паста із шорсткою поверхнею, як і Скорпіони з їхньою різкою вдачею. Шорсткість дозволяє соусу триматися міцніше – до Скорпіонів, до речі, теж тягнуться люди, попри їхню складність.
Стрілець – папарделе
"Папаре" можна перекласти, як їсти з великим задоволенням. З величезним задоволенням Стрільці роблять по життю все – їдять, кохають, розважаються, але й скривдити для них – дуже просто.
Козеріг – макарони
Тому що звично. У всякому разі, для Козерогів неіталійців. Ці люди не люблять проблем з їжею. До того ж з такими макаронами можна робити все – варити, запікати і смажити. Для практичних Козерогів таке підходить на всі 100%.
Водолій – рігатоні
Трубочки різних діаметрів і розмірів з рифленою поверхнею. Прям як з Водоліями, кожен з представників цього знаку особливий по-своєму. Хтось – широкої душі людина, хтось – замкнута в собі особистість.
Риби – каскателі
Новий вид пасти, який був придуманий цього року. Макарони мають закруглену форму і хвилясті бортики. Зрозуміло, щоб захоплювати ними якнайбільше соусу або всього іншого, що до них подадуть. Риби теж мають здатність привертати до себе інших, але з ними треба бути обережніше – іноді Риби можуть різко зісковзнути і зникнути.
З відео дізнаєтеся, як приготувати запіканку з італійським акцентом.
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