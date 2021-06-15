Який ти торт за знаком зодіаку

Ніжні, але з різкими перепадами настрою Риби – це "Пташине молоко", категоричному Льву підійде "Наполеон", а Тельці, які обожнюють домашній затишок, із задоволенням спробують "Медовик"

Який ви торт за гороскопом Фото: freepik.com

Продовжуємо серію матеріалів, як з'ясувалося, на доволі захопливу тему Астрологія та їжа. Ми вже знаємо, який ми пиріжок за гороскопом, тепер настав час вишуканих тортів. Отже, 12 варіянтів "солодких красенів", які нагадують, символізують, якщо хочете, кожен знак зодіаку.

Овен – торт "Чизкейк"

Овни – це різноманітні чизкейки з фруктами і ягодами Фото: Depositphotos

Овни обожнюють пригоди і не можуть сидіти на одному місці. Вони завжди в пошуках чогось нового, так і з їхніми тортами. Можна подумати, що в цих чизкейках оригінального? Але ні. Це визнаний у всьому світі торт і неймовірно актуальний. А якщо в такому торті є ягоди і фрукти, то Овни будуть задоволені подвійно.

Телець – "Медовик"

"Медовик" зі сметанним кремом – це домашні Тельці Фото: Depositphotos

Тельці – земний знак, грунтовний і домашній. Вони люблять усе, що приготовлено власноруч або руками близьких. Тому потіште їх ніжним "Медовиком". Так, приготувати його – справа клопітка, але ваші Тельці вам віддячать, будьте впевнені.

Близнюки – торт "Павлова"

Близнюки – це багатогранний торт "Павлова" з кислинкою Фото: freepik.com

Один з найлегендарніших тортів. Кажуть, він народився в Австралії. Складається з легкого безе і величезної кількості ягід. Тобто – солодке з кислинкою. Як і певна дволика сутність Близнюків. Адже іноді складно зрозуміти, чого ж їм насправді хочеться. Втім, як і самим Близнюкам.

Рак – "Червоний оксамит"

Торт "Червоний оксамит" ідеальний для чуттєвих Раків Фото: freepik.com

Представники цього знаку приховують свою чутливу вразливу натуру під легкою замкнутістю. Як і "Червоний оксамит", дивовижно ніжний торт з яскравою зовнішністю. Раки тільки зовні можуть мати пафосний і неприступний вигляд, але дуже ніжними бувають усередині.

Лев – "Наполеон"

Леви – це "авторитетний" серед тортів "Наполеон" Фото: Depositphotos

Тому що назва торта каже сама за себе. Так, Леви – це безумовні лідери. Вони обожнюють керувати і нервуються, коли їхнє керівництво і поради раптом кимось ігноруються. Є припущення, що багатошаровий "Наполеон" з чудовим кремом допоможе вгамувати авторитетний запал предсатвників цього знаку.

Діва – морквяний торт

Практичні Діви – це морквяний торт Фото: Depositphotos

Діви – ніжні та практичні. Як морквяний торт, який можна спекти з доступних продуктів. Тут і морква, і ніжний крем, і горіхи. До того ж такий торт можна приготувати практично без цукру – все, що потрібно ідеальним Дівам.

Терези – "Естерхазі"

Торт "Естерхазі" – насичений і збалансований – це Терези Фото: Depositphotos

У житті Терезів усе гармонійно та збалансовано. Принаймні вони цього прагнуть. Як і в "Естерхазі": солодкість його шарів, наявність декількох видів шоколаду злегка відтіняє трохи абрикосового джему. Ну і не можна не відзначити красу цього торта, як і красиву збалансованість усіх Терезів.

Скорпіон – торт "Опера"

Скорпіони своєю пристрастю до всього дуже схожі на торт "Опера" Фото: instagram.com/projectveganbaking/

Скорпіон схильний до крайнощів, він пристрасний і вимогливий. І їжа – не виняток. Скорпіон – це класика французького кондитерського мистецтва – торт "Опера". Він неймовірно вишуканий, у ньому переплітаються аромати кави, шоколаду та ніжного бісквіта. Цей торт теж дещо пихатий і безумовно гарний собою як зовні, так і за смаком.

Стрілець – "Захер"

Вибухові Стрільці, як торт "Захер" – спочатку дуже солодкі, потім розкривається їхня кислинка

Ми ж знаємо, що Стрільці дуже люблять усе незвичайне, вибухове та несподіване. Чому цей класичний торт? Тому що він "підриває" смакові рецептори насиченим смаком шоколаду, а потім трохи заспокоюючи їх абрикосовим прошарком. Як і Стрільці, настрій яких змінюється з неймовірною швидкістю.

Козеріг – "Прага" і всі торти із шоколадом

Волелюбні та категоричні Козероги – це перевірена часом "Прага" та інші шоколадні торти Фото: Depositphotos

Козерогові складно догодити, тим паче коли не зовсім добре його знаєш. Але не догодити йому класичною "Прагою", де є багато шоколаду і ніжні бісквіти, – не вдасться. Адже в ньому немає нічого зайвого, усе гармонійно, цього прагнуть Козероги, а його насичену солодкість можна трохи вгамувати чашкою кави. Перевірена часом "Прага" цілком задовольнить категоричного Козерога.

Водолій – "Шварцвальд", він же "Чорний ліс"

Водолії – це видовищний і неймовірно апетитний торт "Шварцвальд" Фото: instagram.com/mannbackt/

Збиті вершки, шоколадні бісквіти і вишня – ось рецепт ідеального десерту для Водоліїв. Легкий, солодкий і неперевершений – як і самі Водолії. До того ж цей торт дуже великий і в його класичній рецептурі присутній вишневий шнапс. Словом, усе, що треба для великої компанії. Та й Водолії це все люблять.

Риби – "Пташине молоко"

Найніжніший серед тортів "Пташине молоко" – це дивовижні Риби Фото: instagram.com/liza_cake26/

Риби обожнюють вишукані десерти з дуже ніжною текстурою. Ідеальний для них торт – це "Пташине молоко". У складі – ніжне біле суфле, яке вкриває глянсовий шар шоколаду. Важливо пам'ятати, що торт дуже примхливий при різких перепадах температури. Як і Риби, дуже швидко можуть образитися, якщо щось пішло не так, як вони хочуть.

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