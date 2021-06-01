Який ви овоч за гороскопом – 12 відповідей для кожного знаку зодіаку

Скорпіони – це пекучий перець чилі, а непередбачувані Близнята – редиска

Який ви овоч за гороскопом Фото: freepik.com

Овочі для кожного знаку зодіаку – вони існують. Якщо ви ніколи не думали про це, то варто дізнатися, який овоч і чому саме він ваш за гороскопом. Це не означає, що потрібно їсти тільки їх, просто більше звертати на них уваги. Тим паче овочі – це завжди корисно. Якщо ви пропустили матеріал про фрукти для кожного знака зодіаку, то він тут.

Овен – капуста

Досягти найкращих результатів Овну допоможе капуста Фото: freepik.com

Овни зазвичай проявляють себе якнайкраще, коли стикаються як з психологічними, так і з фізичними проблемами. Користь для здоров'я від капусти – це саме те, що треба. Це допоможе Овнам бути в добрій формі, бо вони завжди прагнуть переможного результату.

Телець – морква

Тельці – це корисна морква Фото: freepik.com

Тельці дуже цінують дружбу і завжди хочуть найкращого для своїх друзів. Тому Тельці – це морква, бо і те й інше корисне в житті. З моркви можна приготувати смачні кекси, до того ж вона корисна для зору. А ще Тельці люблять стабільність у будь-чому. А що в овочевому світі є більш стабільне і традиційне, ніж класична морква?



Близнята – редиска

Для непередбачуваних Близнюків кращий варіант – редиска Фото: Depositphotos

Доброзичливі, але можуть різко змінити ставлення до іншої людини. Як і редиска. Спочатку смачна, але якщо перебрати, може стати зле. А ще в розмові з Близнятами неможливо визначити, де брехня, а де правда. Як і з редискою, потрібно бути обережним, додаючи її в салат.

Рак – горох

Зелений горох – це овоч Раків Фото: freepik.com

Кажуть, у Раків дуже непроста вдача. Вони потайні, закриті та обережні. Але завжди готові прийти на допомогу членам сім'ї і друзям, уважно вислухати і підтримати. Для інших людей вони можуть бути безсердечні. Як і горох – ніколи не знаєш, що всередині стручка.



Лев – кабачок

Леви, як і кабачки – роблять усе, щоб справити позитивне враження Фото: Depositphotos

Люди цього знаку вимогливі до всіх і насамперед до себе – намагаються бути найкращими і в роботі, і в родині. Роблять усе, щоб справити позитивне враження. Але не завжди це спрацьовує. Як і з кабачком. Знадобиться чимало спецій та інших інгредієнтів, щоби приготувати його смачно.



Діва – болгарський перець

Корисний, але скромний болгарський перець – це Діви Фото: Depositphotos

Ви – вірний і працьовитий друг, який може додати "глибини" вашому колу спілкування, так само, як красивий болгарський перець. І так, мало хто знає, що жовтий болгарський перець містить більше вітаміну С, ніж апельсин. Діви, як і перець, не люблять хвалитися своїми талантами, але це не означає, що вони не можуть бути корисні в дружбі.



Терези – часник

Терези, як і часник, болісно реагують на критику Фото: Pexels

Терези елегантні, чесні та розважливі. У них стійка психіка, але гострий язик, вони вміють знаходити нестандартні рішення. Ці люди болісно реагують на критику – можуть замикатися в собі. Це прекрасно нагадує часник. І без нього не смачно, і завжди важливо знати, скільки його додати в їжу, щоб усе не зіпсувати.



Скорпіон – перець чилі

Скорпіонів, як і перець чилі, легко роздратувати і практично неможливо заспокоїти Фото: Инстаграм

Ці люди беруть від життя все, тому і не встоять ні перед чим. Адже вони пристрасні в усьому. Їх легко роздратувати і практично неможливо заспокоїти. Як і перець чилі.



Стрілець – авокадо

Авокадо Фото: Depositphotos

Кажуть, що Стрільці найщасливіші, коли подорожують і досліджують нові місця. Вони авантюристи й ідеалісти. А для багатьох салати або тости стають смачніші, коли в них додати авокадо. Як і Стрільці додають родзинку в життя нових людей, подорожуючи світом.



Козоріг – шпинат

Козероги – це шпинат з усією його силою бути корисним організму Фото: Depositphotos

Дисципліни і терпіння Козерогам не позичати. Вони ставлять собі мету і впевнено прямують до неї. Але на ризики вони не йдуть. У вас є внутрішня сила, якій позаздрять всі інші знаки, і овоч, який нагадує нам про це, безумовно, шпинат.



Водолій – кукурудза

Розсудливі Водолії – це кукурудза Фото: freepik.com

Водолії – перевірена часом кукурудза. Вона цікава будь-яка – варена, консервована, як і представники цього знаку – завжди цікаві співрозмовники та вірні друзі. Водолії розважливі та завжди знаходять правильне рішення.



Риби – баклажан

Риби – це баклажан Фото: Depositphotos

По-перше, цей овоч за формою нагадує рибу. По-друге, як і Риби, баклажан, скоріше, пасивний. Тобто щоб його приготувати, потрібно постаратися. До речі, представники цього знаку можуть легко маніпулювати людьми, як і баклажан тими, хто обожнює їсти з нього страви.

За матеріалами: Тeenvogue.com.

Тут дізнаєтеся, яка ви спеція за гороскопом.

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