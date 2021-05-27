12 фруктів для кожного знаку зодіаку – який найкращий саме для вас
Рибам зірки рекомендують груші, а активним Стрільцям – тропічну папаю
Ви колись замислювалися, який ви фрукт за гороскопом? Навіть якщо ви не з повною упевненістю довіряєте зіркам, ця інформація швидше цікава, ніж навпаки. Ми знаємо, який десерт підходить кожному знаку зодіаку і чому, тепер дізнаємося, який фрукт або ягоду нам треба їсти більше за інших.
Якщо вам хочеться здивувати близьких чудовим подарунком, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.
Водолій – чорниця
У Водоліїв репутація дуже інтелектуальних людей. Вони вміють розв'язувати проблеми і, як правило, досить прогресивні. А чорниця корисна для мозку. Якщо ви Водолій, який хоче залишатися з гострим розумом, налягайте на цю ягоду.
Риби – груша
Груша практично ніколи не розчарує. Ідеальна округла форма цього фрукта нагадує про жіночність Риб, а ніжна м'якоть – про їхню вразливість.
Овен – персик
Соковиті й солодкі персики дуже нагадують Овнів. Літні, насичені смаком, вони символізують безтурботність і юність. Але не забуваємо, що цей фрукт може бути підступним – шкірка персиків здатна колоти язик і губи.
Телець – яблука
Тельці бувають різні, а от родючість і мудрість – це трактування символу, з цим не посперечаєшся. А яблуко – символ мудрості і знань. Спокійні та врівноважені, вони завжди затребувані. Як і яблука.
Близнюки – кокос
Знак Близнюків являє два різних боки особистості. Це робить Близнюків складними і цікавими. Як і Близнюки, в кокосі містяться і м'якоть, і молоко. Представники цього знаку, як правило, дуже універсальні, як кокос. Його можна застосувати за дуже цікавими призначеннями.
Рак – манго
Подібно до того, як манго буває складно розрізати, потрібен час, щоб налагодити контакт з Раком. Щойно ви це зробите, ви насолоджуватиметеся всім ароматом, який він чи вона додадуть у ваше життя. Яскравий вигляд манго відповідає стійкості та емоційності Рака.
Лев – полуниця
Леви, як правило, дуже колоритні люди, які люблять бути зіркою і в центрі уваги. Їхня яскрава вдача і впевненість в собі роблять їх лідерами. Як полуниця виділяється у фруктовому салаті, так Лев виділяється з натовпу.
Діва – виноград
Діви справедливі, вони завжди прагнуть ідеалу і домагаються успіху в житті. Символом успіху і є виноград. Ця ягода красива і приваблива, як і всі Діви.
Терези – апельсин
Якщо ви знаєте Терезів або є одним з них, можливо, ви помітили, що вони дуже яскраві та комунікативні люди, які не люблять бути на самоті. Як і апельсин, який "любить" бути у фрешах, салатах і випічці.
Скорпіон – лимон
Скорпіони завжди знають собі ціну, у них різкий темперамент. Для багатьох Скорпіони – люди з вкрай складною вдачею, дуже специфічною. Як і лимон. Він буде чудовою приправою до вишуканої страви, але якщо з ним переборщити, буде дуже несолодко.
Стрілець – папая
Цей тропічний фрукт ідеально підходить для Стрільців, які обожнюють подорожі, пригоди та нові враження. Папая – універсальний у кулінарії фрукт, як і Стрільці, які легко вливаються в будь-яку компанію.
Козеріг – абрикоси
І саме ті абрикоси, які зрілі на вигляд, а всередині кислі. Козероги досить непередбачувані натури, здатні дивувати. Вони люблять місце під сонцем, як і абрикоси, щоі насичуються світлом і солодкістю.
За матеріалами: Spoonuniversity.com.
Тут дізнаєтеся, яка спеція підходить вашому знаку зодіаку.
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