12 фруктів для кожного знаку зодіаку – який найкращий саме для вас

Рибам зірки рекомендують груші, а активним Стрільцям – тропічну папаю

Який ви фрукт за гороскопом Фото: freepik.com

Ви колись замислювалися, який ви фрукт за гороскопом? Навіть якщо ви не з повною упевненістю довіряєте зіркам, ця інформація швидше цікава, ніж навпаки. Ми знаємо, який десерт підходить кожному знаку зодіаку і чому, тепер дізнаємося, який фрукт або ягоду нам треба їсти більше за інших.

Якщо вам хочеться здивувати близьких чудовим подарунком, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.

Водолій – чорниця

Інтелектуальні Водолії – це чорниця, яка підтримує роботу мозку Фото: Pixabay

У Водоліїв репутація дуже інтелектуальних людей. Вони вміють розв'язувати проблеми і, як правило, досить прогресивні. А чорниця корисна для мозку. Якщо ви Водолій, який хоче залишатися з гострим розумом, налягайте на цю ягоду.

Риби – груша

Ідеальний фрукт для Риб – це груші Фото: Depositphotos

Груша практично ніколи не розчарує. Ідеальна округла форма цього фрукта нагадує про жіночність Риб, а ніжна м'якоть – про їхню вразливість.

Овен – персик

Овни яскраві, але можуть вколоти, як і шкірка персиків Фото: Depositphotos

Соковиті й солодкі персики дуже нагадують Овнів. Літні, насичені смаком, вони символізують безтурботність і юність. Але не забуваємо, що цей фрукт може бути підступним – шкірка персиків здатна колоти язик і губи.

Телець – яблука

Спокійні та врівноважені Тельці завжди затребувані, як і яблука Фото: Pexels

Тельці бувають різні, а от родючість і мудрість – це трактування символу, з цим не посперечаєшся. А яблуко – символ мудрості і знань. Спокійні та врівноважені, вони завжди затребувані. Як і яблука.

Близнюки – кокос

Близнюки дуже універсальні та двоїсті, як м'якоть і молоко кокосового горіха Фото: Depositphotos

Знак Близнюків являє два різних боки особистості. Це робить Близнюків складними і цікавими. Як і Близнюки, в кокосі містяться і м'якоть, і молоко. Представники цього знаку, як правило, дуже універсальні, як кокос. Його можна застосувати за дуже цікавими призначеннями.

Рак – манго

Раки – це яскравий та смачний манго Фото: Depositphotos

Подібно до того, як манго буває складно розрізати, потрібен час, щоб налагодити контакт з Раком. Щойно ви це зробите, ви насолоджуватиметеся всім ароматом, який він чи вона додадуть у ваше життя. Яскравий вигляд манго відповідає стійкості та емоційності Рака.

Лев – полуниця

Леви – завжди в центрі уваги, як і полуниця у фруктових салатах Фото: freepik.com

Леви, як правило, дуже колоритні люди, які люблять бути зіркою і в центрі уваги. Їхня яскрава вдача і впевненість в собі роблять їх лідерами. Як полуниця виділяється у фруктовому салаті, так Лев виділяється з натовпу.

Діва – виноград

Ідеальні Діви – це привабливий виноград Фото: Сьогодні

Діви справедливі, вони завжди прагнуть ідеалу і домагаються успіху в житті. Символом успіху і є виноград. Ця ягода красива і приваблива, як і всі Діви.

Терези – апельсин

Для комунікативних Терезів ідеальний апельсин Фото: Pixabay

Якщо ви знаєте Терезів або є одним з них, можливо, ви помітили, що вони дуже яскраві та комунікативні люди, які не люблять бути на самоті. Як і апельсин, який "любить" бути у фрешах, салатах і випічці.

Скорпіон – лимон

Темпераментні Скорпіони – це лимон Фото: Depositphotos

Скорпіони завжди знають собі ціну, у них різкий темперамент. Для багатьох Скорпіони – люди з вкрай складною вдачею, дуже специфічною. Як і лимон. Він буде чудовою приправою до вишуканої страви, але якщо з ним переборщити, буде дуже несолодко.

Стрілець – папая

Стрільці – це тропічна папая Фото: Pixabay

Цей тропічний фрукт ідеально підходить для Стрільців, які обожнюють подорожі, пригоди та нові враження. Папая – універсальний у кулінарії фрукт, як і Стрільці, які легко вливаються в будь-яку компанію.

Козеріг – абрикоси

Козероги люблять місце під сонцем, як і абрикоси Фото: Depositphotos

І саме ті абрикоси, які зрілі на вигляд, а всередині кислі. Козероги досить непередбачувані натури, здатні дивувати. Вони люблять місце під сонцем, як і абрикоси, щоі насичуються світлом і солодкістю.

За матеріалами: Spoonuniversity.com.

Тут дізнаєтеся, яка спеція підходить вашому знаку зодіаку.

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