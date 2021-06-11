Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку
Леви, які обожнюють м'ясо з гостринкою можуть вибрати харчо, Раки, які люблять домашній комфорт, – це курячий суп з локшиною, а Овни – гострі та збалансовані азійські супи
Хтось починає день із супу, хтось ним його закінчує. Він є завжди. Рецептів супів існує безліч, але у кожного знаку зодіаку, якщо добре подумати, може бути свій особистий. Нижче – 12 супів, які за своїм складом і навіть способом приготування, можуть охарактеризувати те чи інше сузір'я.
Овен – фо або ромен, або том ям
Овен любить гостру або дуже гостру їжу, любить їсти швидко і особливо в цій справі не вибагливий. Ваш варіянт – азійські супи – фо, рамен, том ям – з перчинкою.
Телець – французький цибулевий суп
Тельці ніколи не економлять на якісній їжі. Це для них важливо. Французький цибулевий суп, мабуть, один найкласніших супів. Там багато сиру, він приємної консистенції. А ще там є хліб – вуглеводи, які Тельці люблять і не бояться.
Близнюки – окрошка
Холодний суп, повний сюрпризів. То на квасі, то на мінеральній воді, з ковбасою або з м'ясом – ніколи не знаєш, якої саме окрошки захочеться. Як і Близнюки, яким деколи дуже складно визначитися.
Рак – курячий суп з локшиною
Улюблений з дитинства суп, який не втрачає своєї актуальності. Раки люблять відчувати комфорт у всьому, люблять домашній затишок і тепло. Цей суп – кращий варіянт для цих людей.
Лев – харчо
Тому що в ньому багато м'яса, є гостринка з кислинкою і він прекрасно насичує. Леви люблять, коли зробив усе на відмінно і забув. Як і з харчо, з'їв і забув, що був голодний.
Діва – мінестроне
Діва відома своєю любов'ю до всього натурального, свіжого, корисного. Їжа для Діви має підтримувати організм, а не навпаки. Їхній вибір – це мінестроне, суп з великою кількістю свіжих овочів.
Терези – місо-суп
Ось вміють японці готувати так, що все поєднується, все доповнює і підтримує смак одне одного. Без конкуренції, просто так. Як і Терези, які не прагнуть бути краще, бо вони вже кращі, а допомагають досягти гармонії іншим.
Скорпіон – гаспачо
Адже не завжди вдається зрозуміти гаспачо, як і багатьом прийняти смак цього томатного супу з хлібом і часником. Він холодний і байдужий, якими часто бувають Скорпіони. Але дуже подобається тим, хто зміг його розкуштувати.
Стрілець – суп з фрикадельками
Ми знаємо, що Стрільця складно зрозуміти, він буває хаотичним. Тому із супами тут немає чіткої визначеності. Але тим не менш, після їхньої постійної бурхливої діяльності можна приготувати і з'їсти ситний і легкий водночас суп з фрикадельками.
Козеріг – солянка
Ґрунтовний суп, в якому, здається, хаотично зібрано все і цього всього дуже багато. Чому цей суп для Козерогів? Тому що він насичує, а для них це важливо. А ще – солянка не терпить, коли її готують не за правилами.
Водолій – сочевичний, гороховий суп
Водолії люблять швидкі та легкі страви, уникаючи важких продуктів. Овочі та інші низькокалорійні продукти – кращий вибір Водолія. Отже, сочевичний суп – ідеальний корисний суп, який завжди зігріє.
Риби – власне, рибний суп
Тут складно не вгадати. Риби (люди) обожнюють воду і все, що з нею пов'язано. Крім юшки або рибного супу, це може бути перша страва з морепродуктами.
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