Харчо, солянка або вуха – який ви суп за знаком зодіаку

Леви, які обожнюють м'ясо з гостринкою можуть вибрати харчо, Раки, які люблять домашній комфорт, – це курячий суп з локшиною, а Овни – гострі та збалансовані азійські супи

Який ви суп за гороскопом Фото: freepik.com

Хтось починає день із супу, хтось ним його закінчує. Він є завжди. Рецептів супів існує безліч, але у кожного знаку зодіаку, якщо добре подумати, може бути свій особистий. Нижче – 12 супів, які за своїм складом і навіть способом приготування, можуть охарактеризувати те чи інше сузір'я.

Овен – фо або ромен, або том ям

Овни з перчинкою – це азійський суп фо Фото: freepik.com

Овен любить гостру або дуже гостру їжу, любить їсти швидко і особливо в цій справі не вибагливий. Ваш варіянт – азійські супи – фо, рамен, том ям – з перчинкою.

Телець – французький цибулевий суп

Тельці вибагливі в їжі, а французький цибулевий суп досконалий Фото: Depositphotos

Тельці ніколи не економлять на якісній їжі. Це для них важливо. Французький цибулевий суп, мабуть, один найкласніших супів. Там багато сиру, він приємної консистенції. А ще там є хліб – вуглеводи, які Тельці люблять і не бояться.

Близнюки – окрошка

Близнюки – це різноманітність окрошки Фото: Depositphotos

Холодний суп, повний сюрпризів. То на квасі, то на мінеральній воді, з ковбасою або з м'ясом – ніколи не знаєш, якої саме окрошки захочеться. Як і Близнюки, яким деколи дуже складно визначитися.

Рак – курячий суп з локшиною

Для домашніх Раків ідеальний курячий суп-локшина Фото: Unsplash

Улюблений з дитинства суп, який не втрачає своєї актуальності. Раки люблять відчувати комфорт у всьому, люблять домашній затишок і тепло. Цей суп – кращий варіянт для цих людей.

Лев – харчо

Харчо з кислинкою і гостринкою – це Леви Фото: ru.depositphotos.com

Тому що в ньому багато м'яса, є гостринка з кислинкою і він прекрасно насичує. Леви люблять, коли зробив усе на відмінно і забув. Як і з харчо, з'їв і забув, що був голодний.

Діва – мінестроне

Діви люблять усе свіже і корисне, тому їхній суп – мінестроне Фото: Depositphotos

Діва відома своєю любов'ю до всього натурального, свіжого, корисного. Їжа для Діви має підтримувати організм, а не навпаки. Їхній вибір – це мінестроне, суп з великою кількістю свіжих овочів.

Терези – місо-суп

Терези – це ідеальний за гармонією інгредієнтів місо-суп Фото: freepik.com

Ось вміють японці готувати так, що все поєднується, все доповнює і підтримує смак одне одного. Без конкуренції, просто так. Як і Терези, які не прагнуть бути краще, бо вони вже кращі, а допомагають досягти гармонії іншим.

Скорпіон – гаспачо

Гаспочо – не всім вдається зрозуміти його смак, як і Скорпіонів Фото: instagram.com/bbul_julia/

Адже не завжди вдається зрозуміти гаспачо, як і багатьом прийняти смак цього томатного супу з хлібом і часником. Він холодний і байдужий, якими часто бувають Скорпіони. Але дуже подобається тим, хто зміг його розкуштувати.

Стрілець – суп з фрикадельками

Бурхливу діяльність Стрільців заспокоїть суп з фрикадельками Фото: Depositphotos

Ми знаємо, що Стрільця складно зрозуміти, він буває хаотичним. Тому із супами тут немає чіткої визначеності. Але тим не менш, після їхньої постійної бурхливої діяльності можна приготувати і з'їсти ситний і легкий водночас суп з фрикадельками.

Козеріг – солянка

Серйозна за інгредієнтами солянка – для серйозніх Козерогів Фото: Depositphotos

Ґрунтовний суп, в якому, здається, хаотично зібрано все і цього всього дуже багато. Чому цей суп для Козерогів? Тому що він насичує, а для них це важливо. А ще – солянка не терпить, коли її готують не за правилами.

Водолій – сочевичний, гороховий суп

Водолії – це сочевичний або гороховий суп Фото: freepik.com

Водолії люблять швидкі та легкі страви, уникаючи важких продуктів. Овочі та інші низькокалорійні продукти – кращий вибір Водолія. Отже, сочевичний суп – ідеальний корисний суп, який завжди зігріє.

Риби – власне, рибний суп

Риби – це всі супи з дарами моря Фото: ru.depositphotos.com

Тут складно не вгадати. Риби (люди) обожнюють воду і все, що з нею пов'язано. Крім юшки або рибного супу, це може бути перша страва з морепродуктами.

А як їдять оселедець у Нідерландах і взагалі, чи може сподобатися нідерландцям українська їжа – про це розповів дипломат Людовик Смоор. Невимушене спілкування про цікаве відбулося в нашому новому кулінарному шоу "З'ЇЖ ЦЕ".

Тут дізнаєтеся, яке ви морозиво за гороскопом.

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