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Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

Сьогодні, 18:35

Потіште близьких улюбленою випічкою дитинства

Домашні рогалики – це ніжне тісто та велика кількість солодкої смачної начинки, це один з найулюбленіших десертів дитинства. Вони дуже швидко готуються і ще швидше з'їдаються. У начинку рогаликів можна додати будь-які інгредієнти на свій смак: густе варення, підсмажені колоті горіхи або шматочки шоколаду. 7 таких рецептів знайдете в цьому матеріалі.

У березневому календарі свят зібрані ідеї для небанальних подарунків.

Рогалики: рецепт на маргарині

Рогалики на маргарині
Рогалики на маргарині
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1 година

Складові:

  • Пшеничне борошно – приблизно 500 г
  • Маргарин – 200 г
  • Сметана – 200 г
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Оцет – 1 ч. л.
  • Цукор – 100 г
  • Джем – 100 г

Спосіб приготування:

  1. Маргарин топимо і охолоджуємо хвилини 3-4, змішуємо зі сметаною та одразу додаємо погашену оцтом або лимонним соком соду. Швидко перемішуємо.
  2. Частинами підсипаємо пшеничне борошно – норма може змінюватися.
  3. Ділимо велику кулю на шість рівних частин. Кожну розкачуємо в коло діаметром близько 20 см. Розрізаємо на вісім сегментів, проводячи ножем через центр кола. З боку основи трикутника викладаємо начинку, загортаємо, рухаючись до гострого кута.
  4. Обвалюємо в цукровому піску і переносимо на застелене пергаментом деко.
  5. Випікаємо в попередньо розігрітй духовці до 180 градусів приблизно 20-25 хвилин.

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Рогалики: рецепт на молоці в хлібопічці

Рогалики в хлібопічці
Рогалики в хлібопічці
Фото: Pixabay

Час приготування:

  • більше 3-х годин

Складові:

  • 3/4 склянки молока
  • 1 яйце
  • 3 склянки борошна
  • Дрібка солі
  • 4 ст. л. цукру
  • 5 ст. л. вершкового масла
  • 1 1/2 ч. л. сухих дріжджів
  • Яйце або молоко – для змазування

Для начинки:

  • Густий джем
  • Шоколадна паста

Спосіб приготування:

  1. Скласти всі інгредієнти в чашу. Замісити тісто, використовуючи режими "Заміс" і "Перший підйом".
  2. Потім перекласти тісто на робочу поверхню і місити руками ще кілька хвилин.
  3. Розділити тісто на 18 частин, скачати в кульки, накрити їх вологим рушником. Розкачати кожну порцію тіста в трикутники, викласти на широкий край начинку і згорнути рулетом. Скропити рогалики водою і дати постояти 40 хвилин.
  4. Укласти рогалики на змащене олією деко, за допомогою силіконового пензлика покрити поверхню тіста збитим яйцем. Випікати близько 15 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Рецепт рогаликів на сметані

Рогалики з сметанного тіста
Рогалики з сметанного тіста
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1 година

Складові:

  • Сметана – 100 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 1.5-2 склянки
  • Розпушувач або сода – 0.5 ч. л.
  • Густе варення – 150 г
  • Суха апельсинова цедра – 1 ч. л.
  • Цукрова пудра – для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Змішати розтоплене вершкове масло, сметану, яйце і апельсинову цедру.
  2. Борошно просіяти з розпушувачем, поступово додати до яєчної суміші і замісити м'яке тісто.
  3. Розділити тісто на 3-4 частини. Кожну частину тонко розкачати на присипаній борошном поверхні йі розрізати на невеликі трикутники. Сформувати рогалики, загорнувши всередину по чайній ложці варення.
  4. Викласти рогалики на деко, застелене папером для випічки. Готувати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин або до золотистого кольору.
  5. Готові рогалики злегка остудити і посипати цукровою пудрою.

Простий рецепт рогаликів із сирного тіста

Сирні рогалики
Сирні рогалики
Фото: freepik.com

Час приготування:

  • 2 години

Складові:

  • 150 г борошна
  • 100 г сиру
  • 100 г вершкового масла
  • 1 щіпка солі
  • 1 жовток
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. цукру і щіпка кориці – для начинки

Спосіб приготування:

  1. У борошно додати нарізане кубиками масло і сир. Швидко порубати ножем до утворення крихти.
  2. Додати жовток, сіль і цукор і замісити тісто. Скачати його в кулю і, загорнувши в плівку, відправити в холодильник на 1 годину.
  3. Розкачати тісто на присипаної поверхні і вирізати з нього трикутники.
  4. Присипати трикутники цукром і корицею. Сформувати рогалики.
  5. Викласти рогалики на деко, застелене пергаментним папером, і поставити в морозильну камеру на 20 хвилин.
  6. Випікати за температури 200 градусів близько 20 хвилин. За цей час рогалики мають підрум'янитися.
  7. Остудити, за бажанням посипати рогалики просіяною цукровою пудрою.

Рогалики: рецепт без дріжджів

Рогалики без дріжджів
Рогалики без дріжджів
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1.5 години

Складові:

  • 400 г борошна
  • 110 г цукру
  • 55 г м'якого вершкового масла
  • 110 г сметани
  • 8 г соди (0,5 ст. л. Без гірки)
  • 35 г олії
  • 1 яйце
  • Дрібка солі
  • 200 г джему або конфітюру

Спосіб приготування:

  1. Просіваємо в глибоку миску борошно. Додаємо цукор, олію, сіль, яйце і повністю розм'якшене вершкове масло.
  2. Соду додаємо до сметани, добре перемішуємо, даємо постояти одну-дві хвилини і додаємо в тісто.
  3. Починаємо замішувати тісто в мисці, руками. Коли всі інгредієнти з'єднаються, викладаємо на стіл (борошном не присипати) і продовжуємо місити до однорідного стану. Тісто туге, тому знадобляться сили.
  4. Ділимо тісто на дві частини (кожна буде порцією на деко). Поки працюємо з однією частиною, інша спокійно лежить збоку. Розминаємо руками до коржів і продовжуємо розкачувати за допомогою качалки до тонкого млинця (завтовшки 3 мм).
  5. Змащуємо отримане коло начинкою, ретельно її розподіляючи і не зловживаючи кількістю біля країв, інакше в духовці почне витікати і підгорати.
  6. За допомогою ножа ділимо коло на 20 маленьких трикутників і кожен скручуємо в рогалик. Викладаємо їх на деко, застелене папером для випічки. Змащувати нічим не потрібно! Розміщуємо рогалики на деку хвостиком вниз, щоб не розкручувалася, і зберігаємо між ними місце.
  7. Відправляємо в духовку, розігріту до 180-190 градусів. Випікаємо 20-25 хвилин. Стежимо, щоб рогалики подрумянились, але не підгоріли.
  8. Поки випікається перша партія, займаємося другою частиною тіста. Можна використовувати іншу начинку для різноманітності.
  9. На той час, коли розберетеся з другою порцією тіста, перша вже буде готова. Одне деко дістаємо з духовки, інше в духовку відправляємо.
  10. Даємо рогалики відпочити на деку кілька хвилин, присипаємо цукровою пудрою і викладаємо на тарілку. Їсти можна як одразу, так і в охолодженому вигляді.

Рогалики: рецепт на кефірі

Рогалики на кефірі
Рогалики на кефірі
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1 година

Складові:

  • Кефір – 150 мл
  • Борошно пшеничне – 375 г
  • Масло вершкове – 150 г
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сода – 1 ч. л.
  • Сіль – 1 пучку.
  • Джем або густе варення
  • Цукрова пудра – для посипання рогаликів
  • Ванілін – 1 г
  • Олія – для змазування дека

Спосіб приготування:

  1. У кефір додаємо соду, добре перемішуємо. Залишаємо на 10-15 хвилин.
  2. У борошно додаємо сіль, ванілін і нарізане холодне масло. Перетираємо руками в дрібну крихту.
  3. З'єднуємо масляну крихту з цукром і кефіром. Замішуємо м'яке тісто.
  4. Ділимо тісто на три частини, кожну розгортаємо в коло діаметром 23-24 см. Розрізаємо коло на 8 частин. Викладаємо на кожну частину по 1 ч. л. начинки і формуємо рогалики.
  5. Викладаємо сформовані рогалики на деко, застелене пергаментом і змащене маслом.
  6. Випікаємо за 180 градусів 25 хвилин, до зарум'янювання. За бажанням посипаємо просіяною цукровою пудрою.

Рогалики пісочні: рецепт

Пісочні рогалики
Пісочні рогалики
Фото: Depositphotos

Складові:

  • 1 яйце
  • 200 г борошна
  • 2-3 ст. л. цукру
  • Дрібка солі
  • 1 ст. л. сметани
  • 100 г вершкового масла
  • 3 ст. л. будь-якого варення, джему або повидла
  • 1 ст. л. цукрової пудри

Спосіб приготування:

  1. Викладіть в чашу міксера порізане шматочками холодне вершкове масло. Вбийте яйце, всипте цукор і щіпку солі. Додайте столову ложку сметани і борошно.
  2. Увімкніть міксер і почніть замішувати тісто. Потім вручну зберіть його в кулю.
  3. Розігрійте духовку на 180 градусів. Застеліть деко пекарським папером.
  4. Розділіть тісто на дві рівні частини і кожну частину скачайте в кулю.
  5. Постеліть на стіл ще один лист пекарського паперу. На папір викладіть кульку тіста і розкачайте в тонкий круглий корж приблизно 28-30 см в діаметрі.
  6. Розріжте ножем тісто спочатку хрест-навхрест на 4 частини. Потім проріжте кожну чверть ще навпіл. У вас вийде 8 рівних трикутників.
  7. На широкий край кожного трикутника викладіть чайною ложкою начинку – варення або повидло. Потім акуратно підігніть край, закриваючи начинку. А потім проколіть тісто до центру, згортаючи рулетом.
  8. Одержаний рогалик перекладіть на деко. Точно так же, від краю до центру, скачайте інші рогалики. Потім те ж саме зробіть з другою половиною тіста.
  9. Поставте деко в духовку і випікайте рогалики 20 хвилин.
  10. Готові рогалики зніміть з дека. Перекладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.

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