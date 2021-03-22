Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів
Потіште близьких улюбленою випічкою дитинства
Домашні рогалики – це ніжне тісто та велика кількість солодкої смачної начинки, це один з найулюбленіших десертів дитинства. Вони дуже швидко готуються і ще швидше з'їдаються. У начинку рогаликів можна додати будь-які інгредієнти на свій смак: густе варення, підсмажені колоті горіхи або шматочки шоколаду. 7 таких рецептів знайдете в цьому матеріалі.
У березневому календарі свят зібрані ідеї для небанальних подарунків.
Час приготування:
- 1 година
Складові:
- Пшеничне борошно – приблизно 500 г
- Маргарин – 200 г
- Сметана – 200 г
- Сода – 1/2 ч. л.
- Оцет – 1 ч. л.
- Цукор – 100 г
- Джем – 100 г
Спосіб приготування:
- Маргарин топимо і охолоджуємо хвилини 3-4, змішуємо зі сметаною та одразу додаємо погашену оцтом або лимонним соком соду. Швидко перемішуємо.
- Частинами підсипаємо пшеничне борошно – норма може змінюватися.
- Ділимо велику кулю на шість рівних частин. Кожну розкачуємо в коло діаметром близько 20 см. Розрізаємо на вісім сегментів, проводячи ножем через центр кола. З боку основи трикутника викладаємо начинку, загортаємо, рухаючись до гострого кута.
- Обвалюємо в цукровому піску і переносимо на застелене пергаментом деко.
- Випікаємо в попередньо розігрітй духовці до 180 градусів приблизно 20-25 хвилин.
Час приготування:
- більше 3-х годин
Складові:
- 3/4 склянки молока
- 1 яйце
- 3 склянки борошна
- Дрібка солі
- 4 ст. л. цукру
- 5 ст. л. вершкового масла
- 1 1/2 ч. л. сухих дріжджів
- Яйце або молоко – для змазування
Для начинки:
- Густий джем
- Шоколадна паста
Спосіб приготування:
- Скласти всі інгредієнти в чашу. Замісити тісто, використовуючи режими "Заміс" і "Перший підйом".
- Потім перекласти тісто на робочу поверхню і місити руками ще кілька хвилин.
- Розділити тісто на 18 частин, скачати в кульки, накрити їх вологим рушником. Розкачати кожну порцію тіста в трикутники, викласти на широкий край начинку і згорнути рулетом. Скропити рогалики водою і дати постояти 40 хвилин.
- Укласти рогалики на змащене олією деко, за допомогою силіконового пензлика покрити поверхню тіста збитим яйцем. Випікати близько 15 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
Час приготування:
- 1 година
Складові:
- Сметана – 100 г
- Вершкове масло – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 1.5-2 склянки
- Розпушувач або сода – 0.5 ч. л.
- Густе варення – 150 г
- Суха апельсинова цедра – 1 ч. л.
- Цукрова пудра – для прикраси
Спосіб приготування:
- Змішати розтоплене вершкове масло, сметану, яйце і апельсинову цедру.
- Борошно просіяти з розпушувачем, поступово додати до яєчної суміші і замісити м'яке тісто.
- Розділити тісто на 3-4 частини. Кожну частину тонко розкачати на присипаній борошном поверхні йі розрізати на невеликі трикутники. Сформувати рогалики, загорнувши всередину по чайній ложці варення.
- Викласти рогалики на деко, застелене папером для випічки. Готувати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин або до золотистого кольору.
- Готові рогалики злегка остудити і посипати цукровою пудрою.
Час приготування:
- 2 години
Складові:
- 150 г борошна
- 100 г сиру
- 100 г вершкового масла
- 1 щіпка солі
- 1 жовток
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. цукру і щіпка кориці – для начинки
Спосіб приготування:
- У борошно додати нарізане кубиками масло і сир. Швидко порубати ножем до утворення крихти.
- Додати жовток, сіль і цукор і замісити тісто. Скачати його в кулю і, загорнувши в плівку, відправити в холодильник на 1 годину.
- Розкачати тісто на присипаної поверхні і вирізати з нього трикутники.
- Присипати трикутники цукром і корицею. Сформувати рогалики.
- Викласти рогалики на деко, застелене пергаментним папером, і поставити в морозильну камеру на 20 хвилин.
- Випікати за температури 200 градусів близько 20 хвилин. За цей час рогалики мають підрум'янитися.
- Остудити, за бажанням посипати рогалики просіяною цукровою пудрою.
Час приготування:
- 1.5 години
Складові:
- 400 г борошна
- 110 г цукру
- 55 г м'якого вершкового масла
- 110 г сметани
- 8 г соди (0,5 ст. л. Без гірки)
- 35 г олії
- 1 яйце
- Дрібка солі
- 200 г джему або конфітюру
Спосіб приготування:
- Просіваємо в глибоку миску борошно. Додаємо цукор, олію, сіль, яйце і повністю розм'якшене вершкове масло.
- Соду додаємо до сметани, добре перемішуємо, даємо постояти одну-дві хвилини і додаємо в тісто.
- Починаємо замішувати тісто в мисці, руками. Коли всі інгредієнти з'єднаються, викладаємо на стіл (борошном не присипати) і продовжуємо місити до однорідного стану. Тісто туге, тому знадобляться сили.
- Ділимо тісто на дві частини (кожна буде порцією на деко). Поки працюємо з однією частиною, інша спокійно лежить збоку. Розминаємо руками до коржів і продовжуємо розкачувати за допомогою качалки до тонкого млинця (завтовшки 3 мм).
- Змащуємо отримане коло начинкою, ретельно її розподіляючи і не зловживаючи кількістю біля країв, інакше в духовці почне витікати і підгорати.
- За допомогою ножа ділимо коло на 20 маленьких трикутників і кожен скручуємо в рогалик. Викладаємо їх на деко, застелене папером для випічки. Змащувати нічим не потрібно! Розміщуємо рогалики на деку хвостиком вниз, щоб не розкручувалася, і зберігаємо між ними місце.
- Відправляємо в духовку, розігріту до 180-190 градусів. Випікаємо 20-25 хвилин. Стежимо, щоб рогалики подрумянились, але не підгоріли.
- Поки випікається перша партія, займаємося другою частиною тіста. Можна використовувати іншу начинку для різноманітності.
- На той час, коли розберетеся з другою порцією тіста, перша вже буде готова. Одне деко дістаємо з духовки, інше в духовку відправляємо.
- Даємо рогалики відпочити на деку кілька хвилин, присипаємо цукровою пудрою і викладаємо на тарілку. Їсти можна як одразу, так і в охолодженому вигляді.
Час приготування:
- 1 година
Складові:
- Кефір – 150 мл
- Борошно пшеничне – 375 г
- Масло вершкове – 150 г
- Цукор – 2 ст. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Сіль – 1 пучку.
- Джем або густе варення
- Цукрова пудра – для посипання рогаликів
- Ванілін – 1 г
- Олія – для змазування дека
Спосіб приготування:
- У кефір додаємо соду, добре перемішуємо. Залишаємо на 10-15 хвилин.
- У борошно додаємо сіль, ванілін і нарізане холодне масло. Перетираємо руками в дрібну крихту.
- З'єднуємо масляну крихту з цукром і кефіром. Замішуємо м'яке тісто.
- Ділимо тісто на три частини, кожну розгортаємо в коло діаметром 23-24 см. Розрізаємо коло на 8 частин. Викладаємо на кожну частину по 1 ч. л. начинки і формуємо рогалики.
- Викладаємо сформовані рогалики на деко, застелене пергаментом і змащене маслом.
- Випікаємо за 180 градусів 25 хвилин, до зарум'янювання. За бажанням посипаємо просіяною цукровою пудрою.
Складові:
- 1 яйце
- 200 г борошна
- 2-3 ст. л. цукру
- Дрібка солі
- 1 ст. л. сметани
- 100 г вершкового масла
- 3 ст. л. будь-якого варення, джему або повидла
- 1 ст. л. цукрової пудри
Спосіб приготування:
- Викладіть в чашу міксера порізане шматочками холодне вершкове масло. Вбийте яйце, всипте цукор і щіпку солі. Додайте столову ложку сметани і борошно.
- Увімкніть міксер і почніть замішувати тісто. Потім вручну зберіть його в кулю.
- Розігрійте духовку на 180 градусів. Застеліть деко пекарським папером.
- Розділіть тісто на дві рівні частини і кожну частину скачайте в кулю.
- Постеліть на стіл ще один лист пекарського паперу. На папір викладіть кульку тіста і розкачайте в тонкий круглий корж приблизно 28-30 см в діаметрі.
- Розріжте ножем тісто спочатку хрест-навхрест на 4 частини. Потім проріжте кожну чверть ще навпіл. У вас вийде 8 рівних трикутників.
- На широкий край кожного трикутника викладіть чайною ложкою начинку – варення або повидло. Потім акуратно підігніть край, закриваючи начинку. А потім проколіть тісто до центру, згортаючи рулетом.
- Одержаний рогалик перекладіть на деко. Точно так же, від краю до центру, скачайте інші рогалики. Потім те ж саме зробіть з другою половиною тіста.
- Поставте деко в духовку і випікайте рогалики 20 хвилин.
- Готові рогалики зніміть з дека. Перекладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.
Тут знайдете 5 смачних рецептів випічки з яблук.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше