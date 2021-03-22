Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

Потіште близьких улюбленою випічкою дитинства

Домашні рогалики – це ніжне тісто та велика кількість солодкої смачної начинки, це один з найулюбленіших десертів дитинства. Вони дуже швидко готуються і ще швидше з'їдаються. У начинку рогаликів можна додати будь-які інгредієнти на свій смак: густе варення, підсмажені колоті горіхи або шматочки шоколаду. 7 таких рецептів знайдете в цьому матеріалі.

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Рогалики: рецепт на маргарині

Рогалики на маргарині Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Складові:

Пшеничне борошно – приблизно 500 г

Маргарин – 200 г

Сметана – 200 г

Сода – 1/2 ч. л.

Оцет – 1 ч. л.

Цукор – 100 г

Джем – 100 г

Спосіб приготування:

Маргарин топимо і охолоджуємо хвилини 3-4, змішуємо зі сметаною та одразу додаємо погашену оцтом або лимонним соком соду. Швидко перемішуємо. Частинами підсипаємо пшеничне борошно – норма може змінюватися. Ділимо велику кулю на шість рівних частин. Кожну розкачуємо в коло діаметром близько 20 см. Розрізаємо на вісім сегментів, проводячи ножем через центр кола. З боку основи трикутника викладаємо начинку, загортаємо, рухаючись до гострого кута. Обвалюємо в цукровому піску і переносимо на застелене пергаментом деко. Випікаємо в попередньо розігрітй духовці до 180 градусів приблизно 20-25 хвилин.

Рогалики: рецепт на молоці в хлібопічці

Рогалики в хлібопічці Фото: Pixabay

Час приготування:

більше 3-х годин

Складові:

3/4 склянки молока

1 яйце

3 склянки борошна

Дрібка солі

4 ст. л. цукру

5 ст. л. вершкового масла

1 1/2 ч. л. сухих дріжджів

Яйце або молоко – для змазування

Для начинки:

Густий джем

Шоколадна паста

Спосіб приготування:

Скласти всі інгредієнти в чашу. Замісити тісто, використовуючи режими "Заміс" і "Перший підйом". Потім перекласти тісто на робочу поверхню і місити руками ще кілька хвилин. Розділити тісто на 18 частин, скачати в кульки, накрити їх вологим рушником. Розкачати кожну порцію тіста в трикутники, викласти на широкий край начинку і згорнути рулетом. Скропити рогалики водою і дати постояти 40 хвилин. Укласти рогалики на змащене олією деко, за допомогою силіконового пензлика покрити поверхню тіста збитим яйцем. Випікати близько 15 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Рецепт рогаликів на сметані

Рогалики з сметанного тіста Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Складові:

Сметана – 100 г

Вершкове масло – 100 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 1.5-2 склянки

Розпушувач або сода – 0.5 ч. л.

Густе варення – 150 г

Суха апельсинова цедра – 1 ч. л.

Цукрова пудра – для прикраси

Спосіб приготування:

Змішати розтоплене вершкове масло, сметану, яйце і апельсинову цедру. Борошно просіяти з розпушувачем, поступово додати до яєчної суміші і замісити м'яке тісто. Розділити тісто на 3-4 частини. Кожну частину тонко розкачати на присипаній борошном поверхні йі розрізати на невеликі трикутники. Сформувати рогалики, загорнувши всередину по чайній ложці варення. Викласти рогалики на деко, застелене папером для випічки. Готувати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин або до золотистого кольору. Готові рогалики злегка остудити і посипати цукровою пудрою.

Простий рецепт рогаликів із сирного тіста

Сирні рогалики Фото: freepik.com

Час приготування:

2 години

Складові:

150 г борошна

100 г сиру

100 г вершкового масла

1 щіпка солі

1 жовток

2 ст. л. цукру

2 ст. л. цукру і щіпка кориці – для начинки

Спосіб приготування:

У борошно додати нарізане кубиками масло і сир. Швидко порубати ножем до утворення крихти. Додати жовток, сіль і цукор і замісити тісто. Скачати його в кулю і, загорнувши в плівку, відправити в холодильник на 1 годину. Розкачати тісто на присипаної поверхні і вирізати з нього трикутники. Присипати трикутники цукром і корицею. Сформувати рогалики. Викласти рогалики на деко, застелене пергаментним папером, і поставити в морозильну камеру на 20 хвилин. Випікати за температури 200 градусів близько 20 хвилин. За цей час рогалики мають підрум'янитися. Остудити, за бажанням посипати рогалики просіяною цукровою пудрою.

Рогалики: рецепт без дріжджів

Рогалики без дріжджів Фото: Depositphotos

Час приготування:

1.5 години

Складові:

400 г борошна

110 г цукру

55 г м'якого вершкового масла

110 г сметани

8 г соди (0,5 ст. л. Без гірки)

35 г олії

1 яйце

Дрібка солі

200 г джему або конфітюру

Спосіб приготування:

Просіваємо в глибоку миску борошно. Додаємо цукор, олію, сіль, яйце і повністю розм'якшене вершкове масло. Соду додаємо до сметани, добре перемішуємо, даємо постояти одну-дві хвилини і додаємо в тісто. Починаємо замішувати тісто в мисці, руками. Коли всі інгредієнти з'єднаються, викладаємо на стіл (борошном не присипати) і продовжуємо місити до однорідного стану. Тісто туге, тому знадобляться сили. Ділимо тісто на дві частини (кожна буде порцією на деко). Поки працюємо з однією частиною, інша спокійно лежить збоку. Розминаємо руками до коржів і продовжуємо розкачувати за допомогою качалки до тонкого млинця (завтовшки 3 мм). Змащуємо отримане коло начинкою, ретельно її розподіляючи і не зловживаючи кількістю біля країв, інакше в духовці почне витікати і підгорати. За допомогою ножа ділимо коло на 20 маленьких трикутників і кожен скручуємо в рогалик. Викладаємо їх на деко, застелене папером для випічки. Змащувати нічим не потрібно! Розміщуємо рогалики на деку хвостиком вниз, щоб не розкручувалася, і зберігаємо між ними місце. Відправляємо в духовку, розігріту до 180-190 градусів. Випікаємо 20-25 хвилин. Стежимо, щоб рогалики подрумянились, але не підгоріли. Поки випікається перша партія, займаємося другою частиною тіста. Можна використовувати іншу начинку для різноманітності. На той час, коли розберетеся з другою порцією тіста, перша вже буде готова. Одне деко дістаємо з духовки, інше в духовку відправляємо. Даємо рогалики відпочити на деку кілька хвилин, присипаємо цукровою пудрою і викладаємо на тарілку. Їсти можна як одразу, так і в охолодженому вигляді.

Рогалики: рецепт на кефірі

Рогалики на кефірі Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Складові:

Кефір – 150 мл

Борошно пшеничне – 375 г

Масло вершкове – 150 г

Цукор – 2 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Сіль – 1 пучку.

Джем або густе варення

Цукрова пудра – для посипання рогаликів

Ванілін – 1 г

Олія – для змазування дека

Спосіб приготування:

У кефір додаємо соду, добре перемішуємо. Залишаємо на 10-15 хвилин. У борошно додаємо сіль, ванілін і нарізане холодне масло. Перетираємо руками в дрібну крихту. З'єднуємо масляну крихту з цукром і кефіром. Замішуємо м'яке тісто. Ділимо тісто на три частини, кожну розгортаємо в коло діаметром 23-24 см. Розрізаємо коло на 8 частин. Викладаємо на кожну частину по 1 ч. л. начинки і формуємо рогалики. Викладаємо сформовані рогалики на деко, застелене пергаментом і змащене маслом. Випікаємо за 180 градусів 25 хвилин, до зарум'янювання. За бажанням посипаємо просіяною цукровою пудрою.

Рогалики пісочні: рецепт

Пісочні рогалики Фото: Depositphotos

Складові:

1 яйце

200 г борошна

2-3 ст. л. цукру

Дрібка солі

1 ст. л. сметани

100 г вершкового масла

3 ст. л. будь-якого варення, джему або повидла

1 ст. л. цукрової пудри

Спосіб приготування:

Викладіть в чашу міксера порізане шматочками холодне вершкове масло. Вбийте яйце, всипте цукор і щіпку солі. Додайте столову ложку сметани і борошно. Увімкніть міксер і почніть замішувати тісто. Потім вручну зберіть його в кулю. Розігрійте духовку на 180 градусів. Застеліть деко пекарським папером. Розділіть тісто на дві рівні частини і кожну частину скачайте в кулю. Постеліть на стіл ще один лист пекарського паперу. На папір викладіть кульку тіста і розкачайте в тонкий круглий корж приблизно 28-30 см в діаметрі. Розріжте ножем тісто спочатку хрест-навхрест на 4 частини. Потім проріжте кожну чверть ще навпіл. У вас вийде 8 рівних трикутників. На широкий край кожного трикутника викладіть чайною ложкою начинку – варення або повидло. Потім акуратно підігніть край, закриваючи начинку. А потім проколіть тісто до центру, згортаючи рулетом. Одержаний рогалик перекладіть на деко. Точно так же, від краю до центру, скачайте інші рогалики. Потім те ж саме зробіть з другою половиною тіста. Поставте деко в духовку і випікайте рогалики 20 хвилин. Готові рогалики зніміть з дека. Перекладіть на блюдо і посипте цукровою пудрою.

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