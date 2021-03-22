Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

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Домашние рогалики – это нежное тесто и обилие сладкой вкусной начинки, это один из самых любимых десертов детства. Они очень быстро готовятся и еще быстрее съедаются. В начинку рогаликов можно добавить любые ингредиенты на свой вкус: густое варенье, поджаренные колотые орехи или кусочки шоколада. 7 таких рецептов найдете в этом материале.

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Рогалики: рецепт на маргарине

Рогалики в сахарной посыпке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Пшеничная мука – примерно 500 г

Маргарин – 200 г

Сметана – 200 г

Сода – 1/2 ч. л.

Уксус – 1 ч. л.

Сахар – 100 г

Джем – 100 г

Способ приготовления:

Маргарин топим и остужаем минуты 3-4, смешиваем со сметаной и сразу добавляем погашенную уксусом или лимонным соком соду. Быстро перемешиваем. Частями подсыпаем пшеничную муку — норма может меняться, ориентируйтесь по ходу замеса. Делим большой ком на шесть равных частей. Каждую раскатываем круглой лепешкой диаметром около 20 см. Разрезаем на восемь сегментов, проводя ножом через центр круга. Со стороны основы треугольника выкладываем начинку, сворачиваем, двигаясь к острому углу. Обмакиваем в сахарном песке и переносим на застеленный пергаментом противень. Выпекаем в предварительно раскаленной духовке при температуре 180 ºС примерно 20-25 минут.

Рогалики: рецепт на молоке в хлебопечке

Домашние рогалики Фото: Pixabay

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

3/4 стакана молока

1 яйцо

3 стакана муки

Щепотка соли

4 ст. л. сахара

5 ст. л. сливочного масла

1 1/2 ч. л. сухих дрожжей

Яйцо или молоко – для смазывания

Для начинки:

Густой джем

Шоколадная паста

Способ приготовления:

Сложить все ингредиенты в чашу. Замесить тесто, используя режимы "Замес" и "Первый подъем". Затем переложить тесто на рабочую поверхность и месить руками еще несколько минут. Разделить тесто на 18 частей, скатать в шарики, накрыть их влажным полотенцем. Раскатать каждую порцию теста в треугольники, выложить на широкий край начинку и свернуть рулетом. Сбрызнуть рогалики водой и дать постоять 40 минут. Уложить рогалики на смазанный маслом противень, с помощью силиконовой кисточки покрыть поверхность теста взбитым яйцом. Выпекать около 15 минут в разогретой до 180 ºС духовке.

Рецепт рогаликов на сметане

Рогалики из сметанного теста Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Сметана – 100 г

Сливочное масло – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 1.5 – 2 стакана

Разрыхлитель или сода – 0.5 ч. л.

Густое варенье – 150 г

Сухая апельсиновая цедра – 1 ч. л.

Сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

Смешать растопленное сливочное масло, сметану, яйцо и апельсиновую цедру. Муку просеять с разрыхлителем, постепенно добавить к яичной смеси и замесить мягкое тесто. Разделить тесто на 3-4 части. Каждую часть тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности и разрезать на небольшие треугольники. Сформировать рогалики, завернув внутрь по чайной ложке варенья. Выложить рогалики на противень, застеленный бумагой для выпечки. Готовить в разогретой до 180 ºС духовке около 20 минут или до золотистого цвета. Готовые рогалики слегка остудить и посыпать сахарной пудрой.

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Простой рецепт рогаликов из творожного теста

Творожные рогалики Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

150 г муки

100 г творога

100 г сливочного масла

1 щепотка соли

1 желток

2 ст. л. сахара

2 ст. л. сахара и щепотка корицы – для начинки

Способ приготовления:

В муку добавить нарезанное кубиками масло и творог. Быстро порубить ножом до образования крошки. Добавить желток, соль и сахар и замесить тесто. Скатать его в шар и, завернув в пленку, отправить в холодильник на 1 час. Раскатать тесто на присыпанной поверхности и вырезать из него треугольники. Присыпать треугольники сахаром и корицей. Сформировать рогалики. Выложить рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой, и поставить в морозильную камеру на 20 минут. Выпекать при 200 ºС около 20 минут. За это время рогалики должны подрумяниться. Остудить, по желанию посыпать рогалики просеянной сахарной пудрой и подавать к чаю.

Рогалики: рецепт без дрожжей

Бездрожжевые рогалики Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

400 г муки

110 г сахара

55 г мягкого сливочного масла

110 г сметаны

8 г соды (0,5 ст. л. без горки)

35 г растительного масла

1 яйцо

Щепотка соли

200 г джема или конфитюра

Способ приготовления:

Просеиваем в глубокую миску муку. Добавляем сахар, растительное масло, соль, яйцо и полностью размягченное сливочное масло. Соду добавляем к сметане, хорошо перемешиваем, даем постоять одну-две минуты и добавляем в тесто. Начинаем замешивать тесто в миске, руками. Когда все ингредиенты соединятся, выкладываем на стол (мукой не присыпаем) и продолжаем месить до однородного состояния. Тесто тугое, поэтому понадобятся силы. Делим тесто на две части (каждая будет порцией на противень). Пока работаем с одной частью, другая спокойно лежит в сторонке. Разминаем руками до лепешки и продолжаем раскатывать с помощью скалки до тонкого блина (толщиной в 3 мм). Смазываем полученный круг начинкой, тщательно ее распределяя и не злоупотребляя количеством у краев, иначе в духовке начнет вытекать и подгорать. С помощью ножа делим круг на 20 маленьких треугольников и каждый скручиваем в аккуратный рогалик. Выкладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазывать ничем не нужно! Размещаем рогалики на противне хвостиком вниз, чтобы не раскручивались, и сохраняем между ними место. Отправляем в духовку, разогретую до 180-190 ºС. Выпекаем 20-25 минут. Следим, чтобы рогалики подрумянились, но не подгорели. Пока выпекается первая партия, занимаемся второй частью теста. Можно использовать другую начинку для разнообразия. К тому времени, когда разберетесь со второй порцией теста, первая уже будет готова. Один противень достаем из духовке, другой в духовку отправляем. Даем рогаликам отдохнуть на противне пару минут, присыпаем сахарной пудрой и выкладываем на какое-нибудь блюдо или тарелку. Есть можно как сразу, так и в остывшем виде.

Рогалики: рецепт на кефире

Рогалики на кефире Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Кефир – 150 мл

Мука пшеничная – 375 г

Масло сливочное – 150 г

Сахар – 2 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Соль – 1 щепотка

Джем или густое варенье

Сахарная пудра – для посыпки рогаликов

Ванилин – 1 г

Масло растительное – для смазывания противня

Способ приготовления:

В кефир добавляем соду, хорошо перемешиваем. Оставляем на 10-15 минут. В муку добавляем соль, ванилин и нарезанное холодное масло. Перетираем руками в мелкую крошку. Соединяем масляную крошку с сахаром и кефиром. Замешиваем мягкое тесто. Делим тесто на три части, каждую раскатываем в круг диаметром 23-24 см. Разрезаем круг на 8 частей. Выкладываем на каждую часть по 1 ч. л. начинки и формируем рогалики. Выкладываем сформированные рогалики на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. Выпекаем при 180 ºС в течение 25 минут, до зарумянивания. По желанию посыпаем просеянной сахарной пудрой.

Рогалики песочные: рецепт

Рогалики из песочного теста Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 яйцо

200 г муки

2-3 ст. л. сахара

Щепотка соли

1 ст. л. сметаны

100 г сливочного масла

3 ст. л. любого варенья, джема или повидла

1 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления:

Выложите в чашу миксера порезанное кусочками холодное сливочное масло. Вбейте яйцо, всыпьте сахар и щепотку соли. Добавьте столовую ложку сметаны и муку. Включите миксер и начните замешивать тесто. Затем вручную соберите его в шар. Разогрейте духовку на 180 ºС. Застелите противень пекарской бумагой. Разделите тесто на две равные части и каждую часть скатайте в шар. Постелите на стол еще один лист пекарской бумаги. На бумагу выложите шарик теста и раскатайте его скалкой в тонкую круглую лепешку примерно 28-30 сантиметров в диаметре. Разрежьте ножом тесто сначала крест-накрест на 4 части. Потом прорежьте каждую четверть еще пополам. У вас получится 8 примерно равных треугольников. На широкий край каждого треугольника выложите чайной ложкой начинку – варенье или повидло. Затем аккуратно подогните край, закрывая начинку. А затем прокатите тесто к центру, сворачивая рулетом. Получившийся рогалик переложите на противень. Точно так же, от края к центру, скатайте остальные рогалики. Затем тоже самое сделайте со второй половиной теста. Поставьте противень в духовку и выпекайте рогалики 20 минут. Готовые рогалики снимите с противня. Переложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой.

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