10 страв з кускусом, про які ви могли не здогадуватися
Це можуть бути не тільки салати, а й каші, запіканки, і навіть голубці
Що таке кускус – це альтернатива макаронам, його так само отримують з твердої пшениці. Зловживати ним дієтологи не рекомендують, але раз на тиждень можна. Це справді смачно. 10 несподіваних страв, в яких можна сміливо використовувати кускус, знайдете нижче.
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Кускус з морквою для дітей
Інгредієнти
- 150 г – кускус
- 1 шт. – 1 морква
- 1 ч. л. – олія
- 15 г – вершкове масло
- горіх волоський, кориця – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити кускус. Моркву натерти на крупній тертці й тушкувати на олії з вершковим маслом до готовності.
- Додати в кашу моркву, посипати горіхами і корицею. Прикрасити медом.
Суп з куркою і кускусом
Інгредієнти
- 2 шт. – стегенце
- по 1 шт. – морква, картопля
- кускус – жменя
- 1 шт. – болгарський перець
- вершкове масло
- зелень, сіль, чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Курячі стегенця зварити в трохи підсоленій воді.
- Овочі помити, очистити і нарізати. Додати до готового бульйону, зварити.
- Наприкінці додати кускус і вершкове масло. Варити 5 хвилин. Додати спеції за смаком і зелень.
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Салат з гранатом, кускусом і баклажаном
Інгредієнти
- 150 г – кускусу
- 200 мл – води (окріп)
- 1 шт. – середній баклажан
- зерна половини граната
- свіже листя кінзи
- жменя кедрових горіхів
- оливкова олія
- сіль перець
- половина і цедра лимона
Спосіб приготування
- На сковороді розігріти оливкову олію. Викласти кедрові горішки, додати кускус. Обсмажити до золотавого кольору.
- Викласти в каструлю, додати цедру лимона і залити окропом.
- Дати настоятися 7-10 хвилин. Потім перемішати виделкою.
- Баклажан нарізати тонкими пластинами (0,5 см), злегка підсолити, почекати, доки пустять сік і промокнути паперовим рушником.
- Пластини спекти на грилі, або в духовій шафі, або обсмажити на сковороді з додаванням оливкової олії. розрізати на 3-4 частини.
- Змішати у великій чашці кускус, баклажани і зерна граната. Додати кінзу, сік лайма, посолити, поперчити.
Кускус з бринзою і помідорами
Інгредієнти
- Кускус – 100 г
- Бринза солона – 100 г
- Помідор – 2 шт.
- Червона цибуля – 20 г
- Кілька крапель лимонного соку
- Вершкове масло
- Сіль перець
Спосіб приготування
- Кускус залити 300 мл окропу, дати настоятися кілька хвилин.
- Дрібно нарізати цибулю, посипати сіллю і скропити лимонним соком.
- Помідор нарізати невеликими кубиками, другий – кружальцями.
- Коли кускус вбере всю воду, додати вершкове масло.
- Додати половину розім'ятої виделкою бринзи, цибулю і помідори, перемішати.
- Прикрасити кружальцями помідора і бринзою, щедро посипавши перцем.
Кускус з фаршем
Інгредієнти
- 300 г – фаршу
- 300 г – кускусу
- по 1 шт. – болгарського перцю, цибулю
- 1 зуб. – часник
- приправи – за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю, часник і перець почистити і порізати кубиками, злегка обсмажити. Додати фарш, посолити, поперчити. Тушкувати до готовності фаршу.
- Додати води, накрити кришкою. Щойно вода закипить, тушкувати ще 5 хвилин.
- Додати кускус, перемішати, закрити кришкою і вимкнути вогонь.
- Прикрасити за смаком.
Кускус з овочами
Інгредієнти
- 200 г – кускус
- по 1 шт. – червона цибуля, баклажан
- половина великого болгарського перцю
- 3 ст. л. – оливкової олії
- сіль, перець, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець – невеликим кубиком, баклажан – брусочками.
- На середньому вогні розігріти сковороду з оливковою олією, додати цибулю і болгарський перець, обсмажити 3-4 хвилини. Додати баклажан, перемішати. Додати спеції, накрити кришкою, готувати 5-7 хвилин.
- Кускус запарити, згідно з інструкцією на упаковці, додати до овочів, перемішати і дати настоятися 5 хвилин.
Запіканка з кускусом і ягодами
Інгредієнти
- 300 г сиру
- 1/2 склянки кускусу
- 2-3 ст. л. цукру
- ванілін
- 2 яйця
- 1/3 склянки ягід
- цукрова пудра
Спосіб приготування
- Сир ретельно розтерти виделкою разом з цукром, ваніліном і яєчними жовтками.
- Яєчні білки збити в щільну піну в окремій мисці.
- Кускус залити окропом, накрити кришкою і дати постояти 5 хвилин.
- Остиглий кускус додати в сир, перемішати.
- Акуратно ввести збиті білки, перемішати силіконовою лопаткою знизу вгору.
- Наприкінці додати ягоди.
- Викласти сирну масу в змащену маслом форму і запікати за температури 180 градусів близько 30 хвилин.
- Перед подачею запіканку остудити, посипати цукровою пудрою і розрізати на порційні шматки.
Ліниві голубці з кускусом
Інгредієнти на 4 порції
- 400 г змішаного фаршу
- 400 г білокачанної капусти
- 100 г кускусу
- 200 мл молока
- 100 мл вершків
- 100 мл томатного соусу, кетчупу або солодкої аджики
- 2 яйця
- пучок зеленої цибулі
- сметана
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Капусту дрібно нашаткувати і залити окропом на 3-4 хвилини, після чого рідину злити.
- Кускус залити склянкою гарячої води і залишити на 5 хвилин під кришкою.
- М'ясний фарш змішати з капустою, кускусом, дрібно порізаною цибулею. Додати яйця, сіль і перець за смаком, ретельно перемішати до отримання однорідної маси.
- З готового фаршу сформувати м'ясні кульки. Викласти в форму для запікання в один шар.
- В окремій мисці з'єднати молоко, вершки і томатний соус. Залити отриманою сумішшю голубці.
- Накрити форму фольгою і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин, після чого зняти фольгу і готувати ще 15-20 хвилин.
- Подати ліниві голубці зі сметаною і свіжою зеленню.
Кускус з куркою і овочами в мультиварці
Інгредієнти
- 350 г кускусу
- 500 г курячого філе
- 1 цукіні
- 1 баклажан
- 1 морква
- 1 солодкий перець
- 1 цибулина
- олія
- сіль, перець
Спосіб приготування
- Куряче філе нарізати кубиками. Обсмажити, періодично помішуючи, в змащеній олією чаші мультиварки 12 хвилин в режимі "Смаження".
- Цибулю дрібно порубати, а інші овочі нарізати кубиками. Додати в мультиварку до курячого філе, встановити режим "Тушкування" і готувати 20 хвилин.
- Влити 500 мл води, вимкнути програму "Тушкування" і на розігріві дочекатися закипання.
- У киплячу воду додати кускус, перемішати і вимкнути мультиварку. Залишити на 10 хвилин для набухання під закритою кришкою.
- Перемішати і подавати.
Кускус з горіхами і сухофруктами
Інгредієнти
- 200 г кускус
- 50 г чорносливу або фініків
- жменя родзинок
- суміш горіхів
- мед
- оливкова олія
- сіль
- свіжа м'ята
Спосіб приготування
- Запарити кускус окропом і посолити. Накрити миску і залишити на 5 хвилин.
- На оливковій олії обсмажити родзинки і чорнослив. Коли родзинки трохи розбухнуть, додати горіхи, прогріти 1 хвилину і висипати в сковороду готовий кускус. Перемішати і перекласти на тарілку.
- Полити кускус медом і прикрасити гілочкою свіжої м'яти.
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