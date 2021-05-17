Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

10 страв з кускусом, про які ви могли не здогадуватися

Сьогодні, 13:11

Це можуть бути не тільки салати, а й каші, запіканки, і навіть голубці

Страви з кускусом
Страви з кускусом

Що таке кускус – це альтернатива макаронам, його так само отримують з твердої пшениці. Зловживати ним дієтологи не рекомендують, але раз на тиждень можна. Це справді смачно. 10 несподіваних страв, в яких можна сміливо використовувати кускус, знайдете нижче.

Якщо у вас є завдання знайти найоригінальніший подарунок, шукайте ідеї в нашому календарі травневих свят.

Кускус з морквою для дітей

Фото: instagram.com/yuli__cooks/

Інгредієнти

  • 150 г – кускус
  • 1 шт. – 1 морква
  • 1 ч. л. – олія
  • 15 г – вершкове масло
  • горіх волоський, кориця – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити кускус. Моркву натерти на крупній тертці й тушкувати на олії з вершковим маслом до готовності.
  2. Додати в кашу моркву, посипати горіхами і корицею. Прикрасити медом.

Суп з куркою і кускусом

Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Інгредієнти

  • 2 шт. – стегенце
  • по 1 шт. – морква, картопля
  • кускус – жменя
  • 1 шт. – болгарський перець
  • вершкове масло
  • зелень, сіль, чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Курячі стегенця зварити в трохи підсоленій воді.
  2. Овочі помити, очистити і нарізати. Додати до готового бульйону, зварити.
  3. Наприкінці додати кускус і вершкове масло. Варити 5 хвилин. Додати спеції за смаком і зелень.

Читайте також:
5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Салат з гранатом, кускусом і баклажаном

Фото: instagram.com/prosto_em_doma/

Інгредієнти

  • 150 г – кускусу
  • 200 мл – води (окріп)
  • 1 шт. – середній баклажан
  • зерна половини граната
  • свіже листя кінзи
  • жменя кедрових горіхів
  • оливкова олія
  • сіль перець
  • половина і цедра лимона

Спосіб приготування

  1. На сковороді розігріти оливкову олію. Викласти кедрові горішки, додати кускус. Обсмажити до золотавого кольору.
  2. Викласти в каструлю, додати цедру лимона і залити окропом.
  3. Дати настоятися 7-10 хвилин. Потім перемішати виделкою.
  4. Баклажан нарізати тонкими пластинами (0,5 см), злегка підсолити, почекати, доки пустять сік і промокнути паперовим рушником.
  5. Пластини спекти на грилі, або в духовій шафі, або обсмажити на сковороді з додаванням оливкової олії. розрізати на 3-4 частини.
  6. Змішати у великій чашці кускус, баклажани і зерна граната. Додати кінзу, сік лайма, посолити, поперчити.

Кускус з бринзою і помідорами

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Інгредієнти

  • Кускус – 100 г
  • Бринза солона – 100 г
  • Помідор – 2 шт.
  • Червона цибуля – 20 г
  • Кілька крапель лимонного соку
  • Вершкове масло
  • Сіль перець

Спосіб приготування

  1. Кускус залити 300 мл окропу, дати настоятися кілька хвилин.
  2. Дрібно нарізати цибулю, посипати сіллю і скропити лимонним соком.
  3. Помідор нарізати невеликими кубиками, другий – кружальцями.
  4. Коли кускус вбере всю воду, додати вершкове масло.
  5. Додати половину розім'ятої виделкою бринзи, цибулю і помідори, перемішати.
  6. Прикрасити кружальцями помідора і бринзою, щедро посипавши перцем.

Кускус з фаршем

Фото: instagram.com/orelvalia90/

Інгредієнти

  • 300 г – фаршу
  • 300 г – кускусу
  • по 1 шт. – болгарського перцю, цибулю
  • 1 зуб. – часник
  • приправи – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цибулю, часник і перець почистити і порізати кубиками, злегка обсмажити. Додати фарш, посолити, поперчити. Тушкувати до готовності фаршу.
  2. Додати води, накрити кришкою. Щойно вода закипить, тушкувати ще 5 хвилин.
  3. Додати кускус, перемішати, закрити кришкою і вимкнути вогонь.
  4. Прикрасити за смаком.

Читайте також:
Три рецепти всесвітньо відомих салатів – "Кобба", "Шопського" і "Табула"

Кускус з овочами

Фото: instagram.com/dorado_iz_avocado/

Інгредієнти

  • 200 г – кускус
  • по 1 шт. – червона цибуля, баклажан
  • половина великого болгарського перцю
  • 3 ст. л. – оливкової олії
  • сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець – невеликим кубиком, баклажан – брусочками.
  2. На середньому вогні розігріти сковороду з оливковою олією, додати цибулю і болгарський перець, обсмажити 3-4 хвилини. Додати баклажан, перемішати. Додати спеції, накрити кришкою, готувати 5-7 хвилин.
  3. Кускус запарити, згідно з інструкцією на упаковці, додати до овочів, перемішати і дати настоятися 5 хвилин.

Запіканка з кускусом і ягодами

Запіканка з вишнею
Запіканка з вишнею
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г сиру
  • 1/2 склянки кускусу
  • 2-3 ст. л. цукру
  • ванілін
  • 2 яйця
  • 1/3 склянки ягід
  • цукрова пудра

Спосіб приготування

  1. Сир ретельно розтерти виделкою разом з цукром, ваніліном і яєчними жовтками.
  2. Яєчні білки збити в щільну піну в окремій мисці.
  3. Кускус залити окропом, накрити кришкою і дати постояти 5 хвилин.
  4. Остиглий кускус додати в сир, перемішати.
  5. Акуратно ввести збиті білки, перемішати силіконовою лопаткою знизу вгору.
  6. Наприкінці додати ягоди.
  7. Викласти сирну масу в змащену маслом форму і запікати за температури 180 градусів близько 30 хвилин.
  8. Перед подачею запіканку остудити, посипати цукровою пудрою і розрізати на порційні шматки.

Ліниві голубці з кускусом

Фото: Depositphotos

Інгредієнти на 4 порції

  • 400 г змішаного фаршу
  • 400 г білокачанної капусти
  • 100 г кускусу
  • 200 мл молока
  • 100 мл вершків
  • 100 мл томатного соусу, кетчупу або солодкої аджики
  • 2 яйця
  • пучок зеленої цибулі
  • сметана
  • сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Капусту дрібно нашаткувати і залити окропом на 3-4 хвилини, після чого рідину злити.
  2. Кускус залити склянкою гарячої води і залишити на 5 хвилин під кришкою.
  3. М'ясний фарш змішати з капустою, кускусом, дрібно порізаною цибулею. Додати яйця, сіль і перець за смаком, ретельно перемішати до отримання однорідної маси.
  4. З готового фаршу сформувати м'ясні кульки. Викласти в форму для запікання в один шар.
  5. В окремій мисці з'єднати молоко, вершки і томатний соус. Залити отриманою сумішшю голубці.
  6. Накрити форму фольгою і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин, після чого зняти фольгу і готувати ще 15-20 хвилин.
  7. Подати ліниві голубці зі сметаною і свіжою зеленню.

Кускус з куркою і овочами в мультиварці

Кускус з куркою та овочами
Кускус з куркою та овочами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 350 г кускусу
  • 500 г курячого філе
  • 1 цукіні
  • 1 баклажан
  • 1 морква
  • 1 солодкий перець
  • 1 цибулина
  • олія
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Куряче філе нарізати кубиками. Обсмажити, періодично помішуючи, в змащеній олією чаші мультиварки 12 хвилин в режимі "Смаження".
  2. Цибулю дрібно порубати, а інші овочі нарізати кубиками. Додати в мультиварку до курячого філе, встановити режим "Тушкування" і готувати 20 хвилин.
  3. Влити 500 мл води, вимкнути програму "Тушкування" і на розігріві дочекатися закипання.
  4. У киплячу воду додати кускус, перемішати і вимкнути мультиварку. Залишити на 10 хвилин для набухання під закритою кришкою.
  5. Перемішати і подавати.

Кускус з горіхами і сухофруктами

Кускус з горіхами і сухофруктами
Кускус з горіхами і сухофруктами
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 200 г кускус
  • 50 г чорносливу або фініків
  • жменя родзинок
  • суміш горіхів
  • мед
  • оливкова олія
  • сіль
  • свіжа м'ята

Спосіб приготування

  1. Запарити кускус окропом і посолити. Накрити миску і залишити на 5 хвилин.
  2. На оливковій олії обсмажити родзинки і чорнослив. Коли родзинки трохи розбухнуть, додати горіхи, прогріти 1 хвилину і висипати в сковороду готовий кускус. Перемішати і перекласти на тарілку.
  3. Полити кускус медом і прикрасити гілочкою свіжої м'яти.

Тут знайдете 10 рецептів страв з булгуром.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Булгур, кускус чи кіноа? Розбираємося з дієтологом, яку кашу краще обрати Пшоно - це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують Полента - прекрасна альтернатива звичним гречці та вівсянці Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція Вівсянка - вся правда найранковішу кашу та з чим її треба поєднувати
рецепти салат голубці запіканка кускус
Реклама

Новини партнерів

Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Знаки Зодиака, которые никогда не пойдут налево
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых

Популярні статті

Сьогодні, 07:30Смачно

7 салатів з молодою капустою, які зобов'язані опинитися на вашому столі

Вчора, 10:54Зірково

Колишня дружина DZIDZIO погрожувала Олі Цибульській: співачку цькували в соцмережах

Вчора, 10:37Модно

Як зробити обновки зі старих речей: 10 креативних лайфхаків з фото

15 травняNo Stress

ТОП-5 віскі, які варто спробувати в житті

15 травняЗірково

Стримуйте сльози! Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге (фото)

15 травняЗірково

Чому Юля Зайка повернулася в Холостяк і як відреагували глядачі

15 травняЗірково

До Дня сім'ї: ТОП-10 найміцніших пар українського шоу-бізнесу

15 травняЗірково

Просто жесть: як Дарина Ставнича попрощалася з Холостяком

15 травняЗірково

Тіна Кароль поїде на Слов'янський базар, де відмовилися виступати Винник і MARUV

15 травняСмачно

Сніданок по-фінськи – приготуємо і спробуємо ліниві фінські млинці

15 травняEvents

Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

14 травняЗірково

Юля Зайка повернулася на проєкт і познайомилася з мамою Холостяка: як все пройшло

14 травняЗірково

Українка на Міс Всесвіт представила національний костюм завважки 7 кг! (відео)

14 травняЗірково

Приходько про скандал Лорак з Меладзе: Завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру

14 травняЗірково

Анастасія Волочкова вперше показала того самого Олега з Instagram

14 травняСмачно

5 рецептів перших страв зі щавлем – від українського класичного борщу до французького супу

Новини партнерів

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти