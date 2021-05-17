10 страв з кускусом, про які ви могли не здогадуватися

Це можуть бути не тільки салати, а й каші, запіканки, і навіть голубці

Страви з кускусом

Що таке кускус – це альтернатива макаронам, його так само отримують з твердої пшениці. Зловживати ним дієтологи не рекомендують, але раз на тиждень можна. Це справді смачно. 10 несподіваних страв, в яких можна сміливо використовувати кускус, знайдете нижче.

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Кускус з морквою для дітей

Фото: instagram.com/yuli__cooks/

Інгредієнти

150 г – кускус

1 шт. – 1 морква

1 ч. л. – олія

15 г – вершкове масло

горіх волоський, кориця – за смаком

Спосіб приготування

Відварити кускус. Моркву натерти на крупній тертці й тушкувати на олії з вершковим маслом до готовності. Додати в кашу моркву, посипати горіхами і корицею. Прикрасити медом.

Суп з куркою і кускусом

Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Інгредієнти

2 шт. – стегенце

по 1 шт. – морква, картопля

кускус – жменя

1 шт. – болгарський перець

вершкове масло

зелень, сіль, чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Курячі стегенця зварити в трохи підсоленій воді. Овочі помити, очистити і нарізати. Додати до готового бульйону, зварити. Наприкінці додати кускус і вершкове масло. Варити 5 хвилин. Додати спеції за смаком і зелень.

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Салат з гранатом, кускусом і баклажаном

Фото: instagram.com/prosto_em_doma/

Інгредієнти

150 г – кускусу

200 мл – води (окріп)

1 шт. – середній баклажан

зерна половини граната

свіже листя кінзи

жменя кедрових горіхів

оливкова олія

сіль перець

половина і цедра лимона

Спосіб приготування

На сковороді розігріти оливкову олію. Викласти кедрові горішки, додати кускус. Обсмажити до золотавого кольору. Викласти в каструлю, додати цедру лимона і залити окропом. Дати настоятися 7-10 хвилин. Потім перемішати виделкою. Баклажан нарізати тонкими пластинами (0,5 см), злегка підсолити, почекати, доки пустять сік і промокнути паперовим рушником. Пластини спекти на грилі, або в духовій шафі, або обсмажити на сковороді з додаванням оливкової олії. розрізати на 3-4 частини. Змішати у великій чашці кускус, баклажани і зерна граната. Додати кінзу, сік лайма, посолити, поперчити.

Кускус з бринзою і помідорами

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Інгредієнти

Кускус – 100 г

Бринза солона – 100 г

Помідор – 2 шт.

Червона цибуля – 20 г

Кілька крапель лимонного соку

Вершкове масло

Сіль перець

Спосіб приготування

Кускус залити 300 мл окропу, дати настоятися кілька хвилин. Дрібно нарізати цибулю, посипати сіллю і скропити лимонним соком. Помідор нарізати невеликими кубиками, другий – кружальцями. Коли кускус вбере всю воду, додати вершкове масло. Додати половину розім'ятої виделкою бринзи, цибулю і помідори, перемішати. Прикрасити кружальцями помідора і бринзою, щедро посипавши перцем.

Кускус з фаршем

Фото: instagram.com/orelvalia90/

Інгредієнти

300 г – фаршу

300 г – кускусу

по 1 шт. – болгарського перцю, цибулю

1 зуб. – часник

приправи – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю, часник і перець почистити і порізати кубиками, злегка обсмажити. Додати фарш, посолити, поперчити. Тушкувати до готовності фаршу. Додати води, накрити кришкою. Щойно вода закипить, тушкувати ще 5 хвилин. Додати кускус, перемішати, закрити кришкою і вимкнути вогонь. Прикрасити за смаком.

Кускус з овочами

Фото: instagram.com/dorado_iz_avocado/

Інгредієнти

200 г – кускус

по 1 шт. – червона цибуля, баклажан

половина великого болгарського перцю

3 ст. л. – оливкової олії

сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями, болгарський перець – невеликим кубиком, баклажан – брусочками. На середньому вогні розігріти сковороду з оливковою олією, додати цибулю і болгарський перець, обсмажити 3-4 хвилини. Додати баклажан, перемішати. Додати спеції, накрити кришкою, готувати 5-7 хвилин. Кускус запарити, згідно з інструкцією на упаковці, додати до овочів, перемішати і дати настоятися 5 хвилин.

Запіканка з кускусом і ягодами

Запіканка з вишнею Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г сиру

1/2 склянки кускусу

2-3 ст. л. цукру

ванілін

2 яйця

1/3 склянки ягід

цукрова пудра

Спосіб приготування

Сир ретельно розтерти виделкою разом з цукром, ваніліном і яєчними жовтками. Яєчні білки збити в щільну піну в окремій мисці. Кускус залити окропом, накрити кришкою і дати постояти 5 хвилин. Остиглий кускус додати в сир, перемішати. Акуратно ввести збиті білки, перемішати силіконовою лопаткою знизу вгору. Наприкінці додати ягоди. Викласти сирну масу в змащену маслом форму і запікати за температури 180 градусів близько 30 хвилин. Перед подачею запіканку остудити, посипати цукровою пудрою і розрізати на порційні шматки.

Ліниві голубці з кускусом

Фото: Depositphotos

Інгредієнти на 4 порції

400 г змішаного фаршу

400 г білокачанної капусти

100 г кускусу

200 мл молока

100 мл вершків

100 мл томатного соусу, кетчупу або солодкої аджики

2 яйця

пучок зеленої цибулі

сметана

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашаткувати і залити окропом на 3-4 хвилини, після чого рідину злити. Кускус залити склянкою гарячої води і залишити на 5 хвилин під кришкою. М'ясний фарш змішати з капустою, кускусом, дрібно порізаною цибулею. Додати яйця, сіль і перець за смаком, ретельно перемішати до отримання однорідної маси. З готового фаршу сформувати м'ясні кульки. Викласти в форму для запікання в один шар. В окремій мисці з'єднати молоко, вершки і томатний соус. Залити отриманою сумішшю голубці. Накрити форму фольгою і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин, після чого зняти фольгу і готувати ще 15-20 хвилин. Подати ліниві голубці зі сметаною і свіжою зеленню.

Кускус з куркою і овочами в мультиварці

Кускус з куркою та овочами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

350 г кускусу

500 г курячого філе

1 цукіні

1 баклажан

1 морква

1 солодкий перець

1 цибулина

олія

сіль, перець

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати кубиками. Обсмажити, періодично помішуючи, в змащеній олією чаші мультиварки 12 хвилин в режимі "Смаження". Цибулю дрібно порубати, а інші овочі нарізати кубиками. Додати в мультиварку до курячого філе, встановити режим "Тушкування" і готувати 20 хвилин. Влити 500 мл води, вимкнути програму "Тушкування" і на розігріві дочекатися закипання. У киплячу воду додати кускус, перемішати і вимкнути мультиварку. Залишити на 10 хвилин для набухання під закритою кришкою. Перемішати і подавати.

Кускус з горіхами і сухофруктами

Кускус з горіхами і сухофруктами Фото: freepik.com

Інгредієнти

200 г кускус

50 г чорносливу або фініків

жменя родзинок

суміш горіхів

мед

оливкова олія

сіль

свіжа м'ята

Спосіб приготування

Запарити кускус окропом і посолити. Накрити миску і залишити на 5 хвилин. На оливковій олії обсмажити родзинки і чорнослив. Коли родзинки трохи розбухнуть, додати горіхи, прогріти 1 хвилину і висипати в сковороду готовий кускус. Перемішати і перекласти на тарілку. Полити кускус медом і прикрасити гілочкою свіжої м'яти.

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