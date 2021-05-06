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Ці 13 помилок заважають приготувати смачну їжу в мультиварці

Сьогодні, 12:58

Не відкривайте кришку в процесі, якщо того не вимагає рецепт, і не кладіть у чашу забагато інгредієнтів

Мультиварка – допомога для тих, хто цінує час і разом з цим любить смачно поїсти. З нею ми готуємо не лише звичну їжу, з її допомогою можна зробити ніжну м'яку рикоту. Як правило, все, що з мультиварки, є смачним. Але іноді буває навпаки. Це все через помилки, яких ми припускаємося. Їх треба знати ну й виправляти.

Помилка №1. Ви занадто часто піднімаєте кришку.

Не піднімайте кришку, щоби подивитися, як там справи, якщо цього не вимагає ваш рецепт. Наприклад, коли слід додати інгредієнт або спецію. Справа в тому, що коли ви відкриєте кришку в не той час, усе тепло, накопичене всередині, буде втрачено. Тому на приготування вашого рецепта знадобиться більше часу.

Помилка №2. Додаєте занадто багато рідини.

Якщо ви додасте в рецепт багато рідини, вона нагріється, з'явиться конденсат, що стікатиме з кришки в їжу, роблячи її занадто рідкою. Якщо ви бачите, що рідини забагато, злийте зайву перед приготуванням.

Помилка №3. Додаєте вино, не випаровуючи алкоголь.

Якщо рецепт вимагає присутності вина, мультиварка не нагрівається настільки, щоб випарувати алкоголь, тому є ризик отримати його сильний присмак. Спочатку доведіть вино до кипіння в каструлі на плиті, перш ніж додавати його в мультиварку.

Помилка №4. Передчасно додаєте кисломолочні продукти.

Якщо до вашого рецепта входять молочні продукти, такі як вершки або йогурт, додайте їх наприкінці, щоб вони повністю нагрілися, приблизно за 30 хвилин до закінчення процесу приготування.

Помилка №5. Додаєте макарони, не проваривши їх заздалегідь.

Не всі продукти готуються до досконалості в мультиварці, і паста – одна з них. Спочатку требао проварити макарони до стану al dente, потім злити воду і промити холодною водою.

Помилка №6. Не обсмажуєте м'ясо перед тим, як відправити його в мультиварку.

У деяких мультиварках є вбудована функція обсмажування. В інших такої функції може не бути. Тому обсмажування м'яса додасть текстуру, колір і аромат. Не забувайте спочатку підсмажити м'ясо на сильному вогні, на плиті або в мультиварці.

Помилка №7. Кладете в чашу занадто багато інгредієнтів.

Не переповнюйте мультиварку, якщо хочете, щоб їжа була рівномірно приготовленою. Коли ви готуєте м'ясо та овочі, виходить занадто багато рідини. Завжди розраховуйте кількість інгредієнтів, або купіть мультиварку потрібних вам розмірів. Намагайтеся заповнювати мультиварку не більше ніж на дві третини.

Помилка №8. Додаєте мало спецій.

Якщо рецепт вимагає тривалого приготування, то смак спецій може розгубитися в процесі. Експерти радять не боятися додавати спеції за такою пропорцією – плюс 1 столова ложка до того, що вже є в страві.

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Помилка №9. Додаєте соковиті овочі занадто рано.

Овочі, які відносно швидко готуються на плиті, слід додавати наприкінці часу приготування в мультиварці, приблизно за 30 хвилин до закінчення процесу. Це стосується кабачків, грибів, зеленого гороху, квасолі. Інакше вони розваряться і розваляться.

Помилка №10. Нерівномірно викладаєте інгредієнти.

Якщо ваші інгредієнти приготовлені нерівномірно, отже, ви неправильно їх виклали. Почніть з коренеплодів на дні чаші, вони готуються довше. Якщо додати м'ясо поверх овочів, м'ясний сік стікатиме на овочі, що додасть їм більше аромату.

Помилка №11. Не обсмажуєте цибулю заздалегідь.

Страва отримає ідеальний смак, якщо спочатку обсмажити цибулю на плиті, а потім додати в мультиварку. В іншому разі у вас може вийти смак вареної цибулі, а не те, що вам потрібно.

Помилка №12. Не обрізаєте жирові прошарки у м'яса.

Величезна кількість жиру в страві – результат того, що ви не обробили м'ясо заздалегідь. Якщо готуєте баранину, обов'язково видаляйте зайвий жир.

Помилка №13. Ви занадто рано додаєте зелень.

Якщо робите це, то свіжі трави втратять свій аромат і смак. Зелень потрібно додавати, коли їжа повністю приготується. Це не стосується сушених трав – лаврового листя або чебрецю.

За матеріалами: Lovefood.com.

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