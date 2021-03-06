Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня

Головне в цьому рецепті – оформлення, сам салат може бути абсолютно будь-яким

Салат "Фіалки" – прекрасний рецепт на 8 Березня. Завдяки оригінальному оформленню може здатися, що на столі – справжній вазон. Насправді під "фіалками" з редису ховається смачний салат.

Приготувати такий салат – зовсім не складно, а ефект "вау" гарантований.

Найкращі ідеї для подарунків на 8 Березня мамі, бабусі, дружини, сестри, дівчині, подрузі і колезі шукайте в нашому весняному календарі.

Салат "Фіалки" на 8 Березня

Салат у вигляді фіалок Фото: Depositphotos

Складові:

300 г капусти

150 г свіжих огірків

150 г редиски

1 яйце

75 мл майонезу

Жменя листочків молодого шпинату

Пір'я зеленої цибулі

Сіль за смаком

Рецепт приготування:

Редис помийте і наріжте тонкими, майже прозорими кружечками. На кожному кружечку зробіть ножем надріз до середини. З'єднайте, використовуючи надрізи, по 4-5 пелюсток разом. Ще один скрутіть трубочкою. Якщо пелюстка не приймає потрібну форму, скріпіть її зубочисткою і покладіть на хвилину в крижану воду. Після цього заберіть зубочистку. Решту редиса й огірків поріжте соломкою. Капусту наріжте тонкою соломкою, а цибулю подрібніть. З'єднайте разом нарізані овочі, половину зеленої цибулі, додайте майонез, сіль за смаком і добре перемішайте. Викладіть інгредієнти в салатник і посипте зверху цибулею, що лишилася. По краях прикрасьте листочками шпинату. У центр салату викладіть фіалки з редису. Серединку квітки посипте вареним тертим жовтком яйця. Смачного!

Як вибрати хороший і бюджетний букет квітів – дивіться у відео:

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