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Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня

Сьогодні, 13:04

Головне в цьому рецепті – оформлення, сам салат може бути абсолютно будь-яким

Салат "Фіалки" – прекрасний рецепт на 8 Березня. Завдяки оригінальному оформленню може здатися, що на столі – справжній вазон. Насправді під "фіалками" з редису ховається смачний салат.

Приготувати такий салат – зовсім не складно, а ефект "вау" гарантований.

Салат "Фіалки" на 8 Березня

Салат у вигляді фіалок
Салат у вигляді фіалок
Фото: Depositphotos

Складові:

  • 300 г капусти
  • 150 г свіжих огірків
  • 150 г редиски
  • 1 яйце
  • 75 мл майонезу
  • Жменя листочків молодого шпинату
  • Пір'я зеленої цибулі
  • Сіль за смаком

Рецепт приготування:

  1. Редис помийте і наріжте тонкими, майже прозорими кружечками. На кожному кружечку зробіть ножем надріз до середини. З'єднайте, використовуючи надрізи, по 4-5 пелюсток разом. Ще один скрутіть трубочкою. Якщо пелюстка не приймає потрібну форму, скріпіть її зубочисткою і покладіть на хвилину в крижану воду. Після цього заберіть зубочистку.
  2. Решту редиса й огірків поріжте соломкою.
  3. Капусту наріжте тонкою соломкою, а цибулю подрібніть.
  4. З'єднайте разом нарізані овочі, половину зеленої цибулі, додайте майонез, сіль за смаком і добре перемішайте.
  5. Викладіть інгредієнти в салатник і посипте зверху цибулею, що лишилася. По краях прикрасьте листочками шпинату.
  6. У центр салату викладіть фіалки з редису. Серединку квітки посипте вареним тертим жовтком яйця. Смачного!

Як вибрати хороший і бюджетний букет квітів – дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати класичний салат "Мімоза" до 8 Березня. Крім того, склали меню на 8 Березня з 5 святковими рецептами.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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Джерело: Сьогодні
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