Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня
Головне в цьому рецепті – оформлення, сам салат може бути абсолютно будь-яким
Салат "Фіалки" – прекрасний рецепт на 8 Березня. Завдяки оригінальному оформленню може здатися, що на столі – справжній вазон. Насправді під "фіалками" з редису ховається смачний салат.
Приготувати такий салат – зовсім не складно, а ефект "вау" гарантований.
- Найкращі ідеї для подарунків на 8 Березня мамі, бабусі, дружини, сестри, дівчині, подрузі і колезі шукайте в нашому весняному календарі.
Салат "Фіалки" на 8 Березня
Складові:
- 300 г капусти
- 150 г свіжих огірків
- 150 г редиски
- 1 яйце
- 75 мл майонезу
- Жменя листочків молодого шпинату
- Пір'я зеленої цибулі
- Сіль за смаком
Рецепт приготування:
- Редис помийте і наріжте тонкими, майже прозорими кружечками. На кожному кружечку зробіть ножем надріз до середини. З'єднайте, використовуючи надрізи, по 4-5 пелюсток разом. Ще один скрутіть трубочкою. Якщо пелюстка не приймає потрібну форму, скріпіть її зубочисткою і покладіть на хвилину в крижану воду. Після цього заберіть зубочистку.
- Решту редиса й огірків поріжте соломкою.
- Капусту наріжте тонкою соломкою, а цибулю подрібніть.
- З'єднайте разом нарізані овочі, половину зеленої цибулі, додайте майонез, сіль за смаком і добре перемішайте.
- Викладіть інгредієнти в салатник і посипте зверху цибулею, що лишилася. По краях прикрасьте листочками шпинату.
- У центр салату викладіть фіалки з редису. Серединку квітки посипте вареним тертим жовтком яйця. Смачного!
Як вибрати хороший і бюджетний букет квітів – дивіться у відео:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати класичний салат "Мімоза" до 8 Березня. Крім того, склали меню на 8 Березня з 5 святковими рецептами.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше