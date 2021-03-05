Пів мільйона гривень за вечір! Як влаштувати побачення мрії 8 Березня

Готель обійдеться у 431 360 гривень, а вечеря — у 62 825 гривень

Кажуть, що на 8 Березня жінок дивують тільки тюльпанами. Але насправді, найкращий сюрприз – це емоції, які вони можуть отримати, якщо влаштувати побачення мрії. Ми зібрали гайд-лист такого побачення. Його оцінять ті, хто любить шик і, звичайно, готові попрощатися з 494 785 гривнями за вечір.

Спойлер: це буде класичне побачення, як в кіно. Спочатку вишуканий ресторан, потім елітне таксі, а на фінал — розкішний готель та найдорожчий номер. Повірте, кінцевий чек за дорогу казку шокує, але багатьом сподобається.

Почнемо з першої локації

І це японський ресторан Ikigai при готелі Premier Palace, в якому подають найдорожчого камчатського краба у Києві. Правда, привезений він з Норвегії. І ціна заморського делікатесу за 1 кілограм – 6 650 гривень. А за цілого краба (4 кг) з акваріуму доведеться віддати 26 600 гривень.

Краб за 26 600 гривень Фото: Ikigai

А якщо вам цікаво, на якій відстані до Північного полюса знаходився королівський краб, коли його спіймали, то це 2 000 кілометрів.

Чи можна придбати тільки один, а не усі чотири кілограми краба з акваріума? Звичайно, ні. Багатії звикли замовляти в форматі максимум, тому придбати краба можна тільки цілого. З нього приготують на вечерю декілька страв, які побажаєте. Цк оже бути все що завгодно. Наїстеся досхочу.

Шеф-кухар і дорогий делікатес ресторану Фото: Ikigai

Але врахуйте, хоч краб і важить близько 4 кг, після чистки м'яса залишиться орієнтовно 2 кг.

До речі, з'їсти його можна в ВІП-залі гостей, вона безкоштовна. Хоч на цьому заощадите!

ВІП-зала Фото: Ikigai

Не камчатським єдиним! Доповніть святкову вечеря найдорожчим ігристим в меню – Louis Roederer Cristal Rose. Пляшка такого коштує дорожче, ніж краб – 36 225 гривень. Є і дешевше, але запивати делікатес за 26 600 гривень Moët & Chandon Brut Impérial за 3675 – не годиться.

Louis Roederer Cristal Rose за 36 225 гривень Фото: The whisky exchange

До речі, про найдорожче шампанське столиці ми вже писали, а це максимальний прайс виключно в цьому ресторані.

Ціни на камчатського краба в преміальних ресторанах Києва стартують від 3 750 гривень за кілограм. І краба саме з Камчатки складніше знайти, тому що частіше пропонують привезеного з Норвегії. Запевняють, незважаючи на локацію проживання, їх смак ідентичний.

До речі, про "Велюр" ми також не забули! І там камчатський краб привезений з Норвегії коштує дорожче, ніж в Ikigai – 16 900 гривень за кілограм. Але його вже розібрали багатії і до 8 Березня не залишилося, адміністратор сказала чекати крабів влітку. Сумно, що єдиний дорогий камчатський в Києві тільки за 26 600 гривень.

І наступна локація ...

... це найдорожчий готель столиці – InterContinental. Не завершувати ж вечір 8 Березня домашньою рутиною. Туди прямуйте на таксі, так як шампанське вже випито, і сісти ви зможете в Mercedes S-класу, але служби таксі. Нагадуємо, вартує послуга найдорожчого таксі – 600 грн (майже як за 100 грам краба).

InterContinental Фото: jetsetter.ua

В InterContinental ми знайшли найдорожчий президентський люкс столиці за 431 360 гривень на добу (12 800 євро). Чимало, погодьтеся. Але і номер найбільший серед п'ятизіркових готелів Києва – 314 м. кв. Але чи вартий він своїх грошей?

Тут ви можете завершити вечір 8 Березня і відчути дороге життя в усіх сенсах. Але ось любителям мінімалізму не обіцяємо екстазу після побаченого дизайну. Тому що тут суцільна розкіш – на декорі не економили, і багато картин про це говорять. Моментами нагадує відому Хонку зсередини.

Розкіш готелю Фото: InterContinental

Відчувається, що дизайнер використав кожен клаптик люксу, щоб показати темперамент і фінансову спроможність гостя. Ви теж відчуєте цей шик, якщо орендуєте номер.

Розкіш за 431 360 гривень Фото: InterContinental

В люксі є 7 кімнат, навіть є окрема для охорони (вона у спальні гостя). У разі, якщо ви боїтеся за свою безпеку ввечері 8 Березня. Знайдете ще кухню (але після тест-драйву краба вона не знадобиться), їдальню, гардероб, прохідну зону для відпочинку, ванну кімнату і гостьову. А також основну кімнату – спальню.

Спальне місце Фото: InterContinental

Але козир цього номера – вид на Софійський собор. Вангуємо, що лишень сама панорама на локацію в чеку за 431 360 гривень коштує десятки тисяч.

Вид на Софійський собор з вікна Фото: InterContinental

Уявіть, тиждень проживання в такому люксі коштуватиме – 3 мільйони 24 тисячі гривень!

Бонусом в прайс люкса також входить сніданок, обід (чай/кава і легкі закуски), вечеря і коктейлі під настрій. І не без послуг дворецького, а також компліментів готелю в форматі фруктів і солодощів. Ще зазначимо, що о 12:00 вас не виселяють, як годиться за стандартами. Можете і до 16:00 за бажанням відпочити – згадати куди ж пішли ваші 431 360 гривень за вечір 8 Березня .

Нагадаємо, раніше ми дізнавалися, скільки коштує політати над Києвом.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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