8 Березня не по-радянськи: вишукані десерти до святкового столу
Прикрасьте святковий стіл вишуканими десертами
Так, жодне свято не може обійтися без десертів. Тим паче коли це свято – 8 Березня. Безумовно, на столах стоятимуть і інші неймовірні страви, але без солодкого нікуди. Оригінальні рецепти шоколадного мусу із сюрпризом, не шкідливого для фігури сирно-яблучного суфле та найніжнішого бісквіта з ягодами знайдете нижче. А тут зібрані небанальні ідеї для подарунків у нашому березневому календарі свят.
Шоколадний десерт із сюрпризом
Інгредієнти
- Яйця – 4 шт.
- Цукор – 200 г
- Борошно – 100 г
- Какао – 80 г
- Вершкове масло – 180 г
- Горіхова паста
- Ягоди – за смаком
Спосіб приготування
- У чаші міксера розбити яйця. Додати цукор (бажано коричневий).
- Збити масу в пишну піну. Просіяти борошно. Потім – какао. Знову збити масу.
- Вершкове масло розтопити. І влити тонкою цівкою в чашу міксера.
- У форму викласти частину тіста, потім ягоди, знову тісто, горіхову пасту, ягоди, знову тісто.
- Випікати на режимі верх-низ за 200 градусів 15 хвилин.
- Готовий виріб залишити відпочити на решітці.
- Прикрасити розтопленим шоколадом і свіжими ягодами.
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Сирне суфле з яблуками (дієтичний десерт)
Інгредієнти
- Сир 0% (м'який) – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Яблуко – 1 шт.
- Родзинки (за бажанням)
Спосіб приготування
- Яблуко натерти на тертці, змішати із сиром і яйцем. Поставити в мікрохвильовку на 5 хв. Наприкінці посипати корицею.
Торт "Ніжність"
Інгредієнти
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 130 г
- Масло вершкове – 50 г
- Борошно – 100 г
- Розпушувач – 1/2 ч. л.
- Ванілін – 1/2 ч. л.
Для крему ⠀
- Маскарпоне – 250 г
- Цукрова пудра – 3 ст. л.
- Вершки 33% – 150 г
Для пропитки
- Молоко – 100 мл
- Цукор – 1 ст. л.
- Ягоди – 150 г
Спосіб приготування ⠀
- Яйця збити з цукром до білого. Додати розтоплене вершкове масло.
- Борошно змішати з розпушувачем і ваніліном. З'єднати яєчну суміш з борошном. Акуратно перемішати лопаткою до однорідності.
- Застелити дно форми пергаментним папером. Випікати корж при 180 градусах 25 хвилин. Дати охолонути.
- Змішати маскарпоне з цукровою пудрою і збити міксером. Продовжуючи збивати, додати вершки.
- Молоко закип'ятити з цукром, остудити і просочити корж. Зверху викласти весь крем і відправити в холодильник на 30-40 хвилин.
- Прикрасити ягодами.
Тут дізнаєтеся рецепт тарталеток з заварним кремом і малиною на 8 Березня.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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