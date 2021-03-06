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8 Березня не по-радянськи: вишукані десерти до святкового столу

Сьогодні, 09:00

Прикрасьте святковий стіл вишуканими десертами

Так, жодне свято не може обійтися без десертів. Тим паче коли це свято – 8 Березня. Безумовно, на столах стоятимуть і інші неймовірні страви, але без солодкого нікуди. Оригінальні рецепти шоколадного мусу із сюрпризом, не шкідливого для фігури сирно-яблучного суфле та найніжнішого бісквіта з ягодами знайдете нижче. А тут зібрані небанальні ідеї для подарунків у нашому березневому календарі свят.

Шоколадний десерт із сюрпризом

Фото: instagram.com/luxxy.cakes/

Інгредієнти

  • Яйця – 4 шт.
  • Цукор – 200 г
  • Борошно – 100 г
  • Какао – 80 г
  • Вершкове масло – 180 г
  • Горіхова паста
  • Ягоди – за смаком

Спосіб приготування

  1. У чаші міксера розбити яйця. Додати цукор (бажано коричневий).
  2. Збити масу в пишну піну. Просіяти борошно. Потім – какао. Знову збити масу.
  3. Вершкове масло розтопити. І влити тонкою цівкою в чашу міксера.
  4. У форму викласти частину тіста, потім ягоди, знову тісто, горіхову пасту, ягоди, знову тісто.
  5. Випікати на режимі верх-низ за 200 градусів 15 хвилин.
  6. Готовий виріб залишити відпочити на решітці.
  7. Прикрасити розтопленим шоколадом і свіжими ягодами.

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Сирне суфле з яблуками (дієтичний десерт)

Фото: instagram.com/_pp_xydeem/

Інгредієнти

  • Сир 0% (м'який) – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Яблуко – 1 шт.
  • Родзинки (за бажанням)

Спосіб приготування

  1. Яблуко натерти на тертці, змішати із сиром і яйцем. Поставити в мікрохвильовку на 5 хв. Наприкінці посипати корицею.

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Торт "Ніжність"

Фото: instagram.com/vanilla_cinnamo/

Інгредієнти

  • Яйця – 3 шт.
  • Цукор – 130 г
  • Масло вершкове – 50 г
  • Борошно – 100 г
  • Розпушувач – 1/2 ч. л.
  • Ванілін – 1/2 ч. л.

Для крему ⠀

  • Маскарпоне – 250 г
  • Цукрова пудра – 3 ст. л.
  • Вершки 33% – 150 г

Для пропитки

  • Молоко – 100 мл
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Ягоди – 150 г

Спосіб приготування ⠀

  1. Яйця збити з цукром до білого. Додати розтоплене вершкове масло.
  2. Борошно змішати з розпушувачем і ваніліном. З'єднати яєчну суміш з борошном. Акуратно перемішати лопаткою до однорідності.
  3. Застелити дно форми пергаментним папером. Випікати корж при 180 градусах 25 хвилин. Дати охолонути.
  4. Змішати маскарпоне з цукровою пудрою і збити міксером. Продовжуючи збивати, додати вершки.
  5. Молоко закип'ятити з цукром, остудити і просочити корж. Зверху викласти весь крем і відправити в холодильник на 30-40 хвилин.
  6. Прикрасити ягодами.

Тут дізнаєтеся рецепт тарталеток з заварним кремом і малиною на 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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