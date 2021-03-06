8 Березня не по-радянськи: вишукані десерти до святкового столу

Прикрасьте святковий стіл вишуканими десертами

Так, жодне свято не може обійтися без десертів. Тим паче коли це свято – 8 Березня. Безумовно, на столах стоятимуть і інші неймовірні страви, але без солодкого нікуди. Оригінальні рецепти шоколадного мусу із сюрпризом, не шкідливого для фігури сирно-яблучного суфле та найніжнішого бісквіта з ягодами знайдете нижче. А тут зібрані небанальні ідеї для подарунків у нашому березневому календарі свят.

Шоколадний десерт із сюрпризом

Фото: instagram.com/luxxy.cakes/

Інгредієнти

Яйця – 4 шт.

Цукор – 200 г

Борошно – 100 г

Какао – 80 г

Вершкове масло – 180 г

Горіхова паста

Ягоди – за смаком

Спосіб приготування

У чаші міксера розбити яйця. Додати цукор (бажано коричневий). Збити масу в пишну піну. Просіяти борошно. Потім – какао. Знову збити масу. Вершкове масло розтопити. І влити тонкою цівкою в чашу міксера. У форму викласти частину тіста, потім ягоди, знову тісто, горіхову пасту, ягоди, знову тісто. Випікати на режимі верх-низ за 200 градусів 15 хвилин. Готовий виріб залишити відпочити на решітці. Прикрасити розтопленим шоколадом і свіжими ягодами.

Сирне суфле з яблуками (дієтичний десерт)

Фото: instagram.com/_pp_xydeem/

Інгредієнти

Сир 0% (м'який) – 200 г

Яйце – 1 шт.

Яблуко – 1 шт.

Родзинки (за бажанням)

Спосіб приготування

Яблуко натерти на тертці, змішати із сиром і яйцем. Поставити в мікрохвильовку на 5 хв. Наприкінці посипати корицею.

Торт "Ніжність"

Фото: instagram.com/vanilla_cinnamo/

Інгредієнти

Яйця – 3 шт.

Цукор – 130 г

Масло вершкове – 50 г

Борошно – 100 г

Розпушувач – 1/2 ч. л.

Ванілін – 1/2 ч. л.

Для крему ⠀

Маскарпоне – 250 г

Цукрова пудра – 3 ст. л.

Вершки 33% – 150 г

Для пропитки

Молоко – 100 мл

Цукор – 1 ст. л.

Ягоди – 150 г

Спосіб приготування ⠀

Яйця збити з цукром до білого. Додати розтоплене вершкове масло. Борошно змішати з розпушувачем і ваніліном. З'єднати яєчну суміш з борошном. Акуратно перемішати лопаткою до однорідності. Застелити дно форми пергаментним папером. Випікати корж при 180 градусах 25 хвилин. Дати охолонути. Змішати маскарпоне з цукровою пудрою і збити міксером. Продовжуючи збивати, додати вершки. Молоко закип'ятити з цукром, остудити і просочити корж. Зверху викласти весь крем і відправити в холодильник на 30-40 хвилин. Прикрасити ягодами.

Тут дізнаєтеся рецепт тарталеток з заварним кремом і малиною на 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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