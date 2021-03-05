Салати на 8 Березня: 3 найоригінальніші рецепти
Таких ви ще точно не готували
Продовжуємо готуватися до 8 Березня з повною відповідальністю. По-перше, потрібно обміркувати меню, щоб воно було оригінальним і легким, по-друге, подумати, що дарувати мамі, подрузі або сестрі – в нашому святковому березневому календарі знайдете 5 найоригінальніших подарунків. Якщо є бажання здивувати цікавими салатами, приготуйте їх за рецептами з цієї добірки.
Салат з грушею і сиром з пліснявою
Інгредієнти
- Рукола – 200 г
- Сир дорблю – 50 г
- Груша – 1 шт.
- Смажені волоські горіхи – 30 г
- Вершкове масло – 30 г
- Цукор – 1 ч. Л.
Для заправки
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Сік лимона – 1/2 ч. л.
- Сіль
Спосіб приготування
- Грушу нарізати тонкими дольками.
- Розтопити на сковороді вершкове масло, додати цукор.
- Викласти груші та карамелізувати з двох боків кілька хвилин.
- Промиту і висушити рукола, викласти на салатник, зверху – грушу, шматочки блакитний сир, посипати горіхами.
- Усі інгредієнти для заправки перемішати в окремій мисці та полити зверху салату.
Салат з яловичиною та сиром
Інгредієнти
- Варена яловичина – 200 г
- Яйця – 3 шт.
- Болгарський перець різних кольорів
- Гранат – половина
- Сир – 100 г
- Цибуля червона – 1 шт.
- Майонез, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- М'ясо нарізати кубиками або брусочками.
- Яйця нарізати крупно.
- Перець нарізати брусочками, цибулю – дрібно, сир – дрібними кубиками.
- Заправити майонезом, посолити, поперчити.
Салат з креветками і хурмою
Інгредієнти
- Хурма – 2 шт.
- Королівські креветки – 300 г
- Рукола – 200 г
- Кедрові горіхи – 100г
Для соусу
- Сік половини апельсина і половини лимона
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Соєвий соус – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити креветки в підсоленій воді.
- Підсмажити горіхи на сковорідці, порізати хурму на невеликі шматочки, почистити креветки.
- У салатницю викласти руколу або суміш салатів. Додати креветки і горіхи.
- Змішати інгредієнти для соусу, заправити салат.
тут знайдете оригінальні рецепти для романтичної вечері на 8 Березня.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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