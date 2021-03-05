Салати на 8 Березня: 3 найоригінальніші рецепти

Таких ви ще точно не готували

Продовжуємо готуватися до 8 Березня з повною відповідальністю. По-перше, потрібно обміркувати меню, щоб воно було оригінальним і легким, по-друге, подумати, що дарувати мамі, подрузі або сестрі – в нашому святковому березневому календарі знайдете 5 найоригінальніших подарунків. Якщо є бажання здивувати цікавими салатами, приготуйте їх за рецептами з цієї добірки.

Салат з грушею і сиром з пліснявою

Фото: instagram.com/perchinku_v_nachinku/

Інгредієнти

Рукола – 200 г

Сир дорблю – 50 г

Груша – 1 шт.

Смажені волоські горіхи – 30 г

Вершкове масло – 30 г

Цукор – 1 ч. Л.

Для заправки

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сік лимона – 1/2 ч. л.

Сіль

Спосіб приготування

Грушу нарізати тонкими дольками. Розтопити на сковороді вершкове масло, додати цукор. Викласти груші та карамелізувати з двох боків кілька хвилин. Промиту і висушити рукола, викласти на салатник, зверху – грушу, шматочки блакитний сир, посипати горіхами. Усі інгредієнти для заправки перемішати в окремій мисці та полити зверху салату.

Салат з яловичиною та сиром

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Інгредієнти

Варена яловичина – 200 г

Яйця – 3 шт.

Болгарський перець різних кольорів

Гранат – половина

Сир – 100 г

Цибуля червона – 1 шт.

Майонез, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

М'ясо нарізати кубиками або брусочками. Яйця нарізати крупно. Перець нарізати брусочками, цибулю – дрібно, сир – дрібними кубиками. Заправити майонезом, посолити, поперчити.

Салат з креветками і хурмою

Фото: instagram.com/polochka.books/

Інгредієнти

Хурма – 2 шт.

Королівські креветки – 300 г

Рукола – 200 г

Кедрові горіхи – 100г

Для соусу

Сік половини апельсина і половини лимона Оливкова олія – 2 ст. л. Соєвий соус – за смаком

Спосіб приготування

Відварити креветки в підсоленій воді. Підсмажити горіхи на сковорідці, порізати хурму на невеликі шматочки, почистити креветки. У салатницю викласти руколу або суміш салатів. Додати креветки і горіхи. Змішати інгредієнти для соусу, заправити салат.

тут знайдете оригінальні рецепти для романтичної вечері на 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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