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Салати на 8 Березня: 3 найоригінальніші рецепти

Сьогодні, 18:00

Таких ви ще точно не готували

Продовжуємо готуватися до 8 Березня з повною відповідальністю. По-перше, потрібно обміркувати меню, щоб воно було оригінальним і легким, по-друге, подумати, що дарувати мамі, подрузі або сестрі – в нашому святковому березневому календарі знайдете 5 найоригінальніших подарунків. Якщо є бажання здивувати цікавими салатами, приготуйте їх за рецептами з цієї добірки.

Салат з грушею і сиром з пліснявою

Фото: instagram.com/perchinku_v_nachinku/

Інгредієнти

  • Рукола – 200 г
  • Сир дорблю – 50 г
  • Груша – 1 шт.
  • Смажені волоські горіхи – 30 г
  • Вершкове масло – 30 г
  • Цукор – 1 ч. Л.

Для заправки

  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Сік лимона – 1/2 ч. л.
  • Сіль

Спосіб приготування

  1. Грушу нарізати тонкими дольками.
  2. Розтопити на сковороді вершкове масло, додати цукор.
  3. Викласти груші та карамелізувати з двох боків кілька хвилин.
  4. Промиту і висушити рукола, викласти на салатник, зверху – грушу, шматочки блакитний сир, посипати горіхами.
  5. Усі інгредієнти для заправки перемішати в окремій мисці та полити зверху салату.

Салат з яловичиною та сиром

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Інгредієнти

  • Варена яловичина – 200 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Болгарський перець різних кольорів
  • Гранат – половина
  • Сир – 100 г
  • Цибуля червона – 1 шт.
  • Майонез, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. М'ясо нарізати кубиками або брусочками.
  2. Яйця нарізати крупно.
  3. Перець нарізати брусочками, цибулю – дрібно, сир – дрібними кубиками.
  4. Заправити майонезом, посолити, поперчити.

Салат з креветками і хурмою

Фото: instagram.com/polochka.books/

Інгредієнти

  • Хурма – 2 шт.
  • Королівські креветки – 300 г
  • Рукола – 200 г
  • Кедрові горіхи – 100г

Для соусу

  1. Сік половини апельсина і половини лимона
  2. Оливкова олія – 2 ст. л.
  3. Соєвий соус – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити креветки в підсоленій воді.
  2. Підсмажити горіхи на сковорідці, порізати хурму на невеликі шматочки, почистити креветки.
  3. У салатницю викласти руколу або суміш салатів. Додати креветки і горіхи.
  4. Змішати інгредієнти для соусу, заправити салат.

тут знайдете оригінальні рецепти для романтичної вечері на 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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