Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами
Цей салат – один із символів весняного свята
Салат "Мімоза" – майже така ж популярна святкова страва, як салати "Олів'є" і "Оселедець під шубою". Свою назву він отримав завдяки верхньому шару, який за кольором і текстурою нагадує гілки мімози.
Готувати "Мімозу" нескладно, але весь процес займає приблизно півтори години, а крім того, всі слої повинні як слід просочитися, перш ніж салат можна буде подавати на стіл. В ідеалі страву потрібно готувати ввечері напередодні свята 8 Березня або ж напередодні приходу гостей.
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Салат "Мімоза"
Час приготування:
- 1,5 години
Калорійність:
- 272 ккал на 100 г
Інгредієнти:
- 370 г сардин у власному соку
- 200 г моркви
- 4 яйця
- 1/4 ріпчастої або червоної цибулі
- 250 г картоплі
- Кілька гілочок кропу
- 1 упаковка майонезу
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Моркву і картоплю відваріть в шкірці до готовності. Остудіть і очистіть.
- Яйця відваріть круто, дайте охолонути і очистіть від шкаралупи.
- Злийте з рибної консерви сік, рибу викладіть в салатник з невисокими бортиками і розімніть вилкою. Видаліть видимі кісточки.
- Посипте зверху подрібненою цибулею і змастіть майонезом.
- Натріть варену картоплю на середній тертці і викладіть її наступним шаром. Трохи посоліть і змастіть майонезом.
- Зверху натріть моркву, посоліть і теж змастіть майонезом.
- Розділіть яйця на білки і жовтки. Натріть білки і на морквяний шар.
- Подрібніть кріп, залишивши три гілочки для прикраси. Прикрасьте салат нарізаним кропом по колу, а в центр покладіть гілочки.
- Жовток натріть на дрібній тертці і викладіть у вигляді квіток мімози.
Як оригінально подати класичний салат "Мімоза" – дивіться у відео:
Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати крабовий салат в тарталетках. Крім того, розповідали які ще салати приготувати у вигляді квітів.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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