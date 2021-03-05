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Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

Сьогодні, 16:35

Цей салат – один із символів весняного свята

Салат "Мімоза" – майже така ж популярна святкова страва, як салати "Олів'є" і "Оселедець під шубою". Свою назву він отримав завдяки верхньому шару, який за кольором і текстурою нагадує гілки мімози.

Готувати "Мімозу" нескладно, але весь процес займає приблизно півтори години, а крім того, всі слої повинні як слід просочитися, перш ніж салат можна буде подавати на стіл. В ідеалі страву потрібно готувати ввечері напередодні свята 8 Березня або ж напередодні приходу гостей.

Не забудьте і про подарунки до свята 8 Березня – зібрали топ ідей, як оригінально привітати подругу, маму, колегу.

Салат "Мімоза"

Салат на 8 Березня
Салат на 8 Березня
Фото: Depositphotos

Час приготування:

  • 1,5 години

Калорійність:

  • 272 ккал на 100 г

Інгредієнти:

  • 370 г сардин у власному соку
  • 200 г моркви
  • 4 яйця
  • 1/4 ріпчастої або червоної цибулі
  • 250 г картоплі
  • Кілька гілочок кропу
  • 1 упаковка майонезу
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Моркву і картоплю відваріть в шкірці до готовності. Остудіть і очистіть.
  2. Яйця відваріть круто, дайте охолонути і очистіть від шкаралупи.
  3. Злийте з рибної консерви сік, рибу викладіть в салатник з невисокими бортиками і розімніть вилкою. Видаліть видимі кісточки.
  4. Посипте зверху подрібненою цибулею і змастіть майонезом.
  5. Натріть варену картоплю на середній тертці і викладіть її наступним шаром. Трохи посоліть і змастіть майонезом.
  6. Зверху натріть моркву, посоліть і теж змастіть майонезом.
  7. Розділіть яйця на білки і жовтки. Натріть білки і на морквяний шар.
  8. Подрібніть кріп, залишивши три гілочки для прикраси. Прикрасьте салат нарізаним кропом по колу, а в центр покладіть гілочки.
  9. Жовток натріть на дрібній тертці і викладіть у вигляді квіток мімози.

Як оригінально подати класичний салат "Мімоза" – дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати крабовий салат в тарталетках. Крім того, розповідали які ще салати приготувати у вигляді квітів.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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Джерело: Сьогодні
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