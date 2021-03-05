Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

Цей салат – один із символів весняного свята

Салат "Мімоза" – майже така ж популярна святкова страва, як салати "Олів'є" і "Оселедець під шубою". Свою назву він отримав завдяки верхньому шару, який за кольором і текстурою нагадує гілки мімози.

Готувати "Мімозу" нескладно, але весь процес займає приблизно півтори години, а крім того, всі слої повинні як слід просочитися, перш ніж салат можна буде подавати на стіл. В ідеалі страву потрібно готувати ввечері напередодні свята 8 Березня або ж напередодні приходу гостей.

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Салат "Мімоза"

Салат на 8 Березня Фото: Depositphotos

Час приготування:

1,5 години

Калорійність:

272 ккал на 100 г

Інгредієнти:

370 г сардин у власному соку

200 г моркви

4 яйця

1/4 ріпчастої або червоної цибулі

250 г картоплі

Кілька гілочок кропу

1 упаковка майонезу

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Моркву і картоплю відваріть в шкірці до готовності. Остудіть і очистіть. Яйця відваріть круто, дайте охолонути і очистіть від шкаралупи. Злийте з рибної консерви сік, рибу викладіть в салатник з невисокими бортиками і розімніть вилкою. Видаліть видимі кісточки. Посипте зверху подрібненою цибулею і змастіть майонезом. Натріть варену картоплю на середній тертці і викладіть її наступним шаром. Трохи посоліть і змастіть майонезом. Зверху натріть моркву, посоліть і теж змастіть майонезом. Розділіть яйця на білки і жовтки. Натріть білки і на морквяний шар. Подрібніть кріп, залишивши три гілочки для прикраси. Прикрасьте салат нарізаним кропом по колу, а в центр покладіть гілочки. Жовток натріть на дрібній тертці і викладіть у вигляді квіток мімози.

Як оригінально подати класичний салат "Мімоза" – дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати крабовий салат в тарталетках. Крім того, розповідали які ще салати приготувати у вигляді квітів.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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