Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак
Цей холодний суп можна приготувати на сметані або на сироватці, з м'ясом або ковбасою
Для багатьох окрошка – це не просто сезонна страва, її часто готують на свята. У травні та наступних теплих місяців, коли на ринку багато доступних і корисних овочів, окрошка найактуальніша. Нижче знайдете 7 рецептів, які є обов'язковими до виконання.
Складові:
- Кефір – 600 г
- Вода кип'ячена – 600 г
- Яловичина (лопатка, грудинка) – 440 г
- Зелена цибуля – 150 г
- Огірок – 300 г
- Картопля – 270 г
- Яйце – 2 шт.
- Цукор – 20 г
- Сіль, кріп – за смаком
Спосіб приготування:
- Відварюємо м'ясо, яйця і картоплю.
- Огірки очищаємо від шкірки, нарізаємо кубиками, цибулю шаткуємо.
- Кефір змішуємо з теплою кип'яченою водою (можна взяти холодну мінеральну), додаємо сіль, цукор, ставимо в холодильник.
- Перед подачею кладемо в миску всі нарізані продукти, заливаємо кефіром з водою, посипаємо нарізаним кропом.
Інгредієнти (на 2 порції):
- Квас або мінеральна вода – 1 л
- Картопля – 2 шт.
- Куряче філе відварене – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Огірок – 2 шт.
- Яйце куряче – 2 шт.
- Гірчиця – 50 г
- Зелена цибуля – за смаком
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Картоплю і моркву відваріть в шкірці, остудіть, очистіть.
- Відварену курячу грудку, огірки, яєчні білки, картопля і морква наріжте дуже дрібними кубиками.
- Зелену цибулю подрібніть, жовтки розітріть з негострою гірчицею.
- Всі нарізані інгредієнти змішайте.
- У мінеральну воду додайте жовтки, перетерті з гірчицею, і ретельно розмішайте. З'єднайте всі інгредієнти. Дайте окрошці настоятися мінімум одну годину в холодильнику. Перед подачею посипте зеленню.
- Виходить дуже легкий, трохи газований суп. За бажання можна замінити мінералку на звичніший квас.
Інгредієнти:
- Яловичина (грудинка, лопатка) – 140 г
- Окіст – 100 г
- Язик яловичий – 80 г
- Хлібний квас – 720 г
- Зелена цибуля – 2 пучки
- Огірок – 2 шт.
- Картопля – 3 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Яйце – 2 шт.
- Гірчиця – 2 ч. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Кріп – 2 пучки
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Яловичину, окіст, язик, картоплю і яйця відварюємо.
- Картоплю і м'ясо нарізаємо кубиками або соломкою.
- Огірки очищаємо від шкірки, нарізаємо їх і 1 яйце кубиками.
- Лук і кріп дрібно шаткуємо, розтираємо з яйцем, сіллю, цукром і гірчицею.
- Додаємо м'ясо, картоплю, огірки, кладемо сметану, ретельно перемішуємо.
- Заливаємо квасом, даємо настоятися впродовж години. Кладемо в миски половинки яйця, заливаємо окрошку, додаємо кубик льоду.
Інгредієнти:
- Відварене м'ясо птиці – 150 г
- Зелена цибуля – 3-4 стебла
- Кефір – 1,5 склянки
- Редис – 4-5 шт.
- Молодий часник – 1/2 головки
- Яйця – 3 шт.
- Огірки – 1-2 шт.
- Сік 1 лимона
- Гірчиця – за смаком
- Кінза, кріп, петрушка – за смаком
Спосіб приготування:
- Подрібнюємо зелень, дрібно нарізаємо цибулю, редиску, часник, огірок і все ретельно перемішуємо.
- Тепер можемо приступити до заправки. Щоб знайти свій фірмовий рецепт окрошки, можна спробувати різні основи для супу. Наприклад: квас, кефір або квас навпіл з кефіром. Деякі господині використовують буряковий квас або воду, настояну на ревені. Ми пропонуємо почати з кефіру, а вже наступного разу обов'язково спробуйте щось інше. Розбавляємо кефір холодною кип'яченою водою або молочною сироваткою. За бажанням, для виразної кислинки, до заправки можна додати сік лимона, а для пікантності – трохи гірчиці.
- До начинки з овочів і трав додаємо шматочки м'яса, заливаємо суп заправкою, солимо і перчимо до смаку. Як декоративного елемента додаємо в суп половинки відварних яєць.
Інгредієнти:
- 2-3 молоді картоплини
- 50 г шинки
- 50 г мисливських ковбасок
- 1 огірок
- 3-4 редиски
- 1 варене яйце
- 1 ч. ложка гірчиці
- 3-4 ст. ложки сметани
- Кілька гілочок кропу
- Пір'я зеленої цибулі
- Мінеральна вода
- Сіль
- Чорний перець
Спосіб приготування:
- Відваріть молоду картоплю, остудіть і наріжте кубиками.
- Огірок очистіть і наріжте кубиками, редис наріжте кружальцями.
- Змішайте в каструлі овочі, додайте нарізану шинку і мисливські ковбаски.
- Білок яйця наріжте, а жовток розітріть в ступці з гірчицею, дрібно нарізаним пір'ям зеленого лука і кропом.
- З'єднайте овочі, м'ясні інгредієнти з гірчичною заправкою в каструлі. Додайте сметану, посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Залийте мінеральною водою, ще раз перемішайте і подавайте до столу.
Складові:
- Кефір – 1 упаковка
- Варена ковбаса – 200 г
- Картопля – 2-3 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Свіжий огірок – 2 шт.
- Редис – 5-7 шт.
- Кріп – 1 пучок
- Зелена цибуля – 1 пучок
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Яйця і картоплю відварити, остудити і очистити. Приготувати ковбасу.
- Нарізати дрібними кубиками в миску, картоплю, яйця і ковбасу.
- Додати кубиками нарізані огірки, редис.
- Додати дрібно нашатковану зелень.
- Добре перемішати і дати настоятися.
- Окрошку розкласти по мисках і залити кефіром. Посолити за смаком і подавати до столу.
Інгредієнти:
- Сироватка – 1 л
- Шинка – 100 г
- Філе куряче – 150 г
- Яйця курячі – 3 шт.
- Цибуля зелена – 100 г
- Кріп свіжий – 50 г
- Редиска – 100 г
- Огірки свіжі – 150 г
- Сметана – 150 г
- Сіль – 1,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Куряче філе помити, покласти в киплячу підсолену воду і відварити протягом 20 хвилин, а потім остудити.
- Курку і шинку нарізати невеликими кубиками.
- Редиску і огірки ретельно вимити, розрізати уздовж на 4 частини, після чого тонко нашаткувати впоперек.
- Яйця відварити протягом 10 хвилин, рахуючи від початку закипання рідини, опустити в холодну воду, очистити, остудити і нарізати кубиками.
- Зелену цибулю і кріп вимити в проточній воді, обсушити і дрібно нарізати.
- Зелень викласти в миску і посипати сіллю. Суміш злегка розім'яти.
- Всі підготовлені інгредієнти викласти в миску або супницю.
- Все перемішати, залити сироваткою і знову перемішати.
- Окрошка на сироватці готова. При подачі в кожну тарілку покласти сметану.
Інгредієнти:
- 2 л води
- 400 г ковбаси
- 200 г сметани
- 6 шт. картоплі
- 5 яєць
- 1 пучок кропу
- 3 огірка
- Сіль, перець
- 1 пучок зеленої цибулі
Спосіб приготування:
- Відварені яйця і картоплю очистити, нарізати дрібними кубиками.
- Так само нарізати огірки і ковбасу.
- Дрібно посікти зелень.
- З'єднати всі підготовлені інгредієнти для окрошки, додати сметану, перемішати, посолити і поперчити, залити водою, перемішати знову.
- Подавати окрошку на воді охолодженою.
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