Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Цей холодний суп можна приготувати на сметані або на сироватці, з м'ясом або ковбасою

Фото: Инстаграм

Для багатьох окрошка – це не просто сезонна страва, її часто готують на свята. У травні та наступних теплих місяців, коли на ринку багато доступних і корисних овочів, окрошка найактуальніша. Нижче знайдете 7 рецептів, які є обов'язковими до виконання.

Окрошка: рецепт на кефірі

Окрошка на кефірі Фото: Depositphotos

Складові:

Кефір – 600 г

Вода кип'ячена – 600 г

Яловичина (лопатка, грудинка) – 440 г

Зелена цибуля – 150 г

Огірок – 300 г

Картопля – 270 г

Яйце – 2 шт.

Цукор – 20 г

Сіль, кріп – за смаком

Спосіб приготування:

Відварюємо м'ясо, яйця і картоплю. Огірки очищаємо від шкірки, нарізаємо кубиками, цибулю шаткуємо. Кефір змішуємо з теплою кип'яченою водою (можна взяти холодну мінеральну), додаємо сіль, цукор, ставимо в холодильник. Перед подачею кладемо в миску всі нарізані продукти, заливаємо кефіром з водою, посипаємо нарізаним кропом.

Окрошка: рецепт на мінералці

Окрошка на мінералці Фото: Depositphotos

Інгредієнти (на 2 порції):

Квас або мінеральна вода – 1 л

Картопля – 2 шт.

Куряче філе відварене – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Огірок – 2 шт.

Яйце куряче – 2 шт.

Гірчиця – 50 г

Зелена цибуля – за смаком

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю і моркву відваріть в шкірці, остудіть, очистіть. Відварену курячу грудку, огірки, яєчні білки, картопля і морква наріжте дуже дрібними кубиками. Зелену цибулю подрібніть, жовтки розітріть з негострою гірчицею. Всі нарізані інгредієнти змішайте. У мінеральну воду додайте жовтки, перетерті з гірчицею, і ретельно розмішайте. З'єднайте всі інгредієнти. Дайте окрошці настоятися мінімум одну годину в холодильнику. Перед подачею посипте зеленню. Виходить дуже легкий, трохи газований суп. За бажання можна замінити мінералку на звичніший квас.

Окрошка: рецепт класичний на квасі

Окрошка на квасі Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Яловичина (грудинка, лопатка) – 140 г

Окіст – 100 г

Язик яловичий – 80 г

Хлібний квас – 720 г

Зелена цибуля – 2 пучки

Огірок – 2 шт.

Картопля – 3 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Яйце – 2 шт.

Гірчиця – 2 ч. л.

Цукор – 1 ст. л.

Кріп – 2 пучки

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Яловичину, окіст, язик, картоплю і яйця відварюємо. Картоплю і м'ясо нарізаємо кубиками або соломкою. Огірки очищаємо від шкірки, нарізаємо їх і 1 яйце кубиками. Лук і кріп дрібно шаткуємо, розтираємо з яйцем, сіллю, цукром і гірчицею. Додаємо м'ясо, картоплю, огірки, кладемо сметану, ретельно перемішуємо. Заливаємо квасом, даємо настоятися впродовж години. Кладемо в миски половинки яйця, заливаємо окрошку, додаємо кубик льоду.

Окрошка: рецепт з куркою

Окрошка з куркою Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Відварене м'ясо птиці – 150 г

Зелена цибуля – 3-4 стебла

Кефір – 1,5 склянки

Редис – 4-5 шт.

Молодий часник – 1/2 головки

Яйця – 3 шт.

Огірки – 1-2 шт.

Сік 1 лимона

Гірчиця – за смаком

Кінза, кріп, петрушка – за смаком

Спосіб приготування:

Подрібнюємо зелень, дрібно нарізаємо цибулю, редиску, часник, огірок і все ретельно перемішуємо. Тепер можемо приступити до заправки. Щоб знайти свій фірмовий рецепт окрошки, можна спробувати різні основи для супу. Наприклад: квас, кефір або квас навпіл з кефіром. Деякі господині використовують буряковий квас або воду, настояну на ревені. Ми пропонуємо почати з кефіру, а вже наступного разу обов'язково спробуйте щось інше. Розбавляємо кефір холодною кип'яченою водою або молочною сироваткою. За бажанням, для виразної кислинки, до заправки можна додати сік лимона, а для пікантності – трохи гірчиці. До начинки з овочів і трав додаємо шматочки м'яса, заливаємо суп заправкою, солимо і перчимо до смаку. Як декоративного елемента додаємо в суп половинки відварних яєць.

Окрошка: рецепт на сметані

Окрошка на сметані Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

2-3 молоді картоплини

50 г шинки

50 г мисливських ковбасок

1 огірок

3-4 редиски

1 варене яйце

1 ч. ложка гірчиці

3-4 ст. ложки сметани

Кілька гілочок кропу

Пір'я зеленої цибулі

Мінеральна вода

Сіль

Чорний перець

Спосіб приготування:

Відваріть молоду картоплю, остудіть і наріжте кубиками. Огірок очистіть і наріжте кубиками, редис наріжте кружальцями. Змішайте в каструлі овочі, додайте нарізану шинку і мисливські ковбаски. Білок яйця наріжте, а жовток розітріть в ступці з гірчицею, дрібно нарізаним пір'ям зеленого лука і кропом. З'єднайте овочі, м'ясні інгредієнти з гірчичною заправкою в каструлі. Додайте сметану, посоліть, поперчіть і перемішайте. Залийте мінеральною водою, ще раз перемішайте і подавайте до столу.

Окрошка: рецепт з ковбасою

Окрошка з ковбасою Фото: Depositphotos

Складові:

Кефір – 1 упаковка

Варена ковбаса – 200 г

Картопля – 2-3 шт.

Яйця – 2 шт.

Свіжий огірок – 2 шт.

Редис – 5-7 шт.

Кріп – 1 пучок

Зелена цибуля – 1 пучок

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Яйця і картоплю відварити, остудити і очистити. Приготувати ковбасу. Нарізати дрібними кубиками в миску, картоплю, яйця і ковбасу. Додати кубиками нарізані огірки, редис. Додати дрібно нашатковану зелень. Добре перемішати і дати настоятися. Окрошку розкласти по мисках і залити кефіром. Посолити за смаком і подавати до столу.

Окрошка: рецепт на сироватці

Окрошка на сиворатці Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Сироватка – 1 л

Шинка – 100 г

Філе куряче – 150 г

Яйця курячі – 3 шт.

Цибуля зелена – 100 г

Кріп свіжий – 50 г

Редиска – 100 г

Огірки свіжі – 150 г

Сметана – 150 г

Сіль – 1,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Куряче філе помити, покласти в киплячу підсолену воду і відварити протягом 20 хвилин, а потім остудити. Курку і шинку нарізати невеликими кубиками. Редиску і огірки ретельно вимити, розрізати уздовж на 4 частини, після чого тонко нашаткувати впоперек. Яйця відварити протягом 10 хвилин, рахуючи від початку закипання рідини, опустити в холодну воду, очистити, остудити і нарізати кубиками. Зелену цибулю і кріп вимити в проточній воді, обсушити і дрібно нарізати. Зелень викласти в миску і посипати сіллю. Суміш злегка розім'яти. Всі підготовлені інгредієнти викласти в миску або супницю. Все перемішати, залити сироваткою і знову перемішати. Окрошка на сироватці готова. При подачі в кожну тарілку покласти сметану.

Окрошка: рецепт на воді

Окрошка на воді Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

2 л води

400 г ковбаси

200 г сметани

6 шт. картоплі

5 яєць

1 пучок кропу

3 огірка

Сіль, перець

1 пучок зеленої цибулі

Спосіб приготування:

Відварені яйця і картоплю очистити, нарізати дрібними кубиками. Так само нарізати огірки і ковбасу. Дрібно посікти зелень. З'єднати всі підготовлені інгредієнти для окрошки, додати сметану, перемішати, посолити і поперчити, залити водою, перемішати знову. Подавати окрошку на воді охолодженою.

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