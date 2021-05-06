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Сезон відкрито – 7 рецептів окрошки на будь-який смак

Сьогодні, 12:18

Цей холодний суп можна приготувати на сметані або на сироватці, з м'ясом або ковбасою

Фото: Инстаграм

Для багатьох окрошка – це не просто сезонна страва, її часто готують на свята. У травні та наступних теплих місяців, коли на ринку багато доступних і корисних овочів, окрошка найактуальніша. Нижче знайдете 7 рецептів, які є обов'язковими до виконання.

Окрошка: рецепт на кефірі

Окрошка на кефірі
Окрошка на кефірі
Фото: Depositphotos

Складові:

  • Кефір – 600 г
  • Вода кип'ячена – 600 г
  • Яловичина (лопатка, грудинка) – 440 г
  • Зелена цибуля – 150 г
  • Огірок – 300 г
  • Картопля – 270 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Цукор – 20 г
  • Сіль, кріп – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо м'ясо, яйця і картоплю.
  2. Огірки очищаємо від шкірки, нарізаємо кубиками, цибулю шаткуємо.
  3. Кефір змішуємо з теплою кип'яченою водою (можна взяти холодну мінеральну), додаємо сіль, цукор, ставимо в холодильник.
  4. Перед подачею кладемо в миску всі нарізані продукти, заливаємо кефіром з водою, посипаємо нарізаним кропом.

Окрошка: рецепт на мінералці

Окрошка на мінералці
Окрошка на мінералці
Фото: Depositphotos

Інгредієнти (на 2 порції):

  • Квас або мінеральна вода – 1 л
  • Картопля – 2 шт.
  • Куряче філе відварене – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Огірок – 2 шт.
  • Яйце куряче – 2 шт.
  • Гірчиця – 50 г
  • Зелена цибуля – за смаком
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Картоплю і моркву відваріть в шкірці, остудіть, очистіть.
  2. Відварену курячу грудку, огірки, яєчні білки, картопля і морква наріжте дуже дрібними кубиками.
  3. Зелену цибулю подрібніть, жовтки розітріть з негострою гірчицею.
  4. Всі нарізані інгредієнти змішайте.
  5. У мінеральну воду додайте жовтки, перетерті з гірчицею, і ретельно розмішайте. З'єднайте всі інгредієнти. Дайте окрошці настоятися мінімум одну годину в холодильнику. Перед подачею посипте зеленню.
  6. Виходить дуже легкий, трохи газований суп. За бажання можна замінити мінералку на звичніший квас.

Окрошка: рецепт класичний на квасі

Окрошка на квасі
Окрошка на квасі
Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Яловичина (грудинка, лопатка) – 140 г
  • Окіст – 100 г
  • Язик яловичий – 80 г
  • Хлібний квас – 720 г
  • Зелена цибуля – 2 пучки
  • Огірок – 2 шт.
  • Картопля – 3 шт.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Яйце – 2 шт.
  • Гірчиця – 2 ч. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Кріп – 2 пучки
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Яловичину, окіст, язик, картоплю і яйця відварюємо.
  2. Картоплю і м'ясо нарізаємо кубиками або соломкою.
  3. Огірки очищаємо від шкірки, нарізаємо їх і 1 яйце кубиками.
  4. Лук і кріп дрібно шаткуємо, розтираємо з яйцем, сіллю, цукром і гірчицею.
  5. Додаємо м'ясо, картоплю, огірки, кладемо сметану, ретельно перемішуємо.
  6. Заливаємо квасом, даємо настоятися впродовж години. Кладемо в миски половинки яйця, заливаємо окрошку, додаємо кубик льоду.

Окрошка: рецепт з куркою

Окрошка з куркою
Окрошка з куркою
Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Відварене м'ясо птиці – 150 г
  • Зелена цибуля – 3-4 стебла
  • Кефір – 1,5 склянки
  • Редис – 4-5 шт.
  • Молодий часник – 1/2 головки
  • Яйця – 3 шт.
  • Огірки – 1-2 шт.
  • Сік 1 лимона
  • Гірчиця – за смаком
  • Кінза, кріп, петрушка – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Подрібнюємо зелень, дрібно нарізаємо цибулю, редиску, часник, огірок і все ретельно перемішуємо.
  2. Тепер можемо приступити до заправки. Щоб знайти свій фірмовий рецепт окрошки, можна спробувати різні основи для супу. Наприклад: квас, кефір або квас навпіл з кефіром. Деякі господині використовують буряковий квас або воду, настояну на ревені. Ми пропонуємо почати з кефіру, а вже наступного разу обов'язково спробуйте щось інше. Розбавляємо кефір холодною кип'яченою водою або молочною сироваткою. За бажанням, для виразної кислинки, до заправки можна додати сік лимона, а для пікантності – трохи гірчиці.
  3. До начинки з овочів і трав додаємо шматочки м'яса, заливаємо суп заправкою, солимо і перчимо до смаку. Як декоративного елемента додаємо в суп половинки відварних яєць.

Окрошка: рецепт на сметані

Окрошка на сметані
Окрошка на сметані
Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 2-3 молоді картоплини
  • 50 г шинки
  • 50 г мисливських ковбасок
  • 1 огірок
  • 3-4 редиски
  • 1 варене яйце
  • 1 ч. ложка гірчиці
  • 3-4 ст. ложки сметани
  • Кілька гілочок кропу
  • Пір'я зеленої цибулі
  • Мінеральна вода
  • Сіль
  • Чорний перець

Спосіб приготування:

  1. Відваріть молоду картоплю, остудіть і наріжте кубиками.
  2. Огірок очистіть і наріжте кубиками, редис наріжте кружальцями.
  3. Змішайте в каструлі овочі, додайте нарізану шинку і мисливські ковбаски.
  4. Білок яйця наріжте, а жовток розітріть в ступці з гірчицею, дрібно нарізаним пір'ям зеленого лука і кропом.
  5. З'єднайте овочі, м'ясні інгредієнти з гірчичною заправкою в каструлі. Додайте сметану, посоліть, поперчіть і перемішайте.
  6. Залийте мінеральною водою, ще раз перемішайте і подавайте до столу.

Окрошка: рецепт з ковбасою

Окрошка з ковбасою
Окрошка з ковбасою
Фото: Depositphotos

Складові:

  • Кефір – 1 упаковка
  • Варена ковбаса – 200 г
  • Картопля – 2-3 шт.
  • Яйця – 2 шт.
  • Свіжий огірок – 2 шт.
  • Редис – 5-7 шт.
  • Кріп – 1 пучок
  • Зелена цибуля – 1 пучок
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Яйця і картоплю відварити, остудити і очистити. Приготувати ковбасу.
  2. Нарізати дрібними кубиками в миску, картоплю, яйця і ковбасу.
  3. Додати кубиками нарізані огірки, редис.
  4. Додати дрібно нашатковану зелень.
  5. Добре перемішати і дати настоятися.
  6. Окрошку розкласти по мисках і залити кефіром. Посолити за смаком і подавати до столу.

Окрошка: рецепт на сироватці

Окрошка на сиворатці
Окрошка на сиворатці
Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Сироватка – 1 л
  • Шинка – 100 г
  • Філе куряче – 150 г
  • Яйця курячі – 3 шт.
  • Цибуля зелена – 100 г
  • Кріп свіжий – 50 г
  • Редиска – 100 г
  • Огірки свіжі – 150 г
  • Сметана – 150 г
  • Сіль – 1,5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе помити, покласти в киплячу підсолену воду і відварити протягом 20 хвилин, а потім остудити.
  2. Курку і шинку нарізати невеликими кубиками.
  3. Редиску і огірки ретельно вимити, розрізати уздовж на 4 частини, після чого тонко нашаткувати впоперек.
  4. Яйця відварити протягом 10 хвилин, рахуючи від початку закипання рідини, опустити в холодну воду, очистити, остудити і нарізати кубиками.
  5. Зелену цибулю і кріп вимити в проточній воді, обсушити і дрібно нарізати.
  6. Зелень викласти в миску і посипати сіллю. Суміш злегка розім'яти.
  7. Всі підготовлені інгредієнти викласти в миску або супницю.
  8. Все перемішати, залити сироваткою і знову перемішати.
  9. Окрошка на сироватці готова. При подачі в кожну тарілку покласти сметану.

Окрошка: рецепт на воді

Окрошка на воді
Окрошка на воді
Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • 2 л води
  • 400 г ковбаси
  • 200 г сметани
  • 6 шт. картоплі
  • 5 яєць
  • 1 пучок кропу
  • 3 огірка
  • Сіль, перець
  • 1 пучок зеленої цибулі

Спосіб приготування:

  1. Відварені яйця і картоплю очистити, нарізати дрібними кубиками.
  2. Так само нарізати огірки і ковбасу.
  3. Дрібно посікти зелень.
  4. З'єднати всі підготовлені інгредієнти для окрошки, додати сметану, перемішати, посолити і поперчити, залити водою, перемішати знову.
  5. Подавати окрошку на воді охолодженою.

Тут знайдете 10 рецептів легких овочевих салатів.

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Джерело: Сьогодні
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