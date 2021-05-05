Що купувати на ринку і в магазині в травні

Користь принесуть, крім зелені, молода картопля і редис

Останній місяць весни дає нам можливість отримати від сезонних продуктів максимум. Усіляка зелень наповнена вітамінами, з'явилася соковита молода капуста і картопля. Навіщо нам усе це в раціоні – розповість дієтолог Альона Гаврилюк. Отже, 8 головних продуктів травня.

Головні продукти травня

Капуста

У ранній білокачанній капусті містяться всі вітаміни групи В, а також К, Р, Е, U. А ще вона – рекордсменка за вмістом вітаміну С. Причому його рівень не падає ані при заквасці, ані при тривалому зберіганні. Також у цій капусті є сірка, магній, кальцій, калій, фосфор, йод, кобальт, залізо, цинк, мідь, марганець та інші корисні нашому організму речовини. А пектин, лізин, каротин і тартронова кислота, що містяться в ній, сприяють виведенню токсинів і зменшують кількість жирової тканини.

Молода картопля

Картопля містить багато незамінних амінокислот. У ньому є вітаміни групи В, а також С, РР, калій, фосфор, фолієва кислота, кальцій, аскорбінова кислота, магній, алюміній.

Щоб отримати максимальну користь від ранньої картоплі, її варто відварювати або запікати в шкірці.

Молода цибуля і часник

У зеленій цибулі вітаміни А, В, С, а також флавоноїди, ефірні олії, цинк, залізо, кальцій, магній, сірка і фтор.

Редис

Редиска багата вітамінами С і В, містить залізо, калій, клітковину, фітонциди. Вживання в їжу редису корисно для профілактики застудних захворювань, зміцнення організму, нормалізації роботи кишечника і рівня холестерину.

Ревінь

Ревінь корисний наявністю вітамінів С, А, Е, групи В, РР, органічними кислотами (лимонної, щавлевої, хрізофанової, яблучної), мінеральними солями.

Зелень (кріп, петрушка, кінза, листя салату)

Зелень кропу багата вітамінами С, А, P, B1, B2, B3, B9 та іншими. Серед необхідних нам елементів присутні калій, кальцій, залізо і фосфор. Кріп містить ефірні олії. Тому продукт рекомендують при розладах шлунка і кишечника, для зниження тиску, виведення шлаків, поліпшення роботи серця.

Петрушку недарма вважають засобом від депресії. Пучок цієї зелені здатний забезпечити добову норму вітаміну C і бета-каротину. Листя петрушки багаті вітамінами групи B, вітамін K, вітаміном E, вуглеводами, білками, клітковиною. А ще залізом, кальцієм, фосфором, магнієм, калієм, натрієм. Є флавоноїди (потужний антиоксидант) і ефірні олії. До того ж вона корисна для зору і зубів, а ще дихання освіжає.

Кінза містить вітамін P, вітамін C, вітаміни групи B і каротин. Вживання кінзи корисно для серця і судин, вона нормалізує травлення, дає полегшення при виразках і гастритах. Кінза має сечогінні, жовчогінні й антисептичні властивості, знімає нервове збудження.

Правда, зловживати нею не варто, інакше можуть з'явитися порушення сну, проблеми з пам'яттю і розлади циклу у жінок. З особливою обережністю кінзу вживають при холециститі.

Салат – низькокалорійний продукт (у 100 г міститьсялише 16 ккал), до складу якого входять: вітаміни С, РР, Е, В1, В2, В6, В9, К, Н, холін, бета-каротин, калій, магній, хлор , кальцій, сірка, фосфор, цинк, селен, залізо.

Молодий горошок

Вітаміни А, В, К, фолієва та аскорбінова кислоти і корисні харчові волокна в поєднанні з високою калорійністю (250-300 ккал на 100 г) роблять бобові самостійною стравою, якою можна замінити м'ясо. Бобові прекрасно насичують і швидко засвоюються організмом.

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