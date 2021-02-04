5 відомих смачних супів з 5 різних країн
Дізнайтеся рецепти і приготуйте грецьку фасоладу, австрійський леберкнедельзупе і польський білий борщ
У Польщі в нього додають краківську ковбасу, що цілком логічно, в Австрії його прикрашає величезний печінковий кнедль, а в Греції та на Кіпрі його називають "ікрою бідних". Це все про суп, адже він універсальний. З його допомогою можна стати стрункішим, насититися, колись супами лікувалися. У США, наприклад, пішли ще далі та щороку, 4 лютого, святкують Національний день домашнього супу. Нижче зібрані 5 рецептів супів з 5 різних країн, спробуйте їх приготувати. Хто знає, а раптом вони увійдуть у ваше життя назавжди?
Польський білий борщ (на наш, червоний, зовсім не схожий)
Так. Не буряка, не томатної пасти з помідорами, не м'яса в цій страві немає. Звідси – і його назва – білий борщ. Зате в нього кладуть краківську ковбасу і прикрашають половинками вареного яйця. Тому сперечатися про його ситність не варто. Рецептів польського білого борщу безліч. Хтось, для пікантної кислинки, додає лимонний сік, хтось – сметану для посилення смаку, хтось – борошно для більшої густоти. Словом, прекрасна альтернатива нашому рідному червоному і варіант для різноманітності звичного раціону.
Інгредієнти
- Вершкове масло – 2 ст. л
- Краківська ковбаса – 450 г
- Часник – 4 зуб.
- Лук-порей – 2 стебла
- Ріпчаста цибуля – 1 головка
- Картопля – 2 шт.
- Лаврове листя – 1 шт.
- Майоран – 2 стебла
- Сметана – 300 г
- Пшеничне борошно – 40 г
- Хрін – 40 г
- Сіль за смаком
- Мелений чорний перець – за смаком
- Кріп – 40 г
- Петрушка – 20 г
- Куряче яйце – 4 шт.
- Вода – 1,5 л
Спосіб приготування
- Зварити круто яйця і відставити. Кріп і петрушку подрібнити, часник дрібно нарубати, порей і ріпчасту цибулю нарізати кільцями. Картоплю очистити і нарізати кубиками 2,5 см.
- Копчену ковбасу залити півтора літрами води у великому сотейнику і довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімального і поварити 25 хвилин.
- Перелити бульйон у миску, туди ж перекласти ковбасу, відставити, сотейник повернути на плиту. Додати олію, часник, цибулю і порей і тушкувати до м'якості 10 хвилин. ⠀
- Влити бульйон, додати картоплю, майоран і лаврове листя. Довести до кипіння. Варити пів години до м'якості картоплі, після чого збити блендером до однорідного пюре.
- В окремій мисці збити сметану і борошно, додати приблизно 100 мл супу і перемішати до однорідності.
- Влити отриману суміш у суп, перемішати і поварити до загустіння приблизно 5 хвилин.
- Ковбасу нарізати скибочками завтовшки 1 см і додати до супу разом з тертим хріном.
- Посолити, поперчити, розлити по тарілках і посипати порції зеленню. Прикрасити розрізаними навпіл яйцями.
Леберкнедельзупе (запам'ятати та вимовити назву неможливо, приготувати – просто)
Традиційний австрійський суп, який готується на дуже простому в плані інгредієнтів бульйоні. Але головний елемент страви, у всякому разі для нас, доволі несподіваний. А саме – величезний кнедль з яловичої печінки. Австрійці та німці обожнюють цей суп, насамперед актуальний він узимку.
Інгредієнти
- Яловича печінка – 400 г
- Булочка – 8 шт.
- Яйце куряче – 2 шт.
- Молоко – 250 мл
- Вершкове масло – 1 ст. л
- Цибуля ріпчаста – 1 ш.
- Петрушка – 30 г
- Яловичий бульйон – 1,6 л
- Майоран – ½ ч. Л
- Мелений білий перець, сіль за смаком
Спосіб приготування
- Тонко нарізати булочки, покласти в миску, додати чайну ложку солі та залити їх теплим молоком. Дати постояти близько години.
- Дрібно нарізати цибулю і петрушку. Обсмажити цибулю вершковому маслі 4-5 хвилин.
- Печінку пропустити через м'ясорубку, змішати її з підготовленим хлібом, цибулею, петрушкою, додати яйця, майоран і перець, ретельно перемішати.
- У великій каструлі закип'ятити підсолену воду. З фаршу зробити невеликий пробний кнедль і кинути його в воду. Якщо він розвалюється, додати у фарш хлібних крихт.
- Сформувати з фаршу 6-8 однакових кнедлів і варити 20 хвилин на повільному вогні без кришки. Готові кнедлі вийняти шумівкою і покласти в тепле місце.
- Розігріти бульйон і розлити по тарілках. Туди ж покласти по одному кнедлю. Прикрасити петрушкою.
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Цибулевий суп (він же найулюбленіший Людовика XV)
Саме так. Король захоплювався кулінарією, любив куховарити. І одного разу, добряче зголоднівши, зайнявся цибульним супом. І так, ця королівська страва дуже швидко перекочувала до французьких трактирів. У сучасній Франції живильний цибульний суп виступає "на розігріві" основної трапези. А ще його дуже рекомендують до вживання при бронхіті.
Ігредієнти
- Цибуля – 300 г
- Олія – 3 ст. л
- Вершкове масло – 50 г
- Біле сухе вино – 50 мл
- М'ясний бульйон – 1 л м'ясного бульйону
- Скибочки сухого хліба
- Маасдам – 100 г
- Чебрець, лаврове листя, часник – за смаком
Спосіб приготування
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- Нарізати цибулю півкільцями. Смажити цибулю на сильному вогні. Коли почне темніти, посолити, додати чебрець, лаврове листя, часник, зменшити вогонь і смажити під кришкою 20 хвилин.
- Додати вино, зібрати лопаткою те, що пристало до дна сковорідки.
- Додати бульйон і варити без кришки мінімум 25 хвилин.
- Прибрати часник.
- Для подачі в жаростійкій мисці: налити суп, зверху викласти хліб, щоб він повністю закривав поверхню.
- Рясно посипати сиром, запікати в духовці під грилем 3-5 хвилин за максимальної температури.
Фасолада (або "ікра бідних")
Із супами греки взагалі-то не дуже дружать. Але фасолада – виняток. Так, фасоладу можна назвати густою юшкою, але все-таки це суп. Густий-прегустий. Він ідеально поєднується зі свіжим хлібом і оливками. Основний інгредієнт – квасоля, її греки називають "ікрою бідних". Проте і в Греції, і на Кіпрі фасоладу обожнюють.
Інгредієнти
- Квасоля (суха, червона) – 100 г
- Кабачок – 150 г
- Томати у власному соку (+ сік 150 мл) – 5 шт.
- Цибуля ріпчаста – 100 г
- Перець болгарський – 150 г
- Базилік (свіжий або сушений) – 15 г
- Кінза – 20 г
- Морква – 100 г
- Сіль за смаком
- Лимон (сік у тарілку) – 5 г
- Вода – 1,5 л
- Спеції середземноморські трави – 5 г
Спосіб приготування
- Квасолю замочити на ніч у кип'яченій воді кімнатної температури.
- Варити квасолю близько 50 хвилин. Не солити. Сіль робить оболонку квасолі жорсткішою, тому волна довго варитиметься. Потім додати кабачки, цибулю і моркву. Цибулю можна попередньо підсмажити на олії. Посолити.
- Поки суп вариться, перетерти томати в пюре, нарізати болгарський перець.
- Додати томати, сік томатів і перець. Варити 15 хвилин.
- Нарубану кінзу і спеції додати за 5 хвилин до закінчення варіння.
- Перед подачею в кожну тарілку видавити трохи лимонного соку і покласти базилік.
- Подавати фасоладу зі свіжим хлібом, рясно посипати зеленню і додати оливкову олію і лимонний сік.
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Чихіртма грузинська (цілюща)
Одне з головних страв Грузії. У цій країні впевнені, якщо в сім'ї не готують суп, то все в цій сім'ї дуже погано в плані грошей. Цей наваристий курячий суп додає бадьорості після вчорашнього застілля, його їдять після застуди.
Інгредієнти
- Куряче біле м'ясо – 500 г
- Цибуля – 2 шт.
- Яйця – 4 шт.
- Вершкове масло – 2 ст. л
- Винний оцет – ½ ч. Л
- Часник – 3 зуб.
- Кінза, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Куряче м'ясо нарізати на шматочки, викласти в каструлю, залити водою і варити до готовності.
- Вийняти м'ясо, процідити бульйон і поставити на повільний вогонь.
- На сковороді розтопити вершкове масло, обсмажити на ньому нарізану півкільцями цибулю і заправити ним бульйон.
- У глибокій мисці збити яйця з оцтом і додати в них суміш з рубленого часнику, солі та перцю.
- При постійному помішуванні (щоби білки не згорнулися) обережно влити суміш у бульйон, повернути в каструлю курку, дати супу прогрітися і зняти його з вогню.
- При подачі посипати чихіртму рубаною кінзою.
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