Розвантажуємося після свят – 10 легких і корисних страв
Усі вони готуються з дієтичного м'яса з великою кількістю овочів
Після застіль організм просто вимагає легкого і здорового харчування. Тому треба включати в раціон більше овочів, корисної сезонної зелені та дієтичного м'яса. У цій добірці – 10 страв, від салатів до десертів, які можна сміливо готувати тим, хто вирішив трохи розвантажитися після свят.
Салат із сирною заправкою
Інгредієнти
- 1,5 ст. л. – зелений горошок
- 1 шт. – солоний огірок
- 1/2 шт. – свіжий огірок
- 1 шт. – яйце
- 40 г – відварна грудка
- листя салату
- зелень, сіль – за смаком
- 1 ч. л. – сир м'який
Спосіб приготування
- Порізати всі інгредієнти, посолити, додати зелень.
- Заправити сиром.
Піца-хвилинка
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Сир – 2 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Рисове борошно – 4-5 ст. л.
- Помідор – 1/2 шт.
- Болгарський перець – 1/2 шт.
- Зелень – за смаком
- Сир -30 г
Спосіб приготування
- Змішати борошно, яйця, сир – перемішати. Нарізати овочі та зелень, додати в тісто.
- Вилити тісто на сковороду і обсмажити з двох боків 7-10 хвилин.
- Зверху посипати сиром, накрити кришкою і готувати ще кілька хвилин.
Рибна запіканка в духовці
Інгредієнти
- 1 кг риби
- 1 стакан кукурудзяної крупи
- 2 склянки води
- 1 склянка йогурту
- 2 цибулини
- 3 зубчики часнику
- 70 г моцарели або твердого сиру
- Сіль, перець – за смаком
- Розмарин, чебрець – за смаком
Спосіб приготування
- Кукурудзяну крупу добре промити.
- Рибне філе порізати середніми шматочками.
- Цибулю і часник почистити і дрібно нарізати.
- Крупу викласти на дно жароміцної форми, зверху викласти шматочки риби. На рибу укласти часник і цибулю. Посолити, поперчити. Покласти гілочки чебрецю і розмарину.
- Залити двома склянками води і склянкою йогурту.
- Зверху викласти шматочки нарізаного або натертого сиру.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.
Печінкові оладки
Інгредієнти
- Печінка куряча – 200 г
- Яйце куряче – 1 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Крохмаль кукурудзяний – 1 ч. л.
- Йогурт – 100 г
- Петрушка – 1-2 гілочки
- Кріп – 1-2 гілочки
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Подрібнити печінку в блендері, посолити, поперчити, додати яйце і кукурудзяний крохмаль.
- Усе добре перемішати і випікати на антипригарній сковороді без олії, викладаючи печінкову масу ложкою.
- Для соусу змішати йогурт, сіль, пропущений через прес часник і дрібно нарізану зелень.
- Подавати печінкові оладки разом з йогуртовим соусом.
Запечене філе індички
Інгредієнти
- 1 кг – філе індички
- 3 ст. л. – солі
- 3 зубчики – часнику
Маринад
- 2 ст. л. – олії
- 2 ст. л. – соєвого соусу
- 1 ст. л. – спецій італійські трави
- 1 ст. л. – карі
- по 1 ст. л. – гірчиці або сметани
- мелений перець
Спосіб приготування
- Сіль розчинити у воді. Залити нею філе і залишити в холодильнику на 2-3 години.
- Змішати інгредієнти для маринаду.
- Філе обтерти паперовим рушником і в прорізані отвори покласти часник.
- Натерти маринадом, закрити плівкою і поставити в холодильник на добу.
- Випікати за 200 градусів 25-30 хвилин.
Крем-суп з кабачків
Інгредієнти
- 2-3 кабачки
- 1-2 картоплини
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2-3 зубчики часнику
- 1 ст. л. томатної пасти
- 120 мл йогурту
- Олія
- Сіль, чорний і запашний перець
Спосіб приготування
- Кабачки крупно нарізати і обсмажити в сильно розігрітій сковороді на олії до рум'яного кольору, після чого перекласти їх у каструлю.
- У тій же сковороді обсмажити нарізану картоплю з цибулею і морквою. Перекласти овочі до кабачків.
- Додати в каструлю часник, томатну пасту, товчений чорний і запашний перець. Влити воду, щоб вона покрила овочі, довести суп до кипіння і варити, доки всі овочі не стануть м'якими.
- Подрібнити суп блендером, додати йогурт і сіль за смаком, прогріти все разом.
Курячий паштет з волоським горіхом
Інгредієнти
- 400 г – відвареної курки
- 100 г – очищеного волоського горіха
- 100 мл – курячого бульйону
- чорний мелений перець на кінчику ножа
- 1/4 ч. л – солі
- зелень
⠀ Спосіб приготування
- Відварити курку в бульйоні зі спеціями.
- Подрібнити горіхи в блендері, додати порізану курку і бульйон.
- Збивати до потрібної консистенції, додати зелень.
Запіканка з цвітної капусти з помідорами
Інгредієнти
- 300 г цвітної капусти
- 20 мл олії
- 100 мл молока
- 1 помідор
- Дрібка солі
- 70 г твердого сиру
- 4 яйця
Спосіб приготування
- Бланшувати цвітну капусту. Для цього її потрібно розділити на суцвіття і відварити в підсоленій воді 5-8 хвилин.
- Кілька маленьких формочок або одну середню змастити олією і викласти цвітну капусту.
- Покласти зверху скибочки помідора.
- Залити сумішшю з яєць, молока та солі.
- Присипати сиром і поставити в духовку на 25-40 хвилин за температури 180 градусів.
- Подавати запіканку гарячою, за бажанням прикрасивши зеленню.
Курячий рулет у лаваші
Інгредієнти
- Лаваш
- Курячий фарш – 150 г
- Твердий сир – 25 г
- Печериці – 2 шт.
- Цибуля – половинка
- Яйце – 1 шт.
- Йогурт – 2ст. л.
- Вівсяні пластівці – 2 ст. л.
- Сіль, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Гриби нарізати, сир натерти, цибулю нарізати кубиками і перемішати все з фаршем, додати спеції.
- Для соусу змішати вівсяні пластівці, йогурт, яйце, добре перемішати.
- Соусом змастити лаваш, додати фарш, посипати тертим сиром і сформувати рулет.
- Випікати за 200 градусів 35 хвилин.
Яблучний дієтичний пиріг без борошна
Інгредієнти
- Яйце – 2 шт.
- Яблуко – 150 г
- Висівки – 70 г
- М'який знежирений сир – 100 г
- Підсолоджувач
- Кориця – за смаком
Спосіб приготування
- Відокремити білки від жовтків. Білки збити до крутих піків.
- Жовтки з'єднати з іншими інгредієнтами (яблука нарізати кубиками).
- Ввести білки в тісто.
- Випікати в розігрітій духовці 30-50 хвилин за 180 градусів.
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