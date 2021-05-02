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Розвантажуємося після свят – 10 легких і корисних страв

Сьогодні, 09:00

Усі вони готуються з дієтичного м'яса з великою кількістю овочів

Після застіль організм просто вимагає легкого і здорового харчування. Тому треба включати в раціон більше овочів, корисної сезонної зелені та дієтичного м'яса. У цій добірці – 10 страв, від салатів до десертів, які можна сміливо готувати тим, хто вирішив трохи розвантажитися після свят.

Салат із сирною заправкою

Фото: instagram.com/nails_studio_hope/

Інгредієнти

  • 1,5 ст. л. – зелений горошок
  • 1 шт. – солоний огірок
  • 1/2 шт. – свіжий огірок
  • 1 шт. – яйце
  • 40 г – відварна грудка
  • листя салату
  • зелень, сіль – за смаком
  • 1 ч. л. – сир м'який

Спосіб приготування

  1. Порізати всі інгредієнти, посолити, додати зелень.
  2. Заправити сиром.

Піца-хвилинка

Фото: instagram.com/stroi_naja/

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Сир – 2 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Рисове борошно – 4-5 ст. л.
  • Помідор – 1/2 шт.
  • Болгарський перець – 1/2 шт.
  • Зелень – за смаком
  • Сир -30 г

Спосіб приготування

  1. Змішати борошно, яйця, сир – перемішати. Нарізати овочі та зелень, додати в тісто.
  2. Вилити тісто на сковороду і обсмажити з двох боків 7-10 хвилин.
  3. Зверху посипати сиром, накрити кришкою і готувати ще кілька хвилин.

Рибна запіканка в духовці

Запіканка з риби в духовці
Запіканка з риби в духовці
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 кг риби
  • 1 стакан кукурудзяної крупи
  • 2 склянки води
  • 1 склянка йогурту
  • 2 цибулини
  • 3 зубчики часнику
  • 70 г моцарели або твердого сиру
  • Сіль, перець – за смаком
  • Розмарин, чебрець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кукурудзяну крупу добре промити.
  2. Рибне філе порізати середніми шматочками.
  3. Цибулю і часник почистити і дрібно нарізати.
  4. Крупу викласти на дно жароміцної форми, зверху викласти шматочки риби. На рибу укласти часник і цибулю. Посолити, поперчити. Покласти гілочки чебрецю і розмарину.
  5. Залити двома склянками води і склянкою йогурту.
  6. Зверху викласти шматочки нарізаного або натертого сиру.
  7. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Печінкові оладки

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Печінка куряча – 200 г
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Часник – 1 зубчик
  • Крохмаль кукурудзяний – 1 ч. л.
  • Йогурт – 100 г
  • Петрушка – 1-2 гілочки
  • Кріп – 1-2 гілочки
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Подрібнити печінку в блендері, посолити, поперчити, додати яйце і кукурудзяний крохмаль.
  2. Усе добре перемішати і випікати на антипригарній сковороді без олії, викладаючи печінкову масу ложкою.
  3. Для соусу змішати йогурт, сіль, пропущений через прес часник і дрібно нарізану зелень.
  4. Подавати печінкові оладки разом з йогуртовим соусом.

Запечене філе індички

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Інгредієнти

  • 1 кг – філе індички
  • 3 ст. л. – солі
  • 3 зубчики – часнику

Маринад

  • 2 ст. л. – олії
  • 2 ст. л. – соєвого соусу
  • 1 ст. л. – спецій італійські трави
  • 1 ст. л. – карі
  • по 1 ст. л. – гірчиці або сметани
  • мелений перець

Спосіб приготування

  1. Сіль розчинити у воді. Залити нею філе і залишити в холодильнику на 2-3 години.
  2. Змішати інгредієнти для маринаду.
  3. Філе обтерти паперовим рушником і в прорізані отвори покласти часник.
  4. Натерти маринадом, закрити плівкою і поставити в холодильник на добу.
  5. Випікати за 200 градусів 25-30 хвилин.

Крем-суп з кабачків

Суп з кабачків
Суп з кабачків
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2-3 кабачки
  • 1-2 картоплини
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2-3 зубчики часнику
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • 120 мл йогурту
  • Олія
  • Сіль, чорний і запашний перець

Спосіб приготування

  1. Кабачки крупно нарізати і обсмажити в сильно розігрітій сковороді на олії до рум'яного кольору, після чого перекласти їх у каструлю.
  2. У тій же сковороді обсмажити нарізану картоплю з цибулею і морквою. Перекласти овочі до кабачків.
  3. Додати в каструлю часник, томатну пасту, товчений чорний і запашний перець. Влити воду, щоб вона покрила овочі, довести суп до кипіння і варити, доки всі овочі не стануть м'якими.
  4. Подрібнити суп блендером, додати йогурт і сіль за смаком, прогріти все разом.

Курячий паштет з волоським горіхом

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Інгредієнти

  • 400 г – відвареної курки
  • 100 г – очищеного волоського горіха
  • 100 мл – курячого бульйону
  • чорний мелений перець на кінчику ножа
  • 1/4 ч. л – солі
  • зелень

⠀ Спосіб приготування

  1. Відварити курку в бульйоні зі спеціями.
  2. Подрібнити горіхи в блендері, додати порізану курку і бульйон.
  3. Збивати до потрібної консистенції, додати зелень.

Запіканка з цвітної капусти з помідорами

Запіканка з цвітної капусти
Запіканка з цвітної капусти
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г цвітної капусти
  • 20 мл олії
  • 100 мл молока
  • 1 помідор
  • Дрібка солі
  • 70 г твердого сиру
  • 4 яйця

Спосіб приготування

  1. Бланшувати цвітну капусту. Для цього її потрібно розділити на суцвіття і відварити в підсоленій воді 5-8 хвилин.
  2. Кілька маленьких формочок або одну середню змастити олією і викласти цвітну капусту.
  3. Покласти зверху скибочки помідора.
  4. Залити сумішшю з яєць, молока та солі.
  5. Присипати сиром і поставити в духовку на 25-40 хвилин за температури 180 градусів.
  6. Подавати запіканку гарячою, за бажанням прикрасивши зеленню.

Курячий рулет у лаваші

Фото: instagram.com/pp_hudeem_prav_ilno/

Інгредієнти

  • Лаваш
  • Курячий фарш – 150 г
  • Твердий сир – 25 г
  • Печериці – 2 шт.
  • Цибуля – половинка
  • Яйце – 1 шт.
  • Йогурт – 2ст. л.
  • Вівсяні пластівці – 2 ст. л.
  • Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Гриби нарізати, сир натерти, цибулю нарізати кубиками і перемішати все з фаршем, додати спеції.
  2. Для соусу змішати вівсяні пластівці, йогурт, яйце, добре перемішати.
  3. Соусом змастити лаваш, додати фарш, посипати тертим сиром і сформувати рулет.
  4. Випікати за 200 градусів 35 хвилин.

Яблучний дієтичний пиріг без борошна

Фото: instagram.com/blueberrynight__/

Інгредієнти

  • Яйце – 2 шт.
  • Яблуко – 150 г
  • Висівки – 70 г
  • М'який знежирений сир – 100 г
  • Підсолоджувач
  • Кориця – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відокремити білки від жовтків. Білки збити до крутих піків.
  2. Жовтки з'єднати з іншими інгредієнтами (яблука нарізати кубиками).
  3. Ввести білки в тісто.
  4. Випікати в розігрітій духовці 30-50 хвилин за 180 градусів.

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