Розвантажуємося після свят – 10 легких і корисних страв

Усі вони готуються з дієтичного м'яса з великою кількістю овочів

Після застіль організм просто вимагає легкого і здорового харчування. Тому треба включати в раціон більше овочів, корисної сезонної зелені та дієтичного м'яса. У цій добірці – 10 страв, від салатів до десертів, які можна сміливо готувати тим, хто вирішив трохи розвантажитися після свят.

Салат із сирною заправкою

Фото: instagram.com/nails_studio_hope/

Інгредієнти

1,5 ст. л. – зелений горошок

1 шт. – солоний огірок

1/2 шт. – свіжий огірок

1 шт. – яйце

40 г – відварна грудка

листя салату

зелень, сіль – за смаком

1 ч. л. – сир м'який

Спосіб приготування

Порізати всі інгредієнти, посолити, додати зелень. Заправити сиром.

Піца-хвилинка

Фото: instagram.com/stroi_naja/

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Сир – 2 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Рисове борошно – 4-5 ст. л.

Помідор – 1/2 шт.

Болгарський перець – 1/2 шт.

Зелень – за смаком

Сир -30 г

Спосіб приготування

Змішати борошно, яйця, сир – перемішати. Нарізати овочі та зелень, додати в тісто. Вилити тісто на сковороду і обсмажити з двох боків 7-10 хвилин. Зверху посипати сиром, накрити кришкою і готувати ще кілька хвилин.

Рибна запіканка в духовці

Запіканка з риби в духовці Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кг риби

1 стакан кукурудзяної крупи

2 склянки води

1 склянка йогурту

2 цибулини

3 зубчики часнику

70 г моцарели або твердого сиру

Сіль, перець – за смаком

Розмарин, чебрець – за смаком

Спосіб приготування

Кукурудзяну крупу добре промити. Рибне філе порізати середніми шматочками. Цибулю і часник почистити і дрібно нарізати. Крупу викласти на дно жароміцної форми, зверху викласти шматочки риби. На рибу укласти часник і цибулю. Посолити, поперчити. Покласти гілочки чебрецю і розмарину. Залити двома склянками води і склянкою йогурту. Зверху викласти шматочки нарізаного або натертого сиру. Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Печінкові оладки

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Печінка куряча – 200 г

Яйце куряче – 1 шт.

Часник – 1 зубчик

Крохмаль кукурудзяний – 1 ч. л.

Йогурт – 100 г

Петрушка – 1-2 гілочки

Кріп – 1-2 гілочки

Сіль, перець

Спосіб приготування

Подрібнити печінку в блендері, посолити, поперчити, додати яйце і кукурудзяний крохмаль. Усе добре перемішати і випікати на антипригарній сковороді без олії, викладаючи печінкову масу ложкою. Для соусу змішати йогурт, сіль, пропущений через прес часник і дрібно нарізану зелень. Подавати печінкові оладки разом з йогуртовим соусом.

Запечене філе індички

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Інгредієнти

1 кг – філе індички

3 ст. л. – солі

3 зубчики – часнику

Маринад

2 ст. л. – олії

2 ст. л. – соєвого соусу

1 ст. л. – спецій італійські трави

1 ст. л. – карі

по 1 ст. л. – гірчиці або сметани

мелений перець

Спосіб приготування

Сіль розчинити у воді. Залити нею філе і залишити в холодильнику на 2-3 години. Змішати інгредієнти для маринаду. Філе обтерти паперовим рушником і в прорізані отвори покласти часник. Натерти маринадом, закрити плівкою і поставити в холодильник на добу. Випікати за 200 градусів 25-30 хвилин.

Крем-суп з кабачків

Суп з кабачків Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2-3 кабачки

1-2 картоплини

1 цибулина

1 морква

2-3 зубчики часнику

1 ст. л. томатної пасти

120 мл йогурту

Олія

Сіль, чорний і запашний перець

Спосіб приготування

Кабачки крупно нарізати і обсмажити в сильно розігрітій сковороді на олії до рум'яного кольору, після чого перекласти їх у каструлю. У тій же сковороді обсмажити нарізану картоплю з цибулею і морквою. Перекласти овочі до кабачків. Додати в каструлю часник, томатну пасту, товчений чорний і запашний перець. Влити воду, щоб вона покрила овочі, довести суп до кипіння і варити, доки всі овочі не стануть м'якими. Подрібнити суп блендером, додати йогурт і сіль за смаком, прогріти все разом.

Курячий паштет з волоським горіхом

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Інгредієнти

400 г – відвареної курки

100 г – очищеного волоського горіха

100 мл – курячого бульйону

чорний мелений перець на кінчику ножа

1/4 ч. л – солі

зелень

⠀ Спосіб приготування

Відварити курку в бульйоні зі спеціями. Подрібнити горіхи в блендері, додати порізану курку і бульйон. Збивати до потрібної консистенції, додати зелень.

Запіканка з цвітної капусти з помідорами

Запіканка з цвітної капусти Фото: Depositphotos

Інгредієнти

300 г цвітної капусти

20 мл олії

100 мл молока

1 помідор

Дрібка солі

70 г твердого сиру

4 яйця

Спосіб приготування

Бланшувати цвітну капусту. Для цього її потрібно розділити на суцвіття і відварити в підсоленій воді 5-8 хвилин. Кілька маленьких формочок або одну середню змастити олією і викласти цвітну капусту. Покласти зверху скибочки помідора. Залити сумішшю з яєць, молока та солі. Присипати сиром і поставити в духовку на 25-40 хвилин за температури 180 градусів. Подавати запіканку гарячою, за бажанням прикрасивши зеленню.

Курячий рулет у лаваші

Фото: instagram.com/pp_hudeem_prav_ilno/

Інгредієнти

Лаваш

Курячий фарш – 150 г

Твердий сир – 25 г

Печериці – 2 шт.

Цибуля – половинка

Яйце – 1 шт.

Йогурт – 2ст. л.

Вівсяні пластівці – 2 ст. л.

Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Гриби нарізати, сир натерти, цибулю нарізати кубиками і перемішати все з фаршем, додати спеції. Для соусу змішати вівсяні пластівці, йогурт, яйце, добре перемішати. Соусом змастити лаваш, додати фарш, посипати тертим сиром і сформувати рулет. Випікати за 200 градусів 35 хвилин.

Яблучний дієтичний пиріг без борошна

Фото: instagram.com/blueberrynight__/

Інгредієнти

Яйце – 2 шт.

Яблуко – 150 г

Висівки – 70 г

М'який знежирений сир – 100 г

Підсолоджувач

Кориця – за смаком

Спосіб приготування

Відокремити білки від жовтків. Білки збити до крутих піків. Жовтки з'єднати з іншими інгредієнтами (яблука нарізати кубиками). Ввести білки в тісто. Випікати в розігрітій духовці 30-50 хвилин за 180 градусів.

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