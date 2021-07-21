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Як приготувати кабачковий торт з зеленню і часником

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 липня, 15:36
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Закусочний торт з кабачкових млинців – цікава альтернатива популярному печінковому торту, яка може стати вашою коронною овочевою стравою.
Кабачковий торт. Фото: instagram.com/petit_furia
Кабачковий торт. Фото: instagram.com/petit_furia / Фото: Depositphotos

Торт із кабачків – популярна літня закуска. Але щоб вона вийшла дійсно смачною, вибирайте для приготування цієї страви тільки молоді кабачки з тонкою шкіркою.

Пам'ятайте, що кабачок – водянистий овоч, тому краще натирати його на середній або крупній тертці. Потім масу потрібно віджати, щоб прибрати зайвий сік. Так коржі для торта не розпливуться при обсмажуванні.

А якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

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Кабачковий торт з майонезом і часником

Час приготування: 1 година

Інгредієнти:

  • 1 кг кабачків
  • 3 яйця
  • 3 ст.л. борошна
  • 1 ч.л. морської солі
  • Сіль, мелений перець
  • 2 ст.л. рубленого кропу і петрушки
  • 1 зубчик часника

Для начинки:

  • майонез або сирний сир
  • 1 зубчик часника
  • кілька гілочок зелені
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Кабачки помити і натерти на крупній тертці. Посолити, дати постояти 15 хвилин і віджати зайву рідину.
  2. Додати яйця, сіль, борошно, мелений перець, подрібнений часник і зелень, перемішати.
  3. Розігріти млинцеву сковороду невеликого діаметра, добре змащену олією.
  4. Нанести тісто тонким шаром на сковороду, розрівнюючи силіконовою лопаткою. Обсмажити з двох сторін до золотистого кольору. Повторити з рештою тіста.
  5. Для начинки часник пропустити через прес, зелень дрібно посікти. Перемішати майонез або сирний сир із зеленню і часником, за бажанням приправити.
  6. Зібрати торт, перемазуючи кабачкові коржі кремом. Перед подачею остудити.

Дивіться відео, як зробити салат з ідеальних малосольних огірочків:

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити салати на зиму: ТОП-5 рецептів домашніх заготовок.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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