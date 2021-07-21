Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

Торт из кабачков – популярная летняя закуска. Но чтобы она получилась действительно вкусной, выбирайте для приготовления этого блюда только молодые кабачки с тонкой кожицей.
Помните, что кабачок – водянистый овощ, поэтому лучше натирать его на средней или крупной терке. Затем массу нужно отжать, чтобы убрать лишний сок. Так коржи для торта не расплывутся при обжаривании.
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Кабачковый торт с майонезом и чесноком
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 3 яйца
- 3 ст.л. муки
- 1 ч.л. морской соли
- Соль, молотый перец
- 2 ст.л. рубленого укропа и петрушки
- 1 долька чеснока
Для начинки:
- майонез или творожный сыр
- 1 долька чеснока
- несколько веточек зелени
- соль, перец
Способ приготовления:
- Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, дать постоять 15 минут и отжать лишнюю жидкость.
- Добавить яйца, соль, муку, молотый перец, измельченный чеснок и зелень, перемешать.
- Разогреть блинную сковороду небольшого диаметра, хорошо смазанную растительным маслом.
- Нанести тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Повторить с оставшимся тестом.
- Для начинки чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Перемешать майонез или творожный сыр с зеленью и чесноком, по желанию приправить.
- Собрать торт, перемазывая кабачковые коржи кремом. Перед подачей остудить.
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