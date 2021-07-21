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Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
21 июля, 15:36
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Закусочный торт из кабачковых блинчиков – интересная альтернатива популярному печеночному торту, которая может стать вашим коронным овощным блюдом.
Кабачковый торт. Фото: instagram.com/petit_furia
Кабачковый торт. Фото: instagram.com/petit_furia / Фото: Depositphotos

Торт из кабачков – популярная летняя закуска. Но чтобы она получилась действительно вкусной, выбирайте для приготовления этого блюда только молодые кабачки с тонкой кожицей.

Помните, что кабачок – водянистый овощ, поэтому лучше натирать его на средней или крупной терке. Затем массу нужно отжать, чтобы убрать лишний сок. Так коржи для торта не расплывутся при обжаривании.

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Кабачковый торт с майонезом и чесноком

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

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  • 1 кг кабачков
  • 3 яйца
  • 3 ст.л. муки
  • 1 ч.л. морской соли
  • Соль, молотый перец
  • 2 ст.л. рубленого укропа и петрушки
  • 1 долька чеснока

Для начинки:

  • майонез или творожный сыр
  • 1 долька чеснока
  • несколько веточек зелени
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Кабачки помыть и натереть на крупной терке. Посолить, дать постоять 15 минут и отжать лишнюю жидкость.
  2. Добавить яйца, соль, муку, молотый перец, измельченный чеснок и зелень, перемешать.
  3. Разогреть блинную сковороду небольшого диаметра, хорошо смазанную растительным маслом.
  4. Нанести тесто тонким слоем на сковороду, разравнивая силиконовой лопаткой. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета. Повторить с оставшимся тестом.
  5. Для начинки чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить. Перемешать майонез или творожный сыр с зеленью и чесноком, по желанию приправить.
  6. Собрать торт, перемазывая кабачковые коржи кремом. Перед подачей остудить.

Смотрите видео, как сделать салат из идеальных малосольных огурчиков:

Напомним, ранее мы писали, как сделать салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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