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3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

Сьогодні, 15:49

Іноді під час пікніка хочеться десерт. Один з кращих варіянтів – маршмелоу на вогні. Для цього краще підійдуть дерев'яні шпажки, а найсмачнішим зефір буде, якщо ви смажитимете його не більше ніж півтори хвилини

Смажте маршмелоу на дерев'яних шпажках
Смажте маршмелоу на дерев'яних шпажках
Фото: Depositphotos

Про маршмелоу, приготовлене на багатті, ми дізналися з американських фільмів. Тепер це роблять багато хто, потрапляючи на природу. Якщо ви збираєтеся на пікнік, то крім цікавої їжі, приготовленої на мангалі та грилі, подбайте про десерт. Маршмелоу – прерасний вибір. А от як його посмажити правильно, щоби було ідеально смачно, читайте нижче.

Правило №1. Запалити вогонь мінімум за годину до приготування

Розпалюйте багаття за годину перед смаженням
Розпалюйте багаття за годину перед смаженням
Фото: Depositphotos

Запаліть вогонь мінімум за годину до приготування. Пам'ятайте, що великі гілки мають бути внизу, а дрібніші – нагорі. Не укладайте дрова занадто щільно – між ними має залишатися місце для вільної циркуляції повітря. Для розпалювання використовуйте папір або дрібні сухі гілки.

Правило №2. Вибирайте дерев'яні шпажки для шашличків

Маршмеллоу потрібно насадити на шпажки
Маршмеллоу потрібно насадити на шпажки
Фото: Depositphotos

Вони мають бути досить довгими, міцними і загостреними. Спробуйте наступні варіянти:

  • Тонкі металеві шампури. Пам'ятайте, що вони сильно нагріваються, тому вибирайте ті, у яких є дерев'яна ручка;
  • Дерев'яні шпажки для шашличків;
  • Зачищені прутики.

Наколіть зефір на шпажку: він має добре триматися, щоб не зісковзнути у вогонь. Ви можете нанизати одразу кілька маршмелоу, але краще смажити зефір по одному – так він приготується рівномірніше.

Правило №3. Смажити маршмелоу потрібно не більше ніж півтори хвилини

На відкритому вогні зефір підгорить
На відкритому вогні зефір підгорить
Фото: Pixabay

Коли полум'я згасне, а вугілля стане сірим, наблизьте до нього маршмелоу (тільки не тицяйте шпажкою прямо в вугілля, інакше маршмелоу моментально почорніють і стануть гіркими).

Повертайте шпажку, щоб жар від вугілля рівномірно підрум'янив зефір з усіх боків. На це треба приблизно 1-2 хвилини. Якщо зефір ковзатиме і погано повертатиметься, підчепіть його іншою шпажкою.

Після приготування зачекайте мінімум 30-60 секунд – прямо з вогню маршмелоу будуть дуже гарячими, і ви можете обпектися.

Також на вогню можна приготувати курчати на грилі за рецептом Григорія Германа.

Тут знайдете 10 рецептів оригінальник закусок для пікніка.

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Джерело: Сьогодні
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