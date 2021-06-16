3 правила для тягучего и нежного маршмэллоу на костре
Иногда во время пикника хочется десерт. Один из лучших вариантов – маршмэллоу на огне. Для этого лучше подойдут деревянные шпажки, а самым вкусным зефир будет, если вы будете его жарить не более полутора минут
О маршмэллоу, приготовленном на костре, мы узнали из американских фильмов. Теперь это делают многие, попадая на природу. Если вы собираетесь на пикник, то помимо интересной еды, приготовленной на мангале и гриле, позаботьтесь о десерте. Маршмэллоу – отличный выбор. А вот как его пожарить правильно, чтобы было идеально вкусно, читайте ниже.
Правило №1. Развести огонь минимум за час до приготовления
Разведите костер минимум за час до приготовления. Помните, что крупные ветки должны быть внизу, а более мелкие – наверху. Не укладывайте дрова слишком плотно – между ними должно оставаться место для свободной циркуляции воздуха. Для розжига используйте бумагу или мелкие сухие ветки.
Правило №2. Выбирайте деревянные шпажки для шашлычков
Они должны быть достаточно длинными, крепкими и заостренными. Попробуйте следующие варианты:
- Тонкие металлические шампуры. Помните, что они довольно сильно нагреваются, поэтому выбирайте те, у которых есть деревянная ручка;
- Деревянные шпажки для шашлычков;
- Зачищенные прутики.
Наколите зефир на шпажку: он должен хорошо держаться, чтобы не соскользнуть в огонь. Вы можете нанизать сразу несколько маршмэллоу, но лучше жарить зефир по одному – так он приготовится равномернее.
Правило №3. Жарить маршмэллоу нужно не более полутора минут
Когда пламя погаснет, а угли станут серыми, приблизьте к ним маршмэллоу (только не тычьте шпажкой прямо в угли, иначе маршмэллоу моментально почернеют и станут горькими).
Вращайте шпажку, чтобы жар от углей равномерно подрумянил зефир со всех сторон. Это займет примерно 1-2 минуты. Если зефир будет скользить и плохо поворачиваться, подденьте его другой шпажкой.
После приготовления подождите минимум 30-60 секунд – прямо с огня маршмэллоу будут очень горячими.
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