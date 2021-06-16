Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

3 правила для тягучего и нежного маршмэллоу на костре

Сегодня, 15:49

Иногда во время пикника хочется десерт. Один из лучших вариантов – маршмэллоу на огне. Для этого лучше подойдут деревянные шпажки, а самым вкусным зефир будет, если вы будете его жарить не более полутора минут

Жарьте маршмэллоу на деревянных шпажках
Жарьте маршмэллоу на деревянных шпажках
Фото: Depositphotos

О маршмэллоу, приготовленном на костре, мы узнали из американских фильмов. Теперь это делают многие, попадая на природу. Если вы собираетесь на пикник, то помимо интересной еды, приготовленной на мангале и гриле, позаботьтесь о десерте. Маршмэллоу – отличный выбор. А вот как его пожарить правильно, чтобы было идеально вкусно, читайте ниже.

Правило №1. Развести огонь минимум за час до приготовления

Разводите огонь за час перед приготовлением
Разводите огонь за час перед приготовлением
Фото: Depositphotos

Разведите костер минимум за час до приготовления. Помните, что крупные ветки должны быть внизу, а более мелкие – наверху. Не укладывайте дрова слишком плотно – между ними должно оставаться место для свободной циркуляции воздуха. Для розжига используйте бумагу или мелкие сухие ветки.

Правило №2. Выбирайте деревянные шпажки для шашлычков

Маршмэллоу нужно насадить на шпажки
Маршмэллоу нужно насадить на шпажки
Фото: Depositphotos

Они должны быть достаточно длинными, крепкими и заостренными. Попробуйте следующие варианты:

  • Тонкие металлические шампуры. Помните, что они довольно сильно нагреваются, поэтому выбирайте те, у которых есть деревянная ручка;
  • Деревянные шпажки для шашлычков;
  • Зачищенные прутики.

Наколите зефир на шпажку: он должен хорошо держаться, чтобы не соскользнуть в огонь. Вы можете нанизать сразу несколько маршмэллоу, но лучше жарить зефир по одному – так он приготовится равномернее.

Правило №3. Жарить маршмэллоу нужно не более полутора минут

На открытом огне зефир подгорит
На открытом огне зефир подгорит
Фото: Pixabay

Когда пламя погаснет, а угли станут серыми, приблизьте к ним маршмэллоу (только не тычьте шпажкой прямо в угли, иначе маршмэллоу моментально почернеют и станут горькими).

Вращайте шпажку, чтобы жар от углей равномерно подрумянил зефир со всех сторон. Это займет примерно 1-2 минуты. Если зефир будет скользить и плохо поворачиваться, подденьте его другой шпажкой.

После приготовления подождите минимум 30-60 секунд – прямо с огня маршмэллоу будут очень горячими.

Также на костре можно приготовить цыпленка на гриле по рецепту Григория Германа.

А что приготовить на пикник из закусок – узнаете из этой подборки.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
5 рецептов блюд на гриле, если собираетесь на пикник Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним Остался шашлык после пикника? Вот пять способов дать ему вторую жизнь 5 лучших праздничных блюд, которые нужно попробовать на Троицу
пикник как приготовить зефир
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Недовольного Киркорова сфотографировали на пляже
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Популярные статьи

Сегодня, 15:49Вкусно

3 правила для тягучего и нежного маршмэллоу на костре

Сегодня, 13:10Здорово

Что делать, если летом мучает аллергия, и есть ли шанс о ней забыть навсегда

Сегодня, 10:24Вкусно

5 лучших праздничных блюд, которые нужно попробовать на Троицу

Вчера, 13:41Фаново

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

Вчера, 12:10Вкусно

7 идей, чтобы неожиданно вкусно приготовить минтай – от горячих бутербродов до котлет

Вчера, 07:01Вкусно

Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

Вчера, 04:14Звездно

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом – Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)

14 июняЗдорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

14 июняЗдорово

Что нужно знать, прежде чем стать донором

14 июняЗвездно

Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины – СМИ

14 июняФаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

14 июняЗвездно

Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

14 июняЗвездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

14 июняEvents

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

14 июняЗвездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

13 июняЗвездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

Новости партнеров

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
55-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила всех фигурой
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Переможниця "Холостяка" показала фото з відпочинку у Каппадокії
Переможниця "Холостяка" показала фото з відпочинку у Каппадокії
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Галкин показал стройную Пугачеву без макияжа в белоснежном наряде
Галкин показал стройную Пугачеву без макияжа в белоснежном наряде

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять