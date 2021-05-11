Що приготувати із залишками паски – 5 смачних ідей

Це може бути пудинг, грінки та смачні сухарі до чаю

Що можна приготувати із залишків паски

Ймовірно, це найсмачніше, що має право на друге життя. Ми розповідали, що можна приготувати з нез'їденого шашлику, Тепер дізнаємося, яким чином застосувати залишки паски. Це може бути пудинг, грінки та смачні сухарі до чаю.

Пудинг з паски

Фото: instagram.com/kitchen.eda/

Інгредієнти

Паска – 400 г

Молоко або вершки 10% – 450-500 мл

Яйце – 2 шт.

Цукор – 70 г

Крохмаль – 1 ст. л.

Сіль – щіпка

Ваніль, мускатний горіх, кардамон мелений, цедра лимона, кориця – за смаком

Масло вершкове – 50 г (в крем) і 10 г (для запікання)

Яблука – 3 шт.

Спосіб приготування

Для крему яйця збити з цукром, додати крохмаль, добре збити. Влити теплі вершки або молоко, перемішати. Поставити на середній вогонь і варити до загустіння близько 7-9 хвилин, помішуючи. Додати вершкове масло, збивати до його розчинення. Накрити харчовою плівкою. Паску (глазур прибрати) розрізати на скибочки завтовшки трохи менше сантиметра. Яблука розрізати навпіл, видалити серцевину і нарізати тонкими слайсами. Змастити форму маслом. Занурити кожен шматочок паски в крем, викласти в форму, чергуючи з яблуком. Залишки крему викласти зверху. Духовку розігріти до 170 градусів. Випікати близько 30-40 хвилин.

Сухарі з паски

Фото: instagram.com/domashnieradosty/

Спосіб приготування

Нарізати паску на скибочки завтовшки 5-6 см. Розігріти духовку до 100 градусів, поставити деко з нарізаною паскою і одразу вимкнути. Цього часу достатньо, щоб паска підсохла.

Зберігати сухарики краще в герметичній ємності.

Грінки на сніданок

Фото: instagram.com/oh.it.is.me/

Спосіб приготування

Нарізати паску потрібного розміру. Обмокти в яєчної суміші та обсмажити з двох боків. Прикрасити за смаком.

Швидкий сніданок

Спосіб приготування

Підсохлу паску розламати на шматочки, заздалегідь залити йогуртом або сметаною, поставити в холодильник. Прикрасити ягодами або шматочками фруктів.

Корж для торта

Як використовувати залишки паски:

150-200 г крихти з паски змішати зі 100 г м'якого вершкового масла. Викласти у форму для випічки, розрівняти і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.

Використовувати такий корж можна для чизкейку, сирного пирога або будь-якого торта з ніжним кремом. Ще – покрити корж збитими вершками і прикрасити ягодами або шматочками фруктів.

Тут знайдете рецепти паштетів з яйцями.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися