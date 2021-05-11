Що приготувати із залишками паски – 5 смачних ідей
Це може бути пудинг, грінки та смачні сухарі до чаю
Ймовірно, це найсмачніше, що має право на друге життя. Ми розповідали, що можна приготувати з нез'їденого шашлику, Тепер дізнаємося, яким чином застосувати залишки паски. Це може бути пудинг, грінки та смачні сухарі до чаю.
Пудинг з паски
Інгредієнти
- Паска – 400 г
- Молоко або вершки 10% – 450-500 мл
- Яйце – 2 шт.
- Цукор – 70 г
- Крохмаль – 1 ст. л.
- Сіль – щіпка
- Ваніль, мускатний горіх, кардамон мелений, цедра лимона, кориця – за смаком
- Масло вершкове – 50 г (в крем) і 10 г (для запікання)
- Яблука – 3 шт.
Спосіб приготування
- Для крему яйця збити з цукром, додати крохмаль, добре збити.
- Влити теплі вершки або молоко, перемішати.
- Поставити на середній вогонь і варити до загустіння близько 7-9 хвилин, помішуючи.
- Додати вершкове масло, збивати до його розчинення. Накрити харчовою плівкою.
- Паску (глазур прибрати) розрізати на скибочки завтовшки трохи менше сантиметра.
- Яблука розрізати навпіл, видалити серцевину і нарізати тонкими слайсами.
- Змастити форму маслом. Занурити кожен шматочок паски в крем, викласти в форму, чергуючи з яблуком. Залишки крему викласти зверху.
- Духовку розігріти до 170 градусів. Випікати близько 30-40 хвилин.
Сухарі з паски
Спосіб приготування
- Нарізати паску на скибочки завтовшки 5-6 см.
- Розігріти духовку до 100 градусів, поставити деко з нарізаною паскою і одразу вимкнути.
- Цього часу достатньо, щоб паска підсохла.
Зберігати сухарики краще в герметичній ємності.
Грінки на сніданок
Спосіб приготування
- Нарізати паску потрібного розміру.
- Обмокти в яєчної суміші та обсмажити з двох боків.
- Прикрасити за смаком.
Швидкий сніданок
Спосіб приготування
- Підсохлу паску розламати на шматочки, заздалегідь залити йогуртом або сметаною, поставити в холодильник.
- Прикрасити ягодами або шматочками фруктів.
Корж для торта
Як використовувати залишки паски:
- 150-200 г крихти з паски змішати зі 100 г м'якого вершкового масла.
- Викласти у форму для випічки, розрівняти і відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин.
Використовувати такий корж можна для чизкейку, сирного пирога або будь-якого торта з ніжним кремом. Ще – покрити корж збитими вершками і прикрасити ягодами або шматочками фруктів.
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