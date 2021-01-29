Як оживити черствий хліб: 5 оригінальних рецептів

І повірте, нове життя хліба буває набагато смачнішим

Так часто буває, коли не розрахуєш із купленим хлібом і лежить він до повного черствіння. І викинути шкода і на сухарі посушити – просто. А якщо подарувати хлібу друге життя і перетворити вже не придатну до звичного застосування буханку чорного або білого на англійський пудинг або пиріг з яблуками і родзинками, або навіть на оригінальний листковий десерт? Підкреслимо ще раз: усі рецепти, представлені нижче, засновані не на хлібі з висівками, сухофруктами і цільнозерновому, а на звичайному та скромному.

Англійський пудинг

Фото: instagram.com/bonitavkusnoo/

Інгредієнти

300 г – черствий білий хліб і булка

50 г – вершкове масло

250 г – молоко

250 г – вершки

2 шт. – яйця

100-150 г – цукор

ягоди, родзинки, сухофрукти – за смаком

Спосіб приготування

Булку або хліб нарізати скибочками або порвати руками. Скибочки хліба перемазати маслом. Викласти в форму, між шматками хліба – ягоди, родзинки або сухофрукти. Змішати молоко, яйця, вершки і цукор. Залити і залишити на 20 хвилин. Потім випікати за температури 160 градусів. Готовий пудинг присипати цукровою пудрою, шоколадом, варенням.

Запіканка з овочами

Фото: instagram.com/katarjinakoc/

Інгредієнти

0,5 – буханки черствого хліба

1 шт. – яйце

1 ст. – молоко

2 ст. л – олія

1 ч. л – розпушувач

0,5 ч. л – сіль

3 ст. л – томатний соус

по 1 шт. – помідор, перець

оливки, ковбаса – за смаком

70 г – сир

Спосіб приготування

Хліб нарізати невеликими шматочками. Змішати в мисці яйце, молоко, масло, розпушувач і сіль. Додати хліб і перемішати. Форму (залізну) застелити папером для випічки і викласти "тісто", розрівняти і злегка утрамбувати. Викласти зверху соус і розподілити по "коржу". Зверху викласти овочі, ковбасу, оливки, полити томатним соусом і посипати сиром. Випікати за 190 градусів до готовності.

Хлібний торт

Фото: instagram.com/yevgenia_fox/

Інгредієнти

250 г – черствий хліб

2 шт. – яйця

150 г – цукор

80 г – вершкове масло

500 мл – молоко

70 г – какао

100 г – горіхи

ванілін, кориця

1 пакетик – розпушувач



Спосіб приготування

Хліб замочити в молоці, відставити. Яйця і цукор, розтоплене масло злегка збити. Додати ванілін, корицю, какао, розпушувач, горіхи і перемішати. Хліб віджати і подрібнити виделкою або блендером. Додати до шоколадної маси. Тісто вилити у форму, змащену маслом або застелену пергаментом. Зверху посипати цукром для утворення хрусткої скоринки. Випікати приблизно 40 хв за температури 180 градусів.





Пиріг з яблуками і родзинками

Фото: instagram.com/a7elya/

Інгредієнти

половина черствого хліба ⠀⁣⁣⠀

3 шт. – яйця ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

1,5 ск. – молока ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

50 г – цукру ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Для начинки ⠀⁣⁣⠀

2 шт. – велике яблуко ⠀⁣⁣⠀

100 г – цукру ⁣⁣⁣⁣⠀

ванілін ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

0,5 ч. л – кориці ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

по 50 г – родзинок і вершкового масла ⠀⁣⁣⠀

Спосіб приготування ⠀⁣⁣⠀

Хліб порізати кубиками (приблизно 1х1 см). Половину викласти в форму на пергамент, змащений вершковим маслом і полити половиною від такої суміші: яйця + молоко + 50 г цукру.⁣⁣ ⠀⁣⁣⠀ Яблука натерти на дрібній тертці, перемішати з цукром і ваніліном, додати корицю. Викласти на хліб. Посипати родзинками.⁣⁣ ⠀⁣⁣⠀ Другу частину хліба змішати із сумішшю і викласти зверху, добре придавити. Зверху полити розтопленим вершковим маслом і запекти за 180 градусів (40 хвилин).⁣⁣⠀⁣⁣⠀ Прикрасити цукровою пудрою.

Листковий десерт

Фото: instagram.com/prostodesert/

Інгредієнти

400 г – крихт черствого житнього хліба

2 ст. л – вершкового масла

2 ст. л – цукру

1 ч. л – кориці

250 мл – вершків жирністю не менше 30%

8-10 ст. л – кислих ягід

Спосіб приготування

У сковороді розтопити вершкове масло, викласти сухарі, посипати цукром і корицею. Підігріти на середньому вогні, доки цукор повністю не розтане, 8-10 хвилин. Остудити суміш. Збити вершки з ванільним цукром. У склянку викладіть шарами обсмажені сухарі, збиті вершки і ягідне пюре. Повторіть шари. Поставте десерт у холодильник на 2-3 години або на ніч

Тут зібрані рецепти всесвітньо відомих і неймовірно смачних пирогів .

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