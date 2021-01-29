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Як оживити черствий хліб: 5 оригінальних рецептів

Сьогодні, 13:35

І повірте, нове життя хліба буває набагато смачнішим

Так часто буває, коли не розрахуєш із купленим хлібом і лежить він до повного черствіння. І викинути шкода і на сухарі посушити – просто. А якщо подарувати хлібу друге життя і перетворити вже не придатну до звичного застосування буханку чорного або білого на англійський пудинг або пиріг з яблуками і родзинками, або навіть на оригінальний листковий десерт? Підкреслимо ще раз: усі рецепти, представлені нижче, засновані не на хлібі з висівками, сухофруктами і цільнозерновому, а на звичайному та скромному.

Англійський пудинг

Фото: instagram.com/bonitavkusnoo/

Інгредієнти

  • 300 г – черствий білий хліб і булка
  • 50 г – вершкове масло
  • 250 г – молоко
  • 250 г – вершки
  • 2 шт. – яйця
  • 100-150 г – цукор
  • ягоди, родзинки, сухофрукти – за смаком

Спосіб приготування

  1. Булку або хліб нарізати скибочками або порвати руками. Скибочки хліба перемазати маслом.
  2. Викласти в форму, між шматками хліба – ягоди, родзинки або сухофрукти.
  3. Змішати молоко, яйця, вершки і цукор. Залити і залишити на 20 хвилин.
  4. Потім випікати за температури 160 градусів.
  5. Готовий пудинг присипати цукровою пудрою, шоколадом, варенням.

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Запіканка з овочами

Фото: instagram.com/katarjinakoc/

Інгредієнти

  • 0,5 – буханки черствого хліба
  • 1 шт. – яйце
  • 1 ст. – молоко
  • 2 ст. л – олія
  • 1 ч. л – розпушувач
  • 0,5 ч. л – сіль
  • 3 ст. л – томатний соус
  • по 1 шт. – помідор, перець
  • оливки, ковбаса – за смаком
  • 70 г – сир

Спосіб приготування

  1. Хліб нарізати невеликими шматочками. Змішати в мисці яйце, молоко, масло, розпушувач і сіль. Додати хліб і перемішати.
  2. Форму (залізну) застелити папером для випічки і викласти "тісто", розрівняти і злегка утрамбувати.
  3. Викласти зверху соус і розподілити по "коржу".
  4. Зверху викласти овочі, ковбасу, оливки, полити томатним соусом і посипати сиром.
  5. Випікати за 190 градусів до готовності.

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Хлібний торт

Фото: instagram.com/yevgenia_fox/

Інгредієнти

  • 250 г – черствий хліб
  • 2 шт. – яйця
  • 150 г – цукор
  • 80 г – вершкове масло
  • 500 мл – молоко
  • 70 г – какао
  • 100 г – горіхи
  • ванілін, кориця
  • 1 пакетик – розпушувач


Спосіб приготування

  1. Хліб замочити в молоці, відставити.
  2. Яйця і цукор, розтоплене масло злегка збити. Додати ванілін, корицю, какао, розпушувач, горіхи і перемішати.
  3. Хліб віджати і подрібнити виделкою або блендером. Додати до шоколадної маси.
  4. Тісто вилити у форму, змащену маслом або застелену пергаментом.
  5. Зверху посипати цукром для утворення хрусткої скоринки. Випікати приблизно 40 хв за температури 180 градусів.


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Пиріг з яблуками і родзинками

Фото: instagram.com/a7elya/

Інгредієнти

  • половина черствого хліба ⠀⁣⁣⠀
  • 3 шт. – яйця ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • 1,5 ск. – молока ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • 50 г – цукру ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Для начинки ⠀⁣⁣⠀

  • 2 шт. – велике яблуко ⠀⁣⁣⠀
  • 100 г – цукру ⁣⁣⁣⁣⠀
  • ванілін ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • 0,5 ч. л – кориці ⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • по 50 г – родзинок і вершкового масла ⠀⁣⁣⠀

Спосіб приготування ⠀⁣⁣⠀

  1. Хліб порізати кубиками (приблизно 1х1 см). Половину викласти в форму на пергамент, змащений вершковим маслом і полити половиною від такої суміші: яйця + молоко + 50 г цукру.⁣⁣ ⠀⁣⁣⠀
  2. Яблука натерти на дрібній тертці, перемішати з цукром і ваніліном, додати корицю. Викласти на хліб. Посипати родзинками.⁣⁣ ⠀⁣⁣⠀
  3. Другу частину хліба змішати із сумішшю і викласти зверху, добре придавити. Зверху полити розтопленим вершковим маслом і запекти за 180 градусів (40 хвилин).⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  4. Прикрасити цукровою пудрою.

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Листковий десерт

Фото: instagram.com/prostodesert/

Інгредієнти

  • 400 г – крихт черствого житнього хліба
  • 2 ст. л – вершкового масла
  • 2 ст. л – цукру
  • 1 ч. л – кориці
  • 250 мл – вершків жирністю не менше 30%
  • 8-10 ст. л – кислих ягід

Спосіб приготування

  1. У сковороді розтопити вершкове масло, викласти сухарі, посипати цукром і корицею.
  2. Підігріти на середньому вогні, доки цукор повністю не розтане, 8-10 хвилин. Остудити суміш.
  3. Збити вершки з ванільним цукром.
  4. У склянку викладіть шарами обсмажені сухарі, збиті вершки і ягідне пюре. Повторіть шари.
  5. Поставте десерт у холодильник на 2-3 години або на ніч

Тут зібрані рецепти всесвітньо відомих і неймовірно смачних пирогів .

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