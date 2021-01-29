Як оживити черствий хліб: 5 оригінальних рецептів
І повірте, нове життя хліба буває набагато смачнішим
Так часто буває, коли не розрахуєш із купленим хлібом і лежить він до повного черствіння. І викинути шкода і на сухарі посушити – просто. А якщо подарувати хлібу друге життя і перетворити вже не придатну до звичного застосування буханку чорного або білого на англійський пудинг або пиріг з яблуками і родзинками, або навіть на оригінальний листковий десерт? Підкреслимо ще раз: усі рецепти, представлені нижче, засновані не на хлібі з висівками, сухофруктами і цільнозерновому, а на звичайному та скромному.
Англійський пудинг
Інгредієнти
- 300 г – черствий білий хліб і булка
- 50 г – вершкове масло
- 250 г – молоко
- 250 г – вершки
- 2 шт. – яйця
- 100-150 г – цукор
- ягоди, родзинки, сухофрукти – за смаком
Спосіб приготування
- Булку або хліб нарізати скибочками або порвати руками. Скибочки хліба перемазати маслом.
- Викласти в форму, між шматками хліба – ягоди, родзинки або сухофрукти.
- Змішати молоко, яйця, вершки і цукор. Залити і залишити на 20 хвилин.
- Потім випікати за температури 160 градусів.
- Готовий пудинг присипати цукровою пудрою, шоколадом, варенням.
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Запіканка з овочами
Інгредієнти
- 0,5 – буханки черствого хліба
- 1 шт. – яйце
- 1 ст. – молоко
- 2 ст. л – олія
- 1 ч. л – розпушувач
- 0,5 ч. л – сіль
- 3 ст. л – томатний соус
- по 1 шт. – помідор, перець
- оливки, ковбаса – за смаком
- 70 г – сир
Спосіб приготування
- Хліб нарізати невеликими шматочками. Змішати в мисці яйце, молоко, масло, розпушувач і сіль. Додати хліб і перемішати.
- Форму (залізну) застелити папером для випічки і викласти "тісто", розрівняти і злегка утрамбувати.
- Викласти зверху соус і розподілити по "коржу".
- Зверху викласти овочі, ковбасу, оливки, полити томатним соусом і посипати сиром.
- Випікати за 190 градусів до готовності.
Хлібний торт
Інгредієнти
- 250 г – черствий хліб
- 2 шт. – яйця
- 150 г – цукор
- 80 г – вершкове масло
- 500 мл – молоко
- 70 г – какао
- 100 г – горіхи
- ванілін, кориця
- 1 пакетик – розпушувач
Спосіб приготування
- Хліб замочити в молоці, відставити.
- Яйця і цукор, розтоплене масло злегка збити. Додати ванілін, корицю, какао, розпушувач, горіхи і перемішати.
- Хліб віджати і подрібнити виделкою або блендером. Додати до шоколадної маси.
- Тісто вилити у форму, змащену маслом або застелену пергаментом.
- Зверху посипати цукром для утворення хрусткої скоринки. Випікати приблизно 40 хв за температури 180 градусів.
Пиріг з яблуками і родзинками
Інгредієнти
- половина черствого хліба ⠀⠀
- 3 шт. – яйця ⠀⠀
- 1,5 ск. – молока ⠀⠀
- 50 г – цукру ⠀⠀
Для начинки ⠀⠀
- 2 шт. – велике яблуко ⠀⠀
- 100 г – цукру ⠀
- ванілін ⠀⠀
- 0,5 ч. л – кориці ⠀⠀
- по 50 г – родзинок і вершкового масла ⠀⠀
Спосіб приготування ⠀⠀
- Хліб порізати кубиками (приблизно 1х1 см). Половину викласти в форму на пергамент, змащений вершковим маслом і полити половиною від такої суміші: яйця + молоко + 50 г цукру. ⠀⠀
- Яблука натерти на дрібній тертці, перемішати з цукром і ваніліном, додати корицю. Викласти на хліб. Посипати родзинками. ⠀⠀
- Другу частину хліба змішати із сумішшю і викласти зверху, добре придавити. Зверху полити розтопленим вершковим маслом і запекти за 180 градусів (40 хвилин).⠀⠀
- Прикрасити цукровою пудрою.
Листковий десерт
Інгредієнти
- 400 г – крихт черствого житнього хліба
- 2 ст. л – вершкового масла
- 2 ст. л – цукру
- 1 ч. л – кориці
- 250 мл – вершків жирністю не менше 30%
- 8-10 ст. л – кислих ягід
Спосіб приготування
- У сковороді розтопити вершкове масло, викласти сухарі, посипати цукром і корицею.
- Підігріти на середньому вогні, доки цукор повністю не розтане, 8-10 хвилин. Остудити суміш.
- Збити вершки з ванільним цукром.
- У склянку викладіть шарами обсмажені сухарі, збиті вершки і ягідне пюре. Повторіть шари.
- Поставте десерт у холодильник на 2-3 години або на ніч
Тут зібрані рецепти всесвітньо відомих і неймовірно смачних пирогів .
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