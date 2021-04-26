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Як приготувати ідеальну випічку з листкового тіста: 5 важливих лайфхаків

Сьогодні, 17:45

Важливо враховувати все – від розморожування тіста до соковитості майбутньої начинки

Випічка з листкового тіста може бути будь-якою. Із солодкою або солоною начинкою, у формі пирога або маленьких пиріжків. Здавалося б, немає нічого простішого, ніж приготувати таку випічку, але часто буває, що результат не виправдовує очікувань і зусиль. Ймовірно, ви припускаєтеся помилок. У цьому матеріалі дізнаєтеся 5 лайфхаків, що допоможуть отримати ідеальну випічку з листкового тіста.

Лайфхак №1. Розморожуйте тісто правильно

Листкове тісто краще розморожувати повільно – не менше трьох-шести годин в холодильнику. Але можна розморозити його по-іншому. Дістаньте тісто з упаковки і покладіть його, все ще загорнутим, на дошку, потім перевертайте його кожні 15 хвилин, доки воно не розморозиться, але не стане зовсім теплим. На це знадобиться година-півтори.

У жодному разі не використовуйте мікрохвильову піч. Так тісто розморозиться нерівномірно.

Лайфхак №2. Попереднє обсушування начинки (як ягід, так і овочів)

Часто буває, що корж з листкового тіста пропікся знизу, а під начинкою він залишається вологим або сирим. Причина – мало обсушені ягоди, фрукти або овочі. Якщо ви вибрали, наприклад, помідори, не забудьте промокнути їх серветкою. А ще краще – трохи їх протушкувати і обсушити, щоби позбутися зайвої вологи.

Лайфхак №3. Використовуйте "подушку" для дуже вологої начинки

Так ваш пиріг точно пропечеться. До того ж отримає пікантний смак. Експерти радять промазати шар тіста рикотою або маскарпоне, але у жодному разі не використовувати густий йогурт. Тісто намокне і не пропечеться.

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Лайфхак №4. Крохмаль для ягідної начинки

Якщо до ягід або фруктів додати трохи крохмалю, він зупинить появу непотрібного соку і ви отримаєте хорошу випічку. Достатньо 2-3 столових ложок на літр нарізаних фруктів і ягід. Зрозуміло, що для яблук і груш крохмаль не знадобиться. Ці фрукти менш соковиті, ніж ягоди.

Лайфхак №5. Будьте обережні з кількістю цукру

Навіть якщо ви дуже сильно любите солодку випічку, багато цукру можуть її зіпсувати. З ним ягоди і фрукти дадуть більше соку, тому є ризик, що випічка не вийде. Цукру має бути не більше 2-5 столових ложок на літр фруктів.

Лайфхак-бонус

Посипте дно форми для запікання або пергаментний папір шаром тертого сиру. Сир розплавиться і надасть нижній скоринці особливого смаку та соковитості.

За матеріалами: Nytimes.com.

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