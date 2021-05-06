Що приготувати з яєць, які залишилися після Великодня – 5 ідей для швидких паштетів
Для цього вам знадобляться яйця, гриби або твердий сир, курка або оселедець
Період крашанок майже закінчився, і практично в кожному домі лишилися ті, які не були задіяні за призначенням. І якщо ви знаєте, що цікавого можна приготувати з черствого хліба, то тепер дізнаємося, які швидкі паштети можна приготувати з яєць.
Угорський яєчний паштет
Інгредієнти
- Яйця – 4 шт.
- Цибуля – 2 шт. (середніх)
- Волоські горіхи – 50 г
- Вершкове масло – 50 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю подрібнити, протушкувати у вершковому маслі до прозорості.
- Відварити яйця впродовж 10 хвилин, змішати з цибулею і пробити в блендері.
- Додати горіхи і подрібнити, приправити за смаком.
Паштет з яєць з грибами
Інгредієнти
- Яйця – 5 шт.
- Волоські горіхи – 100 г
- Вершкове масло – 30 г
- Печериці – 6 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю та шампіньйони обсмажити, рідини не має бути.
- Збити за допомогою блендера всі інгредієнти до повітряного стану. Приправити до смаку.
- Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин.
Яєчно-сирний паштет
Інгредієнти
- Яйця – 6 шт.
- Сир – 100 г
- Часник – 2 зуб.
- Сіль, перець чорний мелений – за смаком
- Майонез або сметана – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Яйця відварити, натерти на крупній тертці. Змішати з тертим сиром.
- Приправити, додати подрібнений часник, майонез або сметану, перемішати.
Корисний паштет з курки, моркви і яєць
Інгредієнти
- Куряча грудка – 1 шт.
- Морква – 350 г
- Цибуля – 1 шт.
- Яйця – 3 шт.
- Перець, кріп, сіль, лаврове листя – за смаком
- Яблучний оцет – 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Моркву очистити й розрізати на кілька частин. У каструлю покласти курячу грудку і моркву. Залити водою, посолити, поперчити, додати лаврове листя. Варити до готовності.
- Цибулю порізати якнайдрібніше і залити її яблучним оцтом. Залишити маринуватися на 5-10 хвилин.
- Подрібнити курячу грудку і моркву. Додати крупно натерті яйця.
- З цибулі злити оцет. Змішати з іншими інгредієнтами. Приправити за смаком.
Паштет з оселедця, вершкового сиру і яєць
Інгредієнти
- Оселедець слабосолоний – 0,5 шт.
- Гірчиця – 0,5 ч. л.
- Вершковий сир – 100 г
- Яйця – 2 шт.
- Сік половини лимона
- Кріп – за смаком
Спосіб приготування
- Яйця зварити круто. Ретельно вибрати кістки з риби.
- Змішати в блендері яйце, оселедець, вершковий сир і гірчицю.
- Додати лимонний сік, спеції і зелень за смаком.
Тут знайдете 10 рецептів смачного сніданку з яєць.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше