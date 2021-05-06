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Що приготувати з яєць, які залишилися після Великодня – 5 ідей для швидких паштетів

Сьогодні, 14:52

Для цього вам знадобляться яйця, гриби або твердий сир, курка або оселедець

Період крашанок майже закінчився, і практично в кожному домі лишилися ті, які не були задіяні за призначенням. І якщо ви знаєте, що цікавого можна приготувати з черствого хліба, то тепер дізнаємося, які швидкі паштети можна приготувати з яєць.

Угорський яєчний паштет

Фото: іnstagram.com/mom_loves_kitchen/

Інгредієнти

  • Яйця – 4 шт.
  • Цибуля – 2 шт. (середніх)
  • Волоські горіхи – 50 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цибулю подрібнити, протушкувати у вершковому маслі до прозорості.
  2. Відварити яйця впродовж 10 хвилин, змішати з цибулею і пробити в блендері.
  3. Додати горіхи і подрібнити, приправити за смаком.

Паштет з яєць з грибами

Фото: instagram.com/tatyitaly/

Інгредієнти

  • Яйця – 5 шт.
  • Волоські горіхи – 100 г
  • Вершкове масло – 30 г
  • Печериці – 6 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цибулю та шампіньйони обсмажити, рідини не має бути.
  2. Збити за допомогою блендера всі інгредієнти до повітряного стану. Приправити до смаку.
  3. Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин.

Яєчно-сирний паштет

Фото: instagram.com/tanya.tanya1974/

Інгредієнти

  • Яйця – 6 шт.
  • Сир – 100 г
  • Часник – 2 зуб.
  • Сіль, перець чорний мелений – за смаком
  • Майонез або сметана – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити, натерти на крупній тертці. Змішати з тертим сиром.
  2. Приправити, додати подрібнений часник, майонез або сметану, перемішати.

Корисний паштет з курки, моркви і яєць

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Інгредієнти

  • Куряча грудка – 1 шт.
  • Морква – 350 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Яйця – 3 шт.
  • Перець, кріп, сіль, лаврове листя – за смаком
  • Яблучний оцет – 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Моркву очистити й розрізати на кілька частин. У каструлю покласти курячу грудку і моркву. Залити водою, посолити, поперчити, додати лаврове листя. Варити до готовності.
  2. Цибулю порізати якнайдрібніше і залити її яблучним оцтом. Залишити маринуватися на 5-10 хвилин.
  3. Подрібнити курячу грудку і моркву. Додати крупно натерті яйця.
  4. З цибулі злити оцет. Змішати з іншими інгредієнтами. Приправити за смаком.

Паштет з оселедця, вершкового сиру і яєць

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Інгредієнти

  • Оселедець слабосолоний – 0,5 шт.
  • Гірчиця – 0,5 ч. л.
  • Вершковий сир – 100 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сік половини лимона
  • Кріп – за смаком

Спосіб приготування

  1. Яйця зварити круто. Ретельно вибрати кістки з риби.
  2. Змішати в блендері яйце, оселедець, вершковий сир і гірчицю.
  3. Додати лимонний сік, спеції і зелень за смаком.

Тут знайдете 10 рецептів смачного сніданку з яєць.

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