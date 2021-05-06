Що приготувати з яєць, які залишилися після Великодня – 5 ідей для швидких паштетів

Для цього вам знадобляться яйця, гриби або твердий сир, курка або оселедець

Період крашанок майже закінчився, і практично в кожному домі лишилися ті, які не були задіяні за призначенням. І якщо ви знаєте, що цікавого можна приготувати з черствого хліба, то тепер дізнаємося, які швидкі паштети можна приготувати з яєць.

Угорський яєчний паштет

Фото: іnstagram.com/mom_loves_kitchen/

Інгредієнти

Яйця – 4 шт.

Цибуля – 2 шт. (середніх)

Волоські горіхи – 50 г

Вершкове масло – 50 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю подрібнити, протушкувати у вершковому маслі до прозорості. Відварити яйця впродовж 10 хвилин, змішати з цибулею і пробити в блендері. Додати горіхи і подрібнити, приправити за смаком.

Паштет з яєць з грибами

Фото: instagram.com/tatyitaly/

Інгредієнти

Яйця – 5 шт.

Волоські горіхи – 100 г

Вершкове масло – 30 г

Печериці – 6 шт.

Цибуля – 1 шт.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю та шампіньйони обсмажити, рідини не має бути. Збити за допомогою блендера всі інгредієнти до повітряного стану. Приправити до смаку. Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин.

Яєчно-сирний паштет

Фото: instagram.com/tanya.tanya1974/

Інгредієнти

Яйця – 6 шт.

Сир – 100 г

Часник – 2 зуб.

Сіль, перець чорний мелений – за смаком

Майонез або сметана – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця відварити, натерти на крупній тертці. Змішати з тертим сиром. Приправити, додати подрібнений часник, майонез або сметану, перемішати.

Корисний паштет з курки, моркви і яєць

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Інгредієнти

Куряча грудка – 1 шт.

Морква – 350 г

Цибуля – 1 шт.

Яйця – 3 шт.

Перець, кріп, сіль, лаврове листя – за смаком

Яблучний оцет – 1 ч. л.

Спосіб приготування

Моркву очистити й розрізати на кілька частин. У каструлю покласти курячу грудку і моркву. Залити водою, посолити, поперчити, додати лаврове листя. Варити до готовності. Цибулю порізати якнайдрібніше і залити її яблучним оцтом. Залишити маринуватися на 5-10 хвилин. Подрібнити курячу грудку і моркву. Додати крупно натерті яйця. З цибулі злити оцет. Змішати з іншими інгредієнтами. Приправити за смаком.

Паштет з оселедця, вершкового сиру і яєць

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Інгредієнти

Оселедець слабосолоний – 0,5 шт.

Гірчиця – 0,5 ч. л.

Вершковий сир – 100 г

Яйця – 2 шт.

Сік половини лимона

Кріп – за смаком

Спосіб приготування

Яйця зварити круто. Ретельно вибрати кістки з риби. Змішати в блендері яйце, оселедець, вершковий сир і гірчицю. Додати лимонний сік, спеції і зелень за смаком.

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